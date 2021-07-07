Хатико из Александровского района

Эта история о собаке, которая после смерти хозяина осталась совсем одна. Пса кормят раз в неделю и иногда выпускают погулять. Сейчас Кекс ищет новый дом. 3-летний метис анатолийской овчарки, большой, сильный и умный, но такой одинокий, сейчас живёт в доме, из которого ушла жизнь. Для Кекса счастье закончилось вместе со смертью хозяина.

Осиротевшие животные

27 марта в поселке Ивано-Соболево произошла беда. Остановилось сердце 62-летнего мужчины. У него остались животные, среди которых был и Кекс.

— Причина смерти — обширный инфаркт. Увезли на «скорой». Он неделю отлежал в местной больнице. Врачи боролись за его жизнь, но он так и не смог выкарабкаться, — рассказала Мария, родственница умершего мужчины.

Сергей Иванович (имя изменено по просьбе родственников) жил один в доме . Вёл хозяйство, а чтобы скрасить одиночество, окружил себя животными. Никто не мог подумать, что произойдет страшное. Но уже больше трёх месяцев Кекс преданно ждёт хозяина, не зная, что тот никогда не вернётся.

Крупная собака

У мужчины остались и другие животные – гуси, куры и три кошки. Но к ним судьба более благосклонна.

— Птиц раскупили соседи, кошек двух я в одни руки отдала, другую себе забрала. А собака крупная, ее тяжело пристроить, поэтому Кекс остался один, — сообщила Мария.

На самом деле этот пёс – настоящее чудо. Он умный, послушный, ласковый. И ему так не хватает внимания! На выходные приезжают родственники мужчины и проводят время с Кексом. Они привозят ему корм, а соседи каждый день выпускают его погулять.

Но этого недостаточно для того, чтобы Кекс был счастлив. Он всё еще любит хозяина и верит, что однажды снова сможет увидеть его. Но это невозможно, поэтому родственникам умершего Сергея приходится искать Кексу подходящую семью.

Кекс ищет дом

У него сделаны все прививки, есть ветпаспорт. Пес полностью готов для переезда в новый дом. Новых хозяев Кекс будет радовать: он послушный, ласковый и хорошо относится к детям. Отличный охранник не привык сидеть на привязи. Это у него, можно сказать, детская травма.

Щенком Кекса за провинности сажали на цепь, поэтому для собаки это наказание.

Родственники Сергея Ивановича верят, что в новой семье Кекса будут любить и заботиться о нём. Псу нужен просторный дом, в котором царят тепло и уют. Те, кто знает Кекса, надеются, что он попадёт в добрые руки и будет счастлив так же, как и раньше.

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