Исчезла военная техника из сквера Победы во Владимире

Новый сквер на пересечении улицы Мира и Октябрьского проспекта во Владимире лишился основной «изюминки» — военной техники и орудий. Оттуда вывезли две пушки и грузовик времён Великой Отечественной. Постаменты, на которых они стояли меньше месяца, опустели. Скорее всего, военные раритеты одалживали или брали в аренду. Странно только, что городские власти, открывавшие сквер Победы 12 июня, в День России, не сообщили о временном характере существования этого главного украшения.

Техника мешает благоустройству

О поисках военной техники для нового общественного пространства стало известно в мае. Тогда глава города Андрей Шохин заявил о скором открытии сквера, построенного, кстати, на спонсорские средства. Аллея с раритетами должна была стать его центром, доминантой.

Андрей Шохин сообщил, что по поводу главных экспонатов ведутся переговоры с Министерством обороны России. По всей видимости, они продолжаются и сейчас. А те три единицы, при наличии которых отмечали День памяти и скорби 22 июня, похоже, позаимствовали на время.

После торжественных мероприятий техника и орудия уехали в неизвестном направлении.

— Сквер на этапе строительства, впереди ещё много работ. Логично, что технику убрали, чтобы не мешать второму этапу благоустройства, — сообщили «Призыву» в пресс-службе мэрии.

Процессом обновления можно объяснить и отсутствие некоторых других деталей нормального общественного пространства: лавочек, освещения, плитки, туалета.

Оптический обман

Кроме упомянутых объектов и элементов сквера в парке Победы должно было продолжиться озеленение, чего по факту нет. Изначально посадили две аллеи кедров (высотой вдвое меньше, чем обещали) и поставили два закладных камня. На этом остановились.

Когда продолжатся работы, пока неизвестно. Несколько лет назад на месте будущего сквера уже ставили большой камень, знаменовавший начало строительства. Теперь его заменили на два поменьше. С высоты пространство сейчас выглядит не лучшим образом. Высаженная наспех трава пожелтела. По дорожкам можно разве что пройтись – присесть негде. Теперь и техника пропала — посмотреть не на что.

Исчезновение объектов общественных пространств становится тенденцией.

Ранее были другие таинственные исчезновения объектов общественных пространств Владимира. В прошлом году на Театральной площади, например, стояли туи в огромных вазонах. Сейчас их нет. В мэрии сообщили, что зимой они хранились где-то на складах. Но в центр города почему-то так и не вернулись.

Та же картина с сиденьями нового стадиона в парке «Добросельский». Простояли месяц, и их убрали. Сказали, что уберегают от вандалов. Странная логика. А можно вспомнить домики шале позапрошлогодней рождественской ярмарки. Были — и нет. Словно растворились… Загадка. Оптический обман.