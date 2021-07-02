Как июль изменит жизнь россиян

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Вступают в силу важные законы
С 1 июля начнутся выплаты новых детских пособий и расширится сфера распространения карты «Мир». Информацию о положенных льготах теперь можно получить по телефону и введен запрет на второе гражданство для чиновников. Внесены изменения в налоговое законодательство. Определено количество социальной рекламы в Интернете. Об этих и других важных нововведения второго месяца лета рассказала «Призыву» пресс-секретарь Государственной Думы РФ Наталья Алексеева.
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Новые детские пособия
Вступают в силу законы о новых выплатах, предложенные Президентом РФ:
- на смену единовременным пособиям придут ежемесячные пособия для женщин, которые встали на учет в ранние сроки беременности и находятся в трудной жизненной ситуации;
- появятся ежемесячные пособия одиноким родителям, воспитывающим ребенка в возрасте от восьми до 17 лет.
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Увеличение сферы распространения карты «Мир»
Обязанность по приему карт «Мир» теперь распространяется на продавцов, у которых выручка от реализации товаров за предшествующий календарный год превышает 20 млн (ранее — 40 млн) рублей. Законом устанавливается поэтапное снижение порога выручки: с 1 марта до 30 июня 2021 года — до 30 млн рублей, с 1 июля 2021 года — до 20 млн рублей. Это значительно увеличит количество продавцов и агрегаторов, обязанных принимать карты «Мир.
С 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут зачисляться только на карту «Мир». Изменение не затронет тех, кому доставка выплат производится через отделения Почты России и иные организации, занимающиеся доставкой пенсий, на счета в кредитных организациях, без привязанной банковской карты.
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Информирование граждан о положенных льготах
С 1 июля граждане смогут узнавать, какие им положены меры социальной поддержки, не только через портал госуслуг, но и по единому телефонному номеру.
Ранее подобную информацию можно было получить через личный кабинет на портале госуслуг. Для того чтобы такая услуга заработала, нужно дать согласие на получение уведомлений.
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Запрет на второе гражданство госслужащих
Запрещается иметь второе гражданство или постоянный ВНЖ другой страны:
- государственным и муниципальным чиновникам, работникам госорганов, органов местного самоуправления;
- военнослужащим Вооруженных Сил РФ, Росгвардии, ФСБ, Службы внешней разведки, военной прокуратуры и военных органов Следственного комитета, сотрудникам органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, работникам уголовно-исполнительной системы;
- послам и полномочным представителям;
- главам и заместителям глав Центробанка и Счетной палаты, аудиторам СП;
- губернаторам, региональным депутатам и др.
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Социальная реклама в Интернете
Теперь социальная реклама в сети Интернет должна составлять до 5% площадей или времени. Эти нормы уже действуют для телевизионной рекламы и рекламы на баннерах.
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Государственный и муниципальный контроль
Закон разграничивает полномочия федеральных и региональных органов власти и органов местного самоуправления в сфере государственного и муниципального контроля. Это решение было принято в рамках реализации контрольно-надзорной деятельности, которая получила название «регуляторная гильотина».
Также основными принципами установления обязательных требований правовых актов становятся риск-ориентированный подход, правовая определенность, системность, открытость, предсказуемость и исполнимость.
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Изменения в налоговом законодательстве
- Появился закрытый перечень оснований для отказа в приеме деклараций от налогоплательщиков. Это, например, подписание документа неуполномоченным лицом.
- Налоговая служба будет уведомлять налогоплательщика о признании декларации непредставленной.
- Перерасчет транспортного налога не будут делать, если это повлечет увеличение ранее уплаченной суммы налога.
- Вступают в силу правила прослеживания. Это слежение за движением товара от производителя к покупателю, но, в отличие от маркировки, этот режим распространяется не на единицу товара, а на партию. Это поможет противостоять серому импорту и нелегальному обороту. Теперь в налоговую, например, нужно предоставлять отчеты об операциях с прослеживаемыми товарами, которые установило Правительство РФ.
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Использование контрольно-кассовой техники ИП
С 1 июля индивидуальные предприниматели, не имеющие работников по трудовым договорам, при реализации товаров собственного производства, выполнении работ и оказании услуг обязаны применять ККТ.
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Переводы без открытия банковского счета
Резиденты вправе осуществлять переводы денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг. Исключение — оплата товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, ведение внешнеторговой деятельности, договоры займа. Указанные ограничения приема электронных средств платежа не распространяются на платежные карты, предоставленные в соответствии с правилами иностранной платежной системы.
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Расширение возможностей участников публичных слушаний
Участники общественных обсуждений и публичных слушаний, прошедшие идентификацию, смогут вносить свои предложения и замечания в адрес организатора онлайн. Это можно будет сделать в период размещения проекта, который будут рассматривать на публичных слушаниях, и проведения его экспозиции.
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Упрощение получения субсидии на оплату ЖКХ
Теперь отказать в субсидии могут, только если дело о взыскании долга было рассмотрено в суде и задолженность подтверждается вступившим в силу судебным актом. Причем эти долги должны были образоваться за период не более трех последних лет. Раньше ее предоставляли, если у гражданина не было задолженности в целом или при заключении соглашений по ее погашению.
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Внедрение отечественных приложений
Предустановленное ПО на гаджетах с выходом в Интернет должно обеспечивать возможность использования по умолчанию поисковика, страной происхождения которого является РФ или другие государства — члены ЕАЭС.
Одновременно вводятся штрафы за продажу отдельных видов техники с предустановленным ПО при несоблюдении установленных требований для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; для юрлиц — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.
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Учет древесины
Определены виды древесины, которые подлежат учету. Не допускается их транспортировка, хранение, производство продукции переработки, если сведения о древесине не внесены в госреестр.
Есть исключения. В частности, эти требования не касаются транспортировки древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд.
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Изменения в сфере сельского хозяйства
С 1 июля станут более доступными договоры сельхозстрахования с господдержкой в случаях, когда события природного происхождения повлекли за собой введение ЧС регионального, межрегионального или федерального характера. Устанавливается размер субсидии, которую государство выдает страховщикам для компенсации выплат.
Кроме того, вводятся основные положения о федеральном госконтроле за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки. Изменения направлены на соблюдение товаропроизводителями требований к качеству и процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации.
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Запрет должникам на производство и оборот этилового спирта
Лицензию на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции не выдадут, если у претендента есть не погашенная на дату поступления заявления недоимка по налогам, сборам, страховым взносам, задолженности по пеням, штрафам, процентам, которые в совокупности превышают 3 тыс. рублей.
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Повышение контроля за валютными операциями
Резиденты, проводящие в РФ валютные операции и получившие доступ к системе «одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности, должны представлять органам и агентам валютного контроля документы и информацию об осуществлении такой деятельности.
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Новые требования к МФО
Минимальный размер собственных средств микрокредитной компании повышается до 2 млн рублей. Ранее их уставной капитал мог быть равен всего 10 тыс. рублей. Сейчас планируется поэтапно его повысить вплоть до 5 млн рублей в 2024 году. Мера позволит повысить ответственность микрокредитных компаний и отсеять нечестных игроков с рынка услуг.
Кроме того, микрофинансовая компания и кредитный кооператив должны иметь официальный сайт, зарегистрированный в доменной зоне ru или рф. Также кредитный кооператив обязан передавать сведения из реестра членов кооператива (пайщиков) в Банк России.