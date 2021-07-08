Губернатор уволил своего зама Романа Годунина за липовые документы

Владимир Сипягин расстался со своим заместителем Романом Годуниным. Указ о его освобождении от должности он подписал сегодня. Мотивировка очень интересная. «В связи с представлением работодателю подложных документов при поступлении на государственную службу», — сообщила пресс-служба областной администрации. Сегодня, 8 июля, был последний рабочий день Романа Годунина.

Подробности завтра

Когда просочилась первая информация об отставке Годунина, все подумали — это из-за недавно возбужденного уголовного дела по картельному сговору. Роман Годунин, по версии правоохранительных органов, выступил подстрекателем незаконных действий сторон, участвовавших в торгах по строительству Рпенского проезда. Но в пресс-релизе фигурирует другое – «подложные документы».

Что там за липовые бумаги предоставил, устраиваясь в «Белый дом», Годунин, пока неизвестно. Подробности, по всей видимости, последуют завтра. Ибо завтра по этой теме состоится брифинг директора департамента безопасности областной администрации Вадима Горожанинова. Тот, кстати, уже один раз проводил встречу с журналистами по поводу Романа Годунина — после возбуждения «картельного дела».

Тогда (это было 26 мая) «особист Белого дома» заявил, что у руководителя области «жёсткая позиция в отношении подчинённых, чьи поступки так или иначе могут идти вразрез с законом» и т.д и т.п. Сейчас, надо полагать, он как раз скажет о том, что жёсткая позиция губернатора нашла своё отражение в управленческом решении. Ну, как-то так.

Крупное дело

Тучи над Романом Годуниным начали сгущаться минувшей весной. Сначала 1 апреля появилась информация о возбуждении уголовного дела в отношении гендиректора ГУП «ДСУ-3» Романа Головина. ФСБ и СК РФ сообщили, что того подозревают в ограничении конкуренции при участии в торгах. Это п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ.

Позже, в мае, всплыло имя Романа Годунина в связке с этим эпизодом. В отношении него тоже возбудили дело.

— В результате рассмотрения заявок победителем электронного аукциона было признано ГУП ВО «ДСУ-3», которое подало заявку на участие ранее конкурента, в связи с чем на основании Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» его предложение о цене контракта признано наилучшим, — говорилось в пресс-релизе УФСБ. — Вместе с тем установлено, что Годунин Р.С. совместно с неустановленными должностными лицами путем угроз и уговоров склонили руководство ГУП ВО «ДСУ-3» и фирмы-конкурента к заключению ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством РФ.

Владимирское управление антимонопольной службы России также подтвердило, что во время торгов по Рпенскому проезду в областном центре был нарушен закон о конкуренции. Речь о возможном сговоре подрядчиков — ГУП «ДСУ-3» и ЗАО «МНК-ГРУПП».

Этапы большого пути

Таким образом, Роман Годунин проработал в «Белом доме» больше года. По нынешним временам, это даже долго. К своим обязанностям он приступил 2 апреля 2020 года, победив в конкурсе на замещение должности (как теперь выясняется, представив подложные документы).

В феврале 2021 года он утратил приставку «врио». Его утвердили официально в должности заместителя губернатора.

Годунин координировал работу департаментов ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, цен и тарифов, природопользования и охраны окружающей среды, архитектуры и строительства, лесного хозяйства и профильных инспекций.

Справка. Роман Годунин родился в 1977 году во Владимире. Закончил Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности «Юриспруденция» и Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «Финансы и кредит». В 1995 — 2003 годах служил в органах внутренних дел. До 2019 года занимал руководящие должности в компании «Владимирские коммунальные системы», затем работал коммерческим директором ООО «Владимиртеплогаз».