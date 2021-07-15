Ходынская кружка, шелковый Ленин и другие артефакты музея Данутинской школы

Сегодня проект «Точка на карте» приехал в Данутинскую среднюю школу Киржачского района. Почему именно сюда? Потому что здесь работает уникальный историко-краеведческий музей, где собрано более 2 тысяч подлинных артефактов истории. Расположены экспозиции в старинном здании церковно-приходской школы, которому более 130 лет. А экскурсии по залам проводят сами ребята, ведь они начинают заниматься краеведением с первого класса. Такие уж тут традиции!

Неудивительно, что команда Данутинской школы победила в областном интеллектуальном турнире «О малой родине с большой любовью», который проводила общественная организация «Милосердие и порядок». И в качестве приза ребята получили участие в съемках нашего проекта. Это их первый опыт работы в кадре.

Как в школьный музей попала раритетная кружка с коронации Николая II, имеет ли аспидная доска отношение к ядовитым змеям, и почему школа, находящаяся в деревне Кипрево, называется Данутинской, рассказывают директор учебного заведения Марина Виленчиц и юные экскурсоводы Олеся Ямбулатова, Оксана Сидорова и Святослав Фадеев. В роли народного гида проекта «Точка на карте» – Дарья Ермолина. Смотрите видео!

В программе:

1:00 — о школе, пожившей в трех столетиях;

1:31 — чем был примечателен Данутинский приход;

2:23 — сколько экспонатов в школьном музее;

3:45 — как в школьный музей попала раритетная кружка с Ходынского поля;

5:25 — что было в подарках в честь коронации последнего русского императора;

6:28 — почему в музее столько изображений вождя мирового пролетариата;

6:46 — кто выткал Ленина;

7:51 — о чем расскажет зал боевой славы;

8:47 — «Катюша», «Ванюша» и «Андрюша»;

10:31 — верстак столяра Цикурина;

11:33 — в чем выходили замуж крестьянки Жердевской волости;

11:58 — о ткаческом женском промысле;

13:00 — путешествие по залу народного образования;

13:54 — почему школа Данутинская, а деревня Кипрево;

14:17 — чернильница, аспидная доска и старинный школьный колокольчик.

Без прошлого нет будущего

Историко-краеведческий музей Данутинской средней школы получил статус музея в 1985 году, а создан был в 1970 году. Поводом стал столетний юбилей вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. Именно тогда в музее появилась первая экспозиция. Примечательно, что она сохранилась до сих пор, несмотря на то, что времена изменились и сама фигура Владимира Ильича потеряла свою былую популярность.

— Мы оставили первую («ленинскую») экспозицию, потому что это страницы нашей истории, которые не вычеркнуть. Первое, чему мы учим детей на занятиях в музее, – это ответственное отношение к памяти. Человек без прошлого – это человек, который не будет ценить будущего, — убеждена директор школы и музея Марина Францевна Веленчиц.

Вытканный Ленин и вышитый Сталин

В уголке советского прошлого собраны интересные экспонаты из XX столетия: пионерская форма, горны, агитационные материалы и даже несколько разных бюстов вождя мирового пролетариата. Есть в музее и настоящие раритеты, штучные экземпляры. Вот вытканный шелком Владимир Ильич, портрет был изготовлен по специальному заказу на киржачском шелковом производстве. Работа настолько тонкая, что больше напоминает графику: различить тончайшие нити глазом невозможно.

А это вышитый шелковой гладью Иосиф Виссарионович Сталин. Портрет настолько реалистичен, что сразу и не поймешь, что это вышивка.

И еще одна удивительная вещь советского периода – юбилейный кубок, изготовленный в честь 10-летия Великой Октябрьской революции – в 1927 году. Этому красному стаканчику почти сто лет: на нем традиционная надпись, не вполне понятная современный детям, «Пролетарии всех стран соединяйтесь», колосья (символ крестьянства) и шестеренки (символ рабочего класса). Эти очевидные для старшего поколения вещи юным посетителям музея теперь приходится пояснять. А ведь, казалось бы, недавняя наша история.

Три зала – три направления

Помимо «ленинского уголка», в современном музее работают три зала: краеведческий, зал народного образования и комната боевой славы. На выставочных стендах представлено более 2 тысяч подлинных экспонатов.

— У нас есть поистине уникальные вещи, которые украсили бы фонды многих крупных музеев. К нам не раз обращались с просьбами передать им часть экспонатов, но мы отказываем, потому что это наше достояние, бесценная история нашей малой родины. На базе музея мы занимаемся с детьми, включаем их в работу, проводим уроки – всего их разработано более 140. Это обществознание, история, литература, окружающий мир. У нас даже есть курс «Музейная культура», рассчитанный на детей с начальной школы. На экспозициях работают три детские группы: поисковики, театралы, экскурсоводы, которые сами проводят в музее экскурсии, — рассказывает Марина Францевна.

