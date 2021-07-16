Как художник-символист проектировал дома во Владимире

Самобытный художник Владимир Пластинин неоднократно принимал участие в выставках разного уровня — от городских до зональных и республиканских. А персональных при жизни у него было только две: первая — совместно с отцом, имя которого включено во Всемирную энциклопедию наивного искусства, а вторую он посвятил памяти жены. Владимир Васильевич готовился к выставке в честь своего 80-летия, но не дожил до нее.

Она с успехом прошла в августе 2013 года в Областном центре народного творчества. Посетителям казалось, что на выставке представлены работы не одного художника, а многих, настолько разнообразно и многолико было его творчество. Но многие ли из ценителей прекрасного знали, что Пластинин — еще и выдающийся архитектор, по проектам которого во Владимире и области было построено много интересных зданий.

Рождение художника

Владимир Пластинин родился 16 июля 1933 году во Владимире. Его отец Василий Васильевич всю жизнь проработал на железной дороге ревизором. За добросовестный труд был награжден орденами Трудового Красного Знамени и Ленина. Мать Евгения Лукинична – домохозяйка. Ее брат Анатолий тоже работал на железной дороге. Он и познакомил сестру со своим сослуживцем Василием. Поженились они летом 1932 года. А в июле 1933 года у них родился первенец Володя.

Художественные способности у Володи проявились с самого детства, возможно, передавшись по наследству. Братья его бабушки по материнской линии и трое ее сыновей — дяди Владимира — тоже замечательно рисовали. Один из них даже стал театральным художником.

В 8 лет Володя самостоятельно пришел в кружок изобразительного искусства во Дворце пионеров под руководством Михаила Сахарова, педагога, скульптора, члена Союза художников СССР. К 14 годам мальчик уже неплохо рисовал и после окончания семилетки решил учиться на художника. Успешно сдал экзамены в училище им. 1905 года в Москве, где в то время преподавали такие маститые художники, как Н.П. Крымов и В.Н. Бакшеев.

Последний хвалил экзаменационную работу Володи как одну из лучших. Но продолжить учебу ему не удалось. Родители боялись оставлять мальчика одного в столице, да и материальные соображения сыграли свою роль. Володя вернулся домой и успешно окончил Владимирский строительный техникум. Рисовать он, конечно же, не бросал, посещал городскую изостудию, где вели занятия известный профессор Н.П. Сычев и художник И.И. Марков.

Становление архитектора

После окончания техникума в 1952 году Володя устроился на работу в «Облпроект» на должность техника-строителя. Ему мечталось самому проектировать здания, а дали типовой проект и никакой личной инициативы. Владимир был очень разочарован. Проработав год, он решил не останавливаться на среднем образовании и поступил в Новосибирский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева на факультет промышленного и гражданского строительства, который окончил ускоренным курсом.

После окончания института в 1955 году его распределили в Барнаул, в трест «Алтайхлебстрой», инженером-конструктором. В 1956 году он вернулся в родной Владимир и продолжил карьеру инженера-строителя-проектировщика опять в «Облпроекте». Но в начале 1957 года перешел во Владимирский филиал НИИПМ «Гипропласт», где прошел трудовой путь от инженера-конструктора до главного инженера комплексного строительного отдела. Там он занимался проектированием крупных промышленных объектов в основном химической промышленности не только во Владимире (здания ВНИИСС, химического завода), но и во многих городах страны: Горьком, Дзержинске, Намангане, Фергане, Ташкенте, Стерлитамаке, Ереване, Энгельсе, Рошале и других. Часто приходилось ездить в командировки и по стране, и за рубеж.

Появление семьи

В этот период жизни Владимир познакомился со своей будущей женой Валей Чернышевой. Произошло это, как и у многих владимирцев, на «Шалопаевке» — участке улицы III Интернационала (Большой Московской) от Золотых ворот до площади Свободы (Соборной), месте всеобщего гуляния горожан тех времен. Валя, признанная красавица, работала в конструкторском бюро объединения «Техника». Поженились они в ноябре 1959 года, а в декабре 1960-го у них родилась дочь.

Поначалу молодые жили с родителями Володи. Но уже через год получили комнату в коммуналке на улице Большие Ременники. А еще через год — двухкомнатную квартиру на улице Производственной (ныне улица им. Каманина) — на окраине города по тем временам. Там были построены одни из первых «хрущевок» в городе. В этой квартире они и прожили всю оставшуюся жизнь.

Почти каждое воскресенье вся семья выбиралась в Загородный район: летом — на пляж на Клязьме или на озеро Глубокое, зимой — кататься на лыжах. Загородный парк был излюбленным местом Владимира Пластинина для походов на этюды. Нередко в отпуск он отправлялся в путешествия. И во всех своих поездках он рисовал: есть, например, целый цикл акварельных пейзажей, посвященный Грузии.

