Губернатор разъяснил порядок работы индустрии красоты

В свежем указе губернатора «О введении режима повышенной готовности» — изменения из серии «найдите пять отличий». Они касаются организаций индустрии красоты. То есть разных салонов: красоты, косметических, массажных и СПА, а также парикмахерских, соляриев – словом, всего, что предполагает личное присутствие клиента. На самом деле новый документ просто резюмирует все то, что и так уже происходит в этой сфере. Есть только небольшие изменения, о чем сейчас скажем.

Нововведения вступили в силу с 22 июля.

Итак, со вчерашнего дня деятельность организаций индустрии красоты допускается при соблюдении методрекомендаций главного государственного санитарного врача РФ и рекомендаций главного государственного санитарного врача по Владимирской области. Что конкретно это означает, разъясняет губернатор Владимир Сипягин.

Что нового

В нынешней редакции указа появились ограничения по количеству одновременно питающихся сотрудников. Все зависит от площади помещения для приема пищи. Правда, сколько именно человек может одновременно находиться на одном квадратном метре, в указе не сказано.

Вендинговые аппараты, которые запрещались предыдущей версией указа, теперь допускаются. Посетитель может купить себе в таком чай или кофе, но тоже только при условии, что обеспечена гигиеничность устройств самообслуживания. Это означает, что контактные поверхности регулярно очищают и дезинфицируют, а одноразовую посуду после использования утилизируют.

Новые изменения затронули сотрудников сферы красоты старше 65 лет. Ранее предполагалось их временное отстранение от работы наряду с представителями прочих групп риска (людьми с хроническими заболеваниями, со сниженным иммунитетом и беременными). Новая редакция разрешает им работать. Но только при наличии прививки от COVID-19 и, разумеется, при соблюдении всех мер предосторожности: масочного режима и т.д.

В санитарных рекомендациях тоже есть изменения.

Новый пункт уточнил, что работники должны использовать средства индивидуальной защиты IV типа. В отношении сотрудников организаций сферы красоты это означает применение перчаток, одноразовых шапочек и масок (со сменой каждые 3 часа) или фильтрующего респиратора, носков, закрытой обуви (тапочек или туфель), наличие у работников медицинских костюмов (халатов).

А также нужно мыть руки с мылом с последующей обработкой антисептиком после обслуживания каждого посетителя. Исключение — когда парикмахер или массажист работают в перчатках. Если, конечно, бывают такие уникумы.

Что уже было

По-прежнему актуальны требования о проведении дезинфекционной генеральной уборки перед открытием заведения. Сотрудники каждый день должны проходить «входной фильтр» с измерением температуры. Санитайзеры, ставшие нам уже такими родными, все еще должны присутствовать на любом предприятии.

Для ограничения контактов администраторам парикмахерских и салонов красоты рекомендуют обслуживать клиентов только по предварительной записи. Интервал между посетителями должен длиться не менее 20 минут.

Организация пространства в салонах красоты должна обеспечивать социальное дистанцирование. В помещении должны быть условия для соблюдения правил личной гигиены.

Необходимо проводить регулярные проветривания.

Все сотрудники организации должны постоянно находиться в средствах индивидуальной защиты. Важное разъяснение про обед. Сотрудники должны есть в специально отведенном под это помещении, которое оборудовано раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук антисептиком.