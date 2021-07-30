Гимнастка Ангелина Мельникова добавила к «золоту» олимпийскую «бронзу»

Ангелина Мельникова выиграла «бронзу» на летних Олимпийских играх в Токио. Гимнастка, представляющая на соревнованиях Владимирскую и Воронежскую области, заняла третье место в индивидуальном многоборье. По итогам четырёх упражнений спортсменка набрала 57,199 балла.

Другая российская гимнастка, 16-летняя Владислава Уразова, на своей первой Олимпиаде не смогла попасть на подиум. Золотую медаль взяла американка Суниса Ли, а серебро досталось бразильской гимнастке Ребекке Андраде. Именитая американская гимнастка и главная конкурентка наших спортсменок, четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз отказалась от участия в личном многоборье.

Сбылась мечта

— Я очень довольна своим выступлением. Выступала в своё удовольствие, практически без волнения. Сбылась еще одна маленькая мечта. Опорный прыжок я прыгнула практически на свой максимум, оценкой очень довольна. Брусья — то же самое, таких баллов у меня еще не было. В бревне я много проигрываю девочкам по базе. Так что оценка удовлетворительная. В вольных не получился поворот в каком-то месте, но получились приземления. В целом, на что я рассчитывала, то я сделала, — рассказала Ангелина Мельникова в интервью телеканалу «Матч ТВ».

До «золота» Ангелине Мельниковой не хватило 0,2 балла.

Гимнастка выступает параллельно за Владимирскую и Воронежскую области. Как пояснил «Призыву» директор Владимирской школы спортивной гимнастики олимпийского резерва имени Н.Г. Толкачева Виталий Иванчук, подготовка спортсмена тренерами сразу двух регионов направлена на достижение максимального результата.

Справка. Ангелина Мельникова − серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, двукратный серебряный призёр чемпионата мира в командном первенстве, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в личном многоборье и вольных упражнениях, двукратная чемпионка Европейских игр 2019 года, четырёхкратная чемпионка Европы. Заслуженный мастер спорта России.

Ангелина Мельникова еще и лидер российской женской сборной по гимнастике. Незадолго до Олимпиады гимнастке пришлось изменить музыкальный фрагмент, под который она выступала в вольных упражнениях. Возникли сложности с авторскими правами.

Вторая медаль Олимпиады

Напомним, 27 июля Ангелина Мельникова в составе женской сборной России по спортивной гимнастике завоевала золото в командном многоборье на Олимпиаде. Российскую команду представляли также Лилия Ахаимова, Виктория Листунова и Владислава Уразова.

Российские гимнастки захватили инициативу уже с упражнений на первом снаряде и смогли получить преимущество у своих главных конкуренток – спортсменок из США. На брусьях россиянки снова показали отличный результат. Сложнее дались нашим гимнасткам упражнения на бревне. Осечки допустили две спортсменки — Владислава Уразова и Ангелина Мельникова. Американки сократили разрыв. Однако на заключительном этапе россиянки выступили блестяще. Победную и уверенную точку поставила Виктория Листунова, выполнив идеально и задорно свою программу. Ее оценка составила 14,166 балла.

А днем ранее «золото» в командном зачете завоевали спортивные гимнасты нашей сборной. И в составе ее также спортсмен, представляющий Владимирскую область. Это гимнаст Артур Далалоян.

Он победил в командном многоборье вместе с другими спортсменами из России: Никитой Нагорным, Денисом Аблязиным и Давидом Белявским. Команда набрала 262,500 балла, оставив позади спортсменов из Японии и Китая.

В личном многоборье Артур Далалоян занял шестое место. Никита Нагорный принес России бронзовую медаль, уступив японскому и китайскому спортсменам.