Как июль изменит жизнь россиян

Обязанность по приему карт «Мир» теперь распространяется на продавцов, у которых выручка от реализации товаров за предшествующий календарный год превышает 20 млн (ранее — 40 млн) рублей. Законом устанавливается поэтапное снижение порога выручки: с 1 марта до 30 июня 2021 года — до 30 млн рублей, с 1 июля 2021 года — до 20 млн рублей. Это значительно увеличит количество продавцов и агрегаторов, обязанных принимать карты «Мир.

С 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут зачисляться только на карту «Мир». Изменение не затронет тех, кому доставка выплат производится через отделения Почты России и иные организации, занимающиеся доставкой пенсий, на счета в кредитных организациях, без привязанной банковской карты.