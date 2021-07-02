Иван-чай цветет и снова в моде! Как правильно запасти полезный напиток

Главное событие начала июля для тех, кто заготавливает травы, – это цветение иван-чая, или кипрея. Когда-то в советские годы им вынужденно заменяли столь желанный «чай со слоном», который по причине дефицита не всегда удавалось достать. Горько вздыхали наши мамы и папы, потягивая настой кипрея долгими зимними вечерами. И не понимали своего счастья, а ведь наши предки только кипрей и пили. Да еще и в Европу поставляли в огромных количествах. К счастью, сегодня времена изменились. И иван-чай заготавливают не только как вновь ставший модным исконно русский напиток, но и как полезный для здоровья продукт.

Многие скажут: мол, зачем собирать, ведь все продается? Действительно, в магазинах сегодня можно купить готовый к употреблению кипрей. Стоимость небольшой упаковки (в зависимости от добавок) колеблется от 160 до 300 рублей за 100 граммов. Но зачем же платить за то, что можно получить бесплатно? Плюс ко всему, заготавливая растение самостоятельно, вы будете уверены, что ваш чай собран правильно и в экологически чистом месте. А про магазинный остается только гадать.

Автор этого текста увлеклась иван-чаем пять лет назад, перепробовала множество рецептов. И остановилась на одном, самом любимом, о котором расскажу чуть позже. Но я постоянно общаюсь с «коллегами-заготовщиками», мы обмениваемся какими-то интересными нюансами. И вот в канун нового летнего сезона своими секретами ферментации копорского чая (еще одно название этого чудесного напитка) со мной поделилась биолог, травница и многодетная мама Ирина Митюшина. В ее семье травяные сборы уже много лет готовятся исключительно своими руками, в том числе и детскими.

А еще не так давно мы снимали программу «Точка на карте» в Музее русских национальных напитков (г. Гаврилов Посад Ивановской области). Основатель музея, знаток русских напитков Игорь Кехтер не только рассказала нам драматичную историю возрождения копорского чая в России, но и поделился фирменным рецептом ферментации листьев, как это делали в старину в деревнях. Но обо всем по порядку.

Собираем с Любовью

В Интернете можно встретить множество рецептов, но мы сегодня поделимся исключительно личным опытом тех, кто сушит кипрей из года в год. И неизменно получает ароматный, вкусный и полезный напиток. Ведь в любом деле важны не только знания, но и настрой. Вот и иван-чай знатоки советуют собирать, ферментировать и сушить с любовью. И Ирина Митюшина делает это и в прямом, и в переносном смысле:

— Мы обычно собираем травы вместе с дочерью. Ее зовут Любовь. И когда однажды в подарок для друзей мы сделали сбор и приклеили к нему шуточную этикетку «Собран с любовью», друзья сразу поняли, что в поле мы ходили вместе с Любой. Эти шуточные этикетки мы сделали специально по какому-то случаю, но они прижились надолго. И теперь мы размещаем их на каждом пакетике с травами или чаем, который хотим преподнести кому-то из знакомых. Все уже знают и ждут наших презентов. Я люблю сочетать кипрей с листом смородины, в напитке появляется приятная свежесть.

И это еще один очевидный плюс. Я тоже часто дарю иван-чай друзьям на Новый год, 8 Марта и другие праздники. Многие через какое-то время просят еще. И я не отказываю. Ведь заготавливаю много, чтобы всем хватило. А еще опыт подсказывает, что чай, собранный в хорошем настроении и с добрыми помыслами, дает позитивный настрой, окрыляет и дарит много жизненной энергии. Так что первое правило заготовок — собираем легко и с улыбкой!

Кипрей бодрит

Кипрей в наших краях встречается двух видов: широколистный и узколистный. Второй меньше подвержен воздействию вредителей, и сбор из него получается более качественный.

Его и советует собирать биолог Ирина Митюшина:

— Это очень полезное растение, оно обладает бодрящим действием, но не вызывает привыкания, в нем совершенно нет кофеина. Кроме того, кипрей благотворно влияет на органы пищеварения, обладает противовоспалительным действием. Настой иван-чая дает хороший лечебный эффект при воспалительных заболеваниях простаты и других внутренних органов мочеполовой сферы мужчин. Конечно, перед употреблением важно убедиться, что у вас нет аллергии на это растение.

В 100 г зелёной массы иван-чая узколистного содержится 23 мг железа, 1,3 мг никеля, 16 мг марганца, 1,3 мг титана, 0,44 мг молибдена и 6 мг бора.

Как заваривать: готовый к употреблению лист иван-чая можно комбинировать с другими травами (зверобой, мята, мелисса), сушеными или свежими ягодами (шиповник, облепиха, брусника), можно добавить сушеные листья смородины или малины. На чайник объемом 700 мл я кладу 2-3 чайные ложки травяной смеси, заливаю водой (температура не выше 80 градусов) и оставляю на 15-20 минут. Чай готов. Пить сразу и в дружеской компании. Можно и утром, и вечером.

Но и это не все. Кипрейным пухом можно набивать подушки. Это очень экологичный и приятный материал. А в старые времена кипрейный пух пряли, вязали из него платки, а из волокон стебля делали верёвку. Еще кто-то сомневается в пользе кипрея? Мы уже давно нет, но вот до прядения пока руки никак не дойдут. Однако всегда есть к чему стремиться!

Когда идти в поле?

