Июльские квитки с долгами за газ удивили жителей области

Жители Владимирской области в июле получили дополнительные квитанции, которые пришли в отдельных конвертах. Одним — по долгам за газоснабжение, другим — по долгам за техническое обслуживание газового оборудования. Всех настоятельно просят оплатить задолженность за услугу в течение 5 дней. Иначе возможен суд с взысканием судебных издержек, удержанием зарплаты или пенсии, включением информации о долгах в кредитную историю и т.п. Все это указано в квитанции. При этом многие получившие такие грозные предписания — ответственные плательщики за услуги ЖКХ.

Сбой программы

Ежегодно жители Владимирской области, имеющие в квартирах и домах газовое оборудование, платят определенную сумму за его обслуживание. Квитанцию выставляют после прихода специалистов «Газпрома». Тарифы повышаются тоже раз в год.

В этом году за проверку 4-конфорочной плиты в квартире придется заплатить 469 рублей, за проточный нагреватель (газовую колонку) — 555, за отопительный прибор (котел или титан) — 740.

— В апреле газовщики приходили, проверяли. Тогда же выставили счёт. Мама все оплатила. В июне пришла первая квитанция о долгах. Пришлось ехать из Вольгинского в Петушки, выяснять в чём дело. А в июле — новая квитанция. На разбирательства потратили время, деньги, нервы, — говорит Елена Гущина, проживающая в поселке Вольгинский Петушинского района.

В филиале «Газпрома» пояснили, что произошёл сбой при смене кодов классификации ресурсоснабжающей организации в Сбербанке. В итоге все платежи за техобслуживание пришли обезличенными. И в проблемном списке оказались те, кто не является собственником квартиры или за кого платят дети или внуки.

Среди последних много людей старшего поколения. Они информацию о долгах воспринимают, как правило, болезненно. Начинают беспокоиться. Не умея пользоваться Интернетом, едут до ближайшего филиала ресурсной организации, что, конечно, хлопотно.

Квитанцию об оплате можно подтвердить электронно: по почте или через мессенджеры.

— Мне пришло, я позвонила в «Газораспределение». Сказали, что слетела система по оплате в Сбере. Дали номер, по которому можно прислать в Ватсап чек об оплате, передали в бухгалтерию, — рассказала свою историю участница обсуждения ситуации в соцсетях Наталья.

— Мне тоже пришло такое письмо. Для меня легче заплатить 300 рублей, чем нервы себе трепать. Потом передал квитанцию об оплате на руки газовщику, — добавил Владимир.

— Была такая же ситуация в этом году, отправила письмо по электронной почте, приложила квитанцию об оплате, потом им еще перезвонила, все решили, нашли мою платёжку, — написала Юлия.

Квитанции нерегулярны

Квитанции за услуги ЖКХ в большинстве случаев доставляют почтальоны. В летнее время на почте дефицит кадров. Пенсионеры переключаются на дачи. Поэтому с доставкой писем сбои.

— Пришел долг на странную сумму — 1668 рублей. Подняла все платежи по газу в приложении «Сбербанк онлайн». Всё оплачено. Откуда такая сумма за май? Выяснили. Оказывается, в июне квитанция не пришла. Доставили только в июле. Тогда я её и оплатила. Но к этому времени мне уже долг насчитали. Сейчас на носу август — квитанций за газ в ящике снова нет, — рассказывает жительница владимирского микрорайона Никулино Анна.

40-20-67 — телефон для справок по долгам и платежам за газ.

С января всем ресурсоснабжающим организациям снова разрешено вести претензионную работу в отношении должников. Почему-то активизировались газовщики именно во втором полугодии.

Людям, конечно, сложно застраховаться от сбоев в платежных программах и при доставке корреспонденции. Но для предупреждения таких неприятных ситуаций, советуют сотрудники ресурсоснабжающих организаций, можно завести личный кабинет на сайте поставщика услуг.

Туда нужно заходить, как минимум, два раза в месяц: для отправки показаний прибора учета и заодно проверки долгов в 20-х числах месяца, а также для оплаты услуг с 25-го по 10-е число месяца.