Кешбэк за путевки в «Икар» и «Дружбу» получат родители из Владимира

Папам и мамам, отправившим детей в загородные лагеря «Икар» и «Дружба», обещают вернуть половину суммы, затраченной на путёвки. В этом году её стоимость для работающих родителей утверждена на уровне 4 тысяч рублей. То есть вернуть должны 2 тысячи. Деньги ощутимые.

Информация о кешбэке появилась на сайте мэрии Владимира. В разделе «Документы» изложен порядок назначения и выплаты компенсации. Постановлением администрации города утверждён ответственный за назначение и выплату компенсации. Это управление по физической культуре, спорту и молодежной политике.

Контактный телефон управления по загородным лагерям — 77-83-91.

С вами свяжутся

В постановлении администрации города прописано, что списки получателей компенсации формируют муниципальные центры отдыха «Икар» и «Дружба». Документ подписан 9 июля, а опубликован 13-го. В центрах отдыха пока не знают подробностей. Но в управлении по физкультуре и молодежной политике заверили, что со всеми родителями свяжутся.

— Всем придёт возврат. Даже не стоит волноваться. Документ только опубликован. Все подробности появятся на сайтах центров отдыха. Всех родителей обзвонят, — успокоили специалисты управления.

Работающие родители платят 20% от стоимости путевки — это 4000 рублей.

Но надо учесть, что по выплатам есть ограничения. Их дадут только тем родителям, кто оплачивал путевки. И только за отдых в «Икаре» и «Дружбе». При этом многие владимирские родители с федеральным кешбэком покупали путевки и в областной лагерь «Олимп». Но на них этот порядок не распространяется.

Без карты «Мир»

В центры отдыха «Дружба» и «Икар» нужно будет предоставить паспорт, подтверждение оплаты путёвки (кассовый чек или бланк строгой отчетности), а также номер счета и реквизиты кредитной организации для перечисления компенсации.

Про ограничения по платёжной системе ничего не говорится. Вот федеральный кешбэк на загородный отдых детей перечисляется исключительно на карты «Мир». Здесь — иначе.

Вопреки словам губернатора, который, анонсируя региональный кешбэк, заявил, что компенсация придёт только на «Мир», владимирцы смогли получить деньги и на другие карты. И это даже хорошо. Ведь многие родители покупали путевки в «Икар» и «Дружбу», используя наличные либо карты «Visa» и «MasterCard». Им было бы очень обидно, если бы их исключили из списка.

Денег хватит всем

В документе о порядке компенсации есть фраза о том, что деньги родители получат в пределах того финансирования, что доведено до городского бюджета. Муниципальные образования получили от области дотации в общей сумме 26,3 миллиона рублей.

Больше всего направили в Ковров — 11 миллионов рублей. На втором месте Муром — 4,5 миллиона рублей. Тройку замыкает Владимир — 3,1 миллиона рублей. Казалось бы, во Владимире больше детей, значит, требуется и большая сумма для компенсации. Но нет.

За три смены в оба лагеря пустят лишь 1620 человек. Мэрия ссылается на пандемические ограничения по числу отдыхающих и по площадям центров отдыха. Для указанного количества путевок как раз нужно около 3 миллионов рублей. Так что всем родителям денег хватит.