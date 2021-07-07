Губернатор отсрочил новоселье дольщиков в Коммунаре и на улице Мира

Ввод двух проблемных домов в областном центре снова перенесли. Речь о новостройках по улицам Центральной (в Коммунаре) и Мира. Буквально месяц назад губернатор Владимир Сипягин обещал, что люди, купившие квартиры в Коммунаре, уже в июле справят новоселье. Взял это дело «под личный контроль». Пока не сработало.

Тревожные новости дольщики узнали из личного аккаунта губернатора в Инстаграме.

— Восстановление прав участников долевого строительства дома № 19 на Центральной в микрорайоне Коммунар проходит сложнее и по объективным причинам дольше, чем на других объектах, — пишет губернатор. — Планируем решить проблему путём принятия правового акта об утверждении проекта объединённой зоны охраны объектов культурного наследия. Уже завершена работа по оформлению утверждаемой части проекта. Пакет документов направлен в Министерство культуры РФ, где его предстоит рассмотреть на заседании методического совета.

Ждем-пождем Минкульт

На последней пресс-конференции, проходившей месяц назад, губернатор был настроен более оптимистично. Объявил, что в июле готов приехать во двор к дольщикам Коммунара и поздравить всех лично.

Но оказалось, что заседание методического совета в Минкульте, где должны рассмотреть новый документ об охранных зонах, в условиях пандемии провести не так легко.

Семьи обманутых дольщиков не удивились очередному смещению сроков. Привыкли уже.

За те два года, что «Белый дом» занимается вопросом дольщиков, те слышали много обещаний. Пока вопрос не продвинулся ни на йоту. Как говорили о необходимости изменить этажность в микрорайоне, чтобы сдать построенную девятиэтажку, так и сейчас говорят.

Долгострой на Мира

Еще более запутанная ситуация с комплексом «Вишня-парк» на улице Мира. Торговый центр давно выстроен, а жилой дом сзади него — нет. Дольщики ждут сдачи пять лет.

Журналисты заострили внимание властей к этому объекту в нынешнем году. Чиновники стали проводить выездные совещания на месте строительства. Называли сроки сдачи — осень текущего года.

— ООО СК «Транш» может не успеть завершить в положенный срок строительство дома. Ещё только ведутся работы по кладке наружных стен 4-го этажа. Но обнадёживает, что застройщик работает за счёт собственных средств. Как бы ни шли дела дальше, соблюдение прав дольщиков будет обеспечено, — уверен глава региона Владимир Сипягин.

Дольщики иного мнения. Они считают, что застройщик тянет время и ждет принятия документа о повышении этажности во Владимире. Тогда вместо четырех компания сможет возвести все девять этажей.

На очереди Юрьевец и Веризино

Также губернатор сообщил новости для дольщиков из домов в Юрьевце и Веризино. На Всесвятской, 17, в Юрьевце многоэтажку строила компания ООО «Импэкс», признанная банкротом. К июлю текущего года проложили водопровод и канализацию, завершили монтаж отопления, закупили материалы для проведения отделочных работ в подъездах. На этой неделе, по информации главы региона, должны приступить к обустройству входных групп и придомовой территории.

Один из самых затянутых вопросов — по дольщикам из дома на Школьном проезде, 1-б. Компания «ВТУС», несколько лет назад получившая участки в Юрьевце на льготных условиях, обещалась решить за свой счет проблемы обманутых дольщиков.

На сегодня известно, что большая часть семей согласились ждать сдачи новостройки на Всесвятской, 3. Четыре человека предпочли заключить договоры на выплату денежных средств, и с одним заключили договор купли-продажи квартиры.

Новый срок восстановления прав граждан всего дома — 4-й квартал 2023 года.

В Веризино дом № 17 планируют ввести в эксплуатацию в августе 2021 года. Губернатор сообщил, что строительные работы выполнены, водопровод и канализация готовы, завершаются электромонтажные работы, а также установка лифтов и котельной, планируется отделка. Ключи от квартир дольщикам передадут в декабре.

А всего их 380

Во Владимирской области в реестр проблемных объектов включены 8 жилых домов и 380 обманутых дольщиков. По требованию федерального законодательства в этом году в регионе был создан фонд защиты прав граждан. Он должен получить федеральные средства на помощь в решении их вопросов.

Пока в списке два объекта: на улице Музейной, 13, во Владимире и на улице Пролетарской в Покрове. По остальным пока застройщики пытаются справиться своими силами.

Большинство проблемных объектов находится во Владимире: дома 17 и 31 по ул. Верезинской (оба строит ООО «Вертикаль»); ул. Музейная, д. 13 (застройщик ООО «Р.К. Инвестиционная Славянская Риэлторская компания»); мкр. Коммунар, ул. Центральная, д. 19 (застройщик ООО «Система»); мкр. Юрьевец, Школьный проезд, д. 1-б (застройщик ООО «РостСтройИнвест»); мкр. Юрьевец, ул. Всесвятская, д. 17 (застройщик ООО «Импэкс»); ул. Мира, «Вишня-парк» (застройщик ООО СК «Транш»); а также в Покрове Петушинского района – ул. Пролетарская (застройщик ООО «Виста»).