Ходынская кружка многим стоила жизни…

Ходынская кружка – уникальный и самый ценный экспонат школьного музея. Да, это один из тех печально известных сувениров, изготовленных по случаю коронации последнего русского императора Николая II. Все мы помним те трагические события. Народу были обещаны богатые дары, слух о которых и привлек на Ходынское поле в Москве большое количество посетителей.

А что же было в злосчастных подарках? Всего-то кружка, сайка, пряник, кусок колбасы, немного конфет и орехов.

В какой-то момент началась массовая давка, в результате которой, по официальным данным, погибло около 1400 человек, по неофициальным – около 4000. Вот так вспоминал об этих ужасающих событиях писатель Гиляровский, который тоже оказался в толпе и чудом выбрался целым и невредимым:

«Снизу лезли на насыпь, стаскивали стоящих на ней, те падали на головы спаянных ниже, кусались, грызлись. Сверху снова падали, снова лезли, чтобы упасть; третий, четвертый слой на голову стоящих».

Из деревни Ефремово Киржачского района в мае 1896 году пешком на Ходынское поле за подарком отправился и молодой учитель земской школы Николай Матвеевич Либеровский. Он пришел в педагогику в 23 года, работал с удовольствием, был любим детьми и односельчанами. В ходынской давке этому человеку удалось не только получить заветную кружку с гербом императорского двора и вензелем Николая Александровича II, но и вернуться домой живым. Ценный трофей был передан в школу после смерти его владельца и по сей день находится в музее Данутинской школы, являясь его гордостью. Именно его и просят в свои коллекции центральные музеи страны.

Школа в трех веках

Примечательно, что краеведческий музей находится в историческом здании церковно-приходской школы, которая была открыта здесь в 1887 году. Школу построили из добротного красного кирпича, значительную часть средств пожертвовал местный житель — купец Иван Захарович Смирнов.

Крепкая постройка до сих пор стоит и используется по назначению. Здесь сохранилась даже старая лестница и пол, которые во время ремонта решено было не менять, чтобы сохранить внутри здания дух истории. Вот и получается, что Данутинская школа — это старейшее учебное заведение Киржачского района, которое существовало и существует в трех столетиях (XIX, XX и XXI), сохраняя и преумножая традиции отечественного образования.

Кстати, мы сразу обратили внимание, что школа называется Данутинская, а расположена она в деревне Кипрево. Почему так? Дело в том, что до начала XX века в этой местности были расположены две деревни – Данутино и Кипрево, которые позже объединили. Таким образом, память о деревне Данутино сохранилась в названии школы, а населенного пункта сейчас такого нет.

Взорванная церковь

Данутинский приход образован еще в первой половине XV века и был крупнейшим в округе. Кроме школы, в двухэтажном здании располагался постоялый двор, где останавливались путешественники. Изначально здесь была деревянная церковь Николая Чудотворца, а в 1822 веке возвели каменный храм с тремя престолами (Пресвятой Богородицы, Николай Чудотворца и Сергия Радонежского), который работал до 1942 года, а потом был варварски взорван. Старожилы помнят это трагическое событие.

По одной из версий, советской власти понадобился кирпич для хозяйственных нужд. Вот и решили получить его, сломав религиозную постройку.

Крепкое здание поддалось не сразу. Но после нескольких попыток было повержено. От центра духовной культуры Данутинского прихода осталась лишь груда кирпича, которая еще долго лежала в центре села. Сегодня на месте храма установлен поклонный крест. О восстановлении речи не идет, так как от храма осталось ровное место. А вот так церковь Данутинского прихода выглядела в прошлом:

«Конопля и что изъ нея получается»

Зал народного образования музея сохранил уникальные экспонаты, дошедшие до нас со времен церковно-приходской школы. Это учебные пособия конца XIX – начала XX века: «Конопля и что изъ нея получается», «Русская история в картинах», «Химический состав человеческого тела».

Вот лишь несколько примеров их огромного фонда пособий, перешедших музею по наследству от церковно-приходской и земской школы, которая располагалась по соседству.

Юный экскурсовод Олеся Ямбулатова показала нам старинную чернильницу с гусиным пером, отметив, что ребятам из прошлого было значительно труднее учиться, так как при письме нужно было быть предельно аккуратным, чтобы не ошибиться или не поставить кляксу. Ведь тогда приходилось все переписывать заново!

