Инспектора Ростехнадзора судили за поддельные подписи

Бывший госинспектор Ростехнадзора выслушал приговор. Судили его за мошенничество. Дали штраф в 300 тысяч рублей и лишили права занимать определенные должности на срок 2,5 года. В общем-то, поделом: не надо подписями торговать. А подписал он то, чего не должен был подписывать, и взял за это с предпринимателя мзду — 80 тысяч рублей. После чего попал в руки ФСБ.

Откуда информация. Пресс-релизы выпустили управления ФСБ и Следственного комитета по Владимирской области.

Кто фигурант. Государственный инспектор отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям Центрального управления Ростехнадзора. Теперь уже бывший.

Фабула дела. Обвиняемый проверял документацию коммерческой фирмы. Та добивалась лицензии на эксплуатацию газораспределительной сети высокого давления. Это опасный производственный объект. Инспектор увидел, что в актах отсутствует подпись представителя Ростехнадзора. Фирме в выдаче лицензии нужно было отказать. Но он предложил «договориться». За 80 тысяч рублей подписать акты, а потом дать положительное заключение, нужное для получения лицензии. Договорились.

Нюанс. Фигуранту заведомо было известно, что реальными полномочиями на подписание актов он не располагал. Поэтому подписи внёс поддельные.

Разоблачение. Горе-инспектор получил деньги и поставил подписи в августе 2020-го. После чего был задержан сотрудниками УФСБ России по Владимирской области.

Статья. Мужчине вменили в вину преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения).

Суд. Дело рассмотрел Октябрьский районный суд города Владимира. Экс-инспектора признали виновным.

Наказание. Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей и лишения права занимать определенные должности на срок 2,5 года.

Штрих. Подсудимому больше 60 лет. Перед пенсией такой пердимонокль. Зачем?

Справка. Лицензия Ростехнадзора требуется компаниям, которые используют на объектах оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля: пара, газа; воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия; иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля.