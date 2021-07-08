Как семья из Владимирской области добилась выплаты пособий на ребенка

Семье Бугровых из Судогодского района отказали в выплатах пособия на детей от 3 до 7 лет. Отказали из-за того, что у них есть машина. Хотя в постановлении правительства сказано, что для этого машин должно быть не менее двух. Ольга и Сергей Бугровы добились выплат. Вот их история от начала до конца.

Было бы четверо

У Ольги и Сергея Бугровых трое детей.

— Было бы четверо,- говорит Ольга, — Вовы 12 лет назад не стало. Рак.

Одна дочь Катя уж взрослая — ей 23, она закончила университет, работает учителем во Владимире. Двое других — Илья и Полина 11 и 5 лет — живут с родителями в поселке Воровского Судогодского района.

Живут, мягко говоря, небогато. Двушку в столетнем доме, служившем до революции военной казармой, Бугровы с помощью перегородки переделали в трешку.

— Дети разнополые, в одной комнате тяжело было бы им, — рассказывает Ольга.

Ниже прожиточного

Ольга работает продавцом в магазине, Сергей дворником в больнице. Она получает 12800, он — чуть больше 8000. Доход семьи едва превышает 20 тысяч.

Средняя величина прожиточного минимума по Владимирской области в 2021 году — 11 093 рублей.

За коммуналку Бугровы платят 4000 рублей в месяц. И 2500 за детский сад. Как малоимущие, Ольга и Сергей получали ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет. В последнее время — только за одного ребенка, остальные уже выросли. Четыре с лишним тысячи приходили регулярно и выручали семью.

31 марта 2021 года Правительство Российской Федерации утвердило новые правила назначения пособия. В соответствии с указом президента пособие будет назначаться в размере 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума. Размер выплат теперь зависит от среднедушевого дохода семьи.

Перерасчет, да не тот

Бугровы услышали про нововведение и поспешили в местный отдел социального обеспечения писать заявление на перерасчет. Семье полагалось 100-процентное пособие, а это 11 294 рубля.

На следующий месяц вместо положенной суммы пришли даже не те привычные четыре с лишним тысячи рублей, а на тысячу меньше.

— Я позвонила в отдел по выплатам, — вспоминает Ольга, — мне сказали, что раз пришла такая сумма, значит, это была последняя выплата, и нас с пособия по каким-то причинам сняли.

Когда Ольга попыталась выяснить причину отказа, ей сказали: машина.

Машина или пособие

В постановлении правительства о выплатах сказано, что отказать семье в ежемесячном пособии могут (если речь идет о движимом имуществе) при наличии двух и более автомобилей. Либо одного, но мощного и нового.

У Бугровых старенький «Логан».

Без машины они бы не справились. В селе нет врача. Единственный терапевт из местного ФАПа ушел на больничный еще в прошлом сентябре. И неизвестно, когда вернется. Педиатр принимает дважды в неделю — по средам и пятницам.

— Иногда, чтобы попасть к врачу, нам приходится ехать за 12 километров в Мошок, — жалуется Ольга.

Сын Ольги и Сергея Илья занимается каратэ, родители возят его в спортшколу в Судогде. Здесь тоже свой автомобиль очень выручает.

— У Ильи уже коричневый пояс, следующий – уже черный, и первый юношеский разряд. Если бы не машина, от занятий пришлось бы отказаться, — говорит Ольга.

А вообще о покупке машины Сергей задумался, когда болел их сын Вова. Ольга вспоминает, что тогда на такси и автобусы они тратили очень много денег, времени и сил. Спустя четыре года после смерти Вовы купили «пятнашку», а три года назад — «Логан». Теперь из-за него их могут лишить пособия.

Берите выше

На районном уровне Бугровым не помогли. Пришлось писать в департамент соцзащиты. К запросу Ольги и Сергея присоединились еще три семьи — всем пришла эта странная сумма, означающая, что выплаты заканчиваются.

В итоге оказалось, что у одной семьи есть-таки две машины, другие под материнский капитал купили комнату во Владимире (наличие двух квартир также является основанием для отказа в выплатах), третьей тоже отказали по законной причине.

А Бугровым выплаты вернули, пересчитали и теперь в течение 12 месяцев будут перечислять 100-процентов детского прожиточного минимума, а это, напомню, 11 294 рубля.

Мораль: читайте законы, знайте свои права, жалуйтесь, боритесь, добивайтесь. Сами не предложат и сами не дадут.

— Ребята из местного собеса, конечно, на меня, разозлились, — разводит руками Ольга. – Недовольны, что шагнула через их голову. Но я же не против них, а за свою семью.

Уже после нашего разговора Ольга еще раз позвонила в местный собес, где ей сказали, что на самом деле им просто не хватало какой-то справки. Но это почему-то выяснилось только сейчас.