«Писала я на аспидной доске…»

А помните строки из стихотворения Марины Цветаевой «Писала я на аспидной доске…»:

Писала я на аспидной доске

И на листочках вееров поблёклых,

И на речном, и на морском песке,

Коньками по льду и кольцом на стеклах…

И тут нет ничего таинственного, как бы демонически словосочетание «аспидная доска» ни звучало: в начале XX века писание на такой доске было делом обычным и для поэтов, и для учеников церковно-приходских и земских школ. Аспидная, или грифельная, доска представляла собой пластину из черного твердого сланца (аспида), на одной стороне которой были расчерчены клеточки для занятий арифметикой, а на другой – линеечки для письма. Вот так все прозаично.

Колокольчик, звони!

Интересно, что один из экспонатов музея регулярно используют по прямому назначению. Вот на полочке стоит увесистый колокольчик, который частенько покидает свое место в экспозиции, чтобы дать сигнал к началу или окончанию урока. Это происходит, если в Кипрево случаются перебои с электричеством. А еще голос колокольчика слышат все первоклассники, которые впервые садятся за парту, и все старшеклассники, которые покидают родные стены на празднике последнего звонка. И если учесть, что отлита эта вещь была в 1810 году, то приветствовал и провожал колокольчик несколько поколений данутинских ребят. Позвонишь в него — и совершишь удивительное путешествие во времени!

Платье крестьянки и верстак столяра

Зал краеведения встречает нас огромным количеством аутентичных вещей, которые ребята привезли из многочисленных этнографических экспедиций, в которые они ездят регулярно со своим учителем истории Оксаной Ивановной Силкиной. Экспонаты передают школьному музею на безвозмездной основе потомки жителей Жердевской волости, куда в старину входило 28 деревень, в том числе и Кипрево.

Местность в округе славилась густыми лесами, поэтому столярное дело и плотничество были основными мужскими занятиями. Из одной из экспедиций ребята привезли столярный стол с целым арсеналом рубанков. Эти вещи принадлежали знаменитому жердевскому мастеру Василию Ефимовичу Цикурину. Его имя было выгравировано на одном из инструментов. Из беседы с внучкой Цикурина — Ольгой Михайловной Бакольской — удалось выяснить, что ее дед (выпускник Данутинской школы) был не только мастером, но и педагогом: преподавал столярное дело в киржачском ремесленном училище, которое сам и окончил.

Женщины же Жердевской волости занимались ткачеством и сами производили льняные ткани. Об их нелегком труде рассказывает целая коллекция инструментов: настоящий ткацкий станок, прялки, трепала, мялки, гребни. Изучив принцип действия этих приспособлений, можно получить полное представление о цикле производства ткани в старину. И процесс этот был сложным, трудоемким и долгим, с большой долей использования ручного труда.

Жемчужиной краеведческого зала является свадебное платье, в котором на рубеже XIX –XX веков выходила замуж жительница деревни Желдыбино – Александра Никитична Боткова. Эту уникальную вещь в музей передали потомки женщины. И теперь каждый посетитель может своими глазами увидеть праздничный наряд деревенской девушки Жердевской волости:

Мы поразились, с какой легкостью ребята ориентируются в материале, как свободно отвечают на вопросы об экспонатах, как интересно и увлеченно рассказывают.

Экспонаты с войны

Еще один зал, экспозиции которого постоянно пополняются, — это зал боевой славы. Здесь представлены вещи, документы, связанные с участием жителей деревни Кипрево и окрестных деревень в Великой Отечественной войне. На выставочных стендах представлено около 1000 экспонатов, и у каждого – своя история. Часть вещей, найденных в ходе раскопок в местах боев Ржевско-Вяземской операции, передали в музей поисковики киржачского отряда «Тризна».

На одном из стендов – история и боевой путь авиаполка 679, который в годы войны базировался на аэродроме деревни Слободка. После войны в Данутинской школе устраивали встречи боевых товарищей, лётчики приезжали в учебное заведение, общались с учениками и педагогами. Об этом рассказывает фотовыставка. И это тема для особого разговора, ведь практически каждый экспонат этого уникального музея – целая отдельная история.

Осталось сказать, что летом очные экскурсии не проводятся, но в учебное время, если позволит эпидемиологическая обстановка, юные экскурсоводы организуют увлекательное путешествие по залам своего музея для всех желающих. Контактную информацию можно найти на сайте школы. Ребята часто принимают гостей не только из Киржачского района, но и из других уголков Владимирской области, ведь в Данутинской школе любовь к своей малой родине и ее истории давно стало нормой жизни! И для команды проекта «Точка на карте» — это большая радость, так как нашим народным гидам растет достойная смена!