Бытует мнение, что собирать растение следует на Ивана Купалу, мол, именно в этот день все травы набирают максимальную силу и полезные свойства. Однако, как мы понимаем, это условности.

Оптимальное время для сбора кипрея – конец июня и начало июля. Можно собирать с цветами или без. Ирина Митюшина практикует разные варианты заготовки растения, собирая его и до цветения, и во время цветения, и даже после. И собранный в разное время иван-чай будет отличаться оттенками вкуса. Понять, что больше нравится, можно исключительно опытным путем. Про себя скажу, что раньше собирала без цвета, но с прошлого года изменила свои предпочтения: цвет придает сбору привлекательный внешний вид, а напитку – превосходный тонкий аромат.

Как собирать?

Собирать растение следует вдали от дорог, в экологически чистых местах. Лучше взять с собой мешок из натуральной ткани или обычную наволочку и складывать туда аккуратно сорванные листья и цветы. Причем листочки лучше брать верхние, они более сочные и мягкие, и выбирать растения, обосновавшиеся в низинах, где много влаги. Не стоит вырывать стебель из земли: это наносит вред популяции растений. А значит, и вам такой напиток не пойдет на пользу. Ведь в природе все взаимосвязано.

Как ферментировать?

Тут тоже есть несколько способов, мы с нашими экспертами испробовали все нижеперечисленные, поэтому смело делимся.

Способ № 1. Мясорубка. Проще всего пропустить собранную листовую массу через мясорубку и отправить на сушку. Сушить можно в обычной духовке при температуре не более 60 градусов или в специальной сушилке, где есть специальные режимы для трав, овощей, фруктов. Стоимость такого агрегата варьируется от 1500 до 4000 рублей. Он быстро окупается, если сушить не только иван-чай.

Далее оставляем полученный чай примерно на полгода. Храним либо в стеклянных банках, либо в холщовых мешочках. Наволочки тоже подходят.

Способ № 2. Мнем руками. Этим способом пользуюсь я сама. После сбора отправляю листья на первый круг ферментации (в наволочку и в пакет). Через сутки лист тщательно мну руками и опять оставляю на сутки (не забываю пару раз перемешать, а то задохнётся).

Потом режу обычным ножом (можно и не резать, тогда получится крупнолистовой напиток) и отправляю в сушилку. Затем в стекло на последний этап ферментации, который длится около 6 месяцев. То есть чай, который мы заготовим сейчас, будет окончательно готов только в Новом году. Но пить его можно начать и раньше, только вкус будет менее зрелый.

Способ № 3. Деревенский. Мнем через ткань. Об этом способе нам поведал основатель Музея русских национальных напитков Игорь Кехтер. Принципиальным моментом здесь считается способ обработки листа. Есть мнение, что мясорубка и разминание руками – это очень грубое воздействие на нежные листочки, поэтому нужно использовать более щадящий (старинный) способ, которым и пользовались наши предки в деревнях.

Листья кипрея раскладывали на холщовой ткани.

Далее ее сворачивали и осторожно мяли через ткань, чтобы растение дало сок.

В этом и был залог успешной ферментации.

Затем оставляли чай в ткани на 2 недели.

После чего высушивали.

Крепость Копорье, упадок и возрождение иван-чая

В Музее русских национальных напитков в Гаврилове Посаде копорскому чаю посвящена отдельная экспозиция, где мы узнали много интересного.

В XIX столетии напиток был очень популярен не только в России. Он в больших объемах поставлялся в Европу, где отвоевал значительную часть рынка.

— Иван-чай – древнейший напиток. Упоминания о нем относятся еще к XII веку. И они связаны с крепостью Копорье (отсюда и название «копорский чай»). Ее Александр Невский отбил у Левонского ордена. Здесь и была налажена ферментация кипрея, шла продажа в страны Европы. Иван-чай по объемам экспорта занимал второе место после ревеня в XIX веке, — рассказал основатель Музея русских национальных напитков Игорь Кехтер программе «Точка на карте».

«Русский чай» отправляли морем в Англию, откуда он распространялся в другие страны Европы. Напиток был знаменит, как китайский шелк, персидские ковры, дамасская сталь. Он был торговой маркой России. Азиатский же чай появился в Европе значительно позже, приживался трудно и долго. Вот что писала невестка Людовика XIV в 1720 году кому-то из своих знакомых: «Вкус азиатского чая напоминает сено с навозом. Боже, как можно пить такую горечь! То ли дело травяной чай из России!»

Однако против нашего иван-чая была проведена дискредитирующая акция со стороны европейских конкурентов — английской Ост-Индской компании, которая торговала китайским и индийским чаем и стремилась выдавить популярный русский напиток с рынка. И это удалось. Да так, что кипрей перестали употреблять не только за рубежом, но и в самой России.

— В последние десятилетия ситуация, к счастью, меняется. Мы вновь наблюдаем всплеск интереса к нашему иван-чаю. Многие самостоятельно его собирают, ферментируют. Я надеюсь, что эта тенденция сохранится. Важно возрождать традиции, важно пропагандировать то хорошее, что у нас было и есть, — отметил Игорь Кехтер.

Друзья, если вы вдохновились нашим примером и хотите для себя и своей семьи заготовить знаменитый исконно русский напиток, сейчас самое время. Выбирайте способ ферментации – и вперед! В полях Владимирской области кипрей сейчас буйно цветет. И, помимо всего прочего, это растение еще и сказочно красиво!