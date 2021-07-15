К борьбе за безопасность пешеходов подключат тренажеры и интерактив

Во Владимирской области стартовала всероссийская социальная кампания, посвященная безопасности пешеходов, — «Твой ход! Пешеход». Наш регион вошел в список из 15 участников. Предельное внимание к безопасности пешеходов уделят из-за тревожной статистики. В регионе за два последних года наблюдается рост числа ДТП с пешеходами.

Организаторы акции разработали комплекс тематических обучающих мероприятий специально для каждой из групп целевой аудитории: взрослых и детей, родителей и педагогов, настоящих и будущих водителей. Это будут семинары и интерактивные лекции в автошколах и торговых центрах, тренажеры и фотозоны около пешеходных переходов, а также в парках и скверах, театральные представления в детсадах. Водителей встретят на АЗС, детей и педагогов — в загородных лагерях. На базе юношеской автошколы в Центральном парке пройдет роуд-шоу по ситуативному моделированию опасных дорожных ситуаций.

— Основная идея кампании – развивать безопасное дорожное пространство за счет роста ответственности и понимания рисков среди пешеходов, а также водителей. Основной посыл кампании заключается в том, что пешеход — самый свободный участник дорожного движения. Правила безопасности на дорогах — это инструмент, который помогает пешеходу безопасно реализовывать свою свободу, продолжая идти. Знание правил дорожного движения, соблюдение норм культуры взаимодействия на дороге могут сделать путь пешехода по-настоящему удобным и безопасным, — рассказывает представитель экспертного центра «Движение без опасности» Елена Беллис.

Машин все больше

Организаторы социальной кампании считают, что растущее число автотранспорта, стабильно увеличивающееся количество велосипедистов сказывается на росте дорожных рисков для самой свободной, но и самой уязвимой категории участников дорожного движения. Пешеходы уступают в скорости и защищённости даже водителям самокатов.

Свыше 540,4 тысячи транспортных средств зарегистрировано во Владимирской области.

Ежегодно в области прирастает по 8-10 тысяч транспортных средств. Большая их часть — во Владимире. Кроме того, через Владимир проходит федеральная трасса, по которой ежедневно проезжает до 35 тысяч транспортных средств. Поэтому основные интерактивные мероприятия профилактической направленности пройдут именно в областном центре.

На федеральной трассе М-7 «Волга» на большинстве участков установлены безопасные надземные и подземные пешеходные переходы. Во Владимире установлено 470 пешеходных переходов. И не больше половины из них — регулируемые.

— Особое внимание будет уделено переходу дороги вне зоны пешеходного перехода, безопасному поведению на нерегулируемых пешеходных переходах и при передвижении по обочине. Также мероприятия будут направлены на развитие культуры использования световозвращающих элементов для улучшения видимости пешеходов в сложных погодных условиях, — рассказывают организаторы социальной кампании «Твой ход! Пешеход».

Статистика пугает

Во Владимирской области за 2020 год зарегистрировано 2043 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. С участием пешеходов произошло 426 ДТП, в которых 74 человека погибли и 374 получили травмы. Половина из них происходит в темное время суток.

147 аварий случилось на нерегулируемых и 18 на регулируемых пешеходных переходах. 375 ДТП произошло с пешеходами, которые не использовали световозвращающие элементы. При этом по правилам вне населенных пунктов они обязаны это делать.

В этом году на дорогах области в результате ДТП пострадало 139 несовершеннолетних. Юные пассажиры и водители получают травмы из-за того, что не пристегнуты, не знают правил, управляя двухколесными транспортными средствами. Пешеходы же часто допускают ошибки и не ждут, когда автомобили полностью остановятся перед переходом, а то и вовсе перебегают дорогу в неположенном месте. Тревожная статистика приходит из Александрова, Вязников, Юрьев-Польского, Камешково.