Поиск себя

А вот работа в «Гипропласте» не приносила Пластинину творческого удовлетворения, и в 1968 году он перевелся во Владимирскую научно-реставрационную производственную мастерскую. Одна из наиболее значимых его работ в этот период, где как раз и потребовался его творческий подход, — проектирование и затем восстановление сводчатого покрытия Крестовой палаты (XVIII век) архиерейского дома в Суздале под руководством известного архитектора-реставратора Алексея Варганова.

В 1969 году Владимир Васильевич переходит на «Точмаш» на должность главного архитектора. Во время работы на заводе под его руководством и при непосредственном участии были разработаны проекты многих сооружений: технического училища № 9 (улица Мира, 61а), 114-квартирного жилого дома с магазином «Турист» (Суздальский проспект, 24), комплекса комбината бытового обслуживания с общежитием и кафе «Почайка» (кстати, название тоже придумал он; ул. Северная, 1д), 212-квартирного жилого дома с магазином на ул. Добросельской, базы отдыха «Камбары» в Пенкино, комплекса жилых домов на Судогодском шоссе (д. 5а, 7а, 9а, 11а) и др.

За комплекс 9-этажных домов на улице Северной во Владимире Пластинин был награжден грамотой Совета Министров СССР и дипломом ВДНХ.

Особо разгуляться творческой мысли архитектора в те времена не давали. Многочисленные типовые коробки, «украшающие» наши города до сих пор, — тому пример. Но Владимир Пластинин старался и такие здания украсить. Так, на фасаде бывшего технического училища № 9 (на заглавном фото) красным кирпичом выложен закрученный орнамент — символ энергии. А о выложенных из кирпича панно на комплексе жилых домов на Судогодском шоссе в своем дневнике Владимир Васильевич писал:

«Пусть разгадывают потомки, что там изображено. Но я понял, почти никто не понимает что. А там цветок, жук, паук и филин-сова».

Главные проекты

Но любимым его детищем был, конечно, Дворец культуры завода «Точмаш» (совместно с архитекторами В.С. Режепой и Ю.А. Спичевым). Вместо старого деревянного клуба завода хотели построить новый. Сначала был предложен типовой проект. Заместитель директора клуба Валерий Гридин и Владимир Пластинин загорелись идеей сделать что-то необычное, оригинальное. Типовик переделали начисто. Фактически все выполнялось по индивидуальным проектам. Очень многое было изготовлено непосредственно в цехах завода, например, уникальные двери, ручки.

Для завершения проекта Дворца культуры завода «Точмаш» (разработки интерьеров) Владимир Васильевич в 1975 году принял решение перейти на работу во Владимирские художественно-производственные мастерские Художественного фонда СССР, где проработал 8 лет, занимаясь разработкой интерьеров и экстерьеров зданий.

В 1988 году он вернулся к проектно-конструкторской и архитектурной работе — в кооператив «Проектировщик» на должность главного архитектора. Именно здесь ему удалось выполнить одну из самых значимых своих работ, где он единолично выступил и как архитектор, и как проектировщик, — проект здания церкви адвентистов 7-го дня на улице Садовой.

Наверное, многие помнят Доску почета в центре города с большой стилизованной картой Владимирской области (сейчас этот фасад закрыт зданием «Макдоналдса») — это тоже плод творческой мысли Владимира Васильевича.

Последние годы творчества

В 1993 году Пластинин вышел на пенсию и решил полностью посвятить себя художественному творчеству. Несмотря на то, что художественного вуза окончить не удалось, его университетом стала жизнь. Он был постоянным участником художественной студии в Доме культуры Владимирского тракторного завода под руководством Владимира Юкина. Практически с самого основания — член городского клуба самодеятельных художников, позднее переименованного во Владимирский городской клуб художников «Колорит».

Владимир Васильевич постоянно находился в творческом поиске, работал в разнообразных манерах — от реализма до авангарда, как живописец и график. В каждой работе искал технические средства, которые наиболее интересно выражают тему произведения, не останавливаясь на чем- то одном, поэтому в его произведениях и импрессионистский подход, и экспрессионистское выражение. Он был и замечательным карикатуристом, и мастером акварели. А это сложная техника, которая дается не каждому.

Умер Владимир Васильевич Пластинин 16 июня 2012 года, похоронен на Улыбышевском кладбище. Его имя вошло в биобиблиографический словарь «Владимирская энциклопедия» (2002). Его картины находятся в фондах Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Областного центра народного творчества, Центра изобразительного искусства, в частных коллекциях России, Великобритании, Германии, США, Франции.