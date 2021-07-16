К 10 000 рублей от государства Сбер добавит семьям с детьми 2000 бонусных рублей, а также бесплатную страховку и СберПрайм за 1 рубль

15 июля на портале госуслуг стартовала подача заявлений от родителей о получении 10 000 рублей на детей к началу учебного года. В связи с этим Сбер дарит каждой семье с детьми суперподписку СберПрайм (6+), бонусные рубли и предоставляет бесплатную страховку.

По указу Президента РФ, всем семьям с детьми, независимо от уровня доходов, положена единовременная выплата 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от 6 до 18 лет (для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья — до 23 лет). Выплату произведёт Пенсионный фонд РФ. Подать заявление можно с 15 июля по 1 ноября 2021 года на портале госуслуг или в МФЦ, указав реквизиты банковской карты или счёта.

Получив деньги на любую карту Сбера, родители смогут оформить подписку СберПрайм (6+) на три месяца за символический один рубль. СберПрайм — это единая подписка на комплекс услуг по прослушиванию музыки и просмотру фильмов онлайн, вызову такси, доставке продуктов, готовой еды и лекарств, мобильной связи и хранению файлов.

Но на этом приятные сюрпризы не закончатся: клиенты смогу бесплатно подключить страховку от несчастного случая СК «Сбербанк страхование» с покрытием 400 тысяч рублей на каждого ребёнка сроком на один год, а также получить 2000 бонусных рублей в подарок на покупки в СберМаркете и СберМегаМаркете (по тысяче бонусов — на каждой площадке).

На СберМаркете за 1000 бонусных рублей можно купить до 20% стоимости товаров, а в СберМегаМаркете — до 50%, причём бонусные рубли не сгорают со временем. Ассортимент этих маркетплейсов огромен: продукты, одежда, обувь, электроника, бытовая техника, мебель, детские товары и многое другое.

Подробнее о получении подарков от Сбера можно узнать на сайте банка.

ПАО Сбербанк