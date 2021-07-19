ГИБДД требует больше «лежачих полицейских»

Региональное управление ГИБДД требует от муниципалитетов установки искусственных неровностей у пешеходных переходов. Эту работу нужно делать уже сейчас, считает руководство Госавтоинспекции, поскольку впереди учебный год и время, когда дети вернутся с дач и лагерей. С конца августа обычно аварийность с участием пешеходов идёт вверх. Чтобы этого избежать, нужно обезопасить переходы. И лучший способ для этого – «лежачие полицейские».

В этом году на переходах случилось 74 аварии. Это больше прошлогоднего на 3%. В результате 8 человек погибли и 70 получили травмы.

В регионе в 2021 году должны установить 56 искусственных неровностей.

— Искусственные неровности — наиболее действенный и дешевый метод сохранения жизни пешеходов. Детальное изучение условий ДТП в этом году показало, что при наличии искусственных неровностей можно было бы избежать, как минимум, пяти смертей: по две во Владимире и Вязниках и одну в Александрове, — говорит зам. начальника УГИБДД по Владимирской области Александр Ершов.

На траты идут неохотно

В ГИБДД отмечают, что муниципалитеты очень неохотно идут на траты по повышению безопасности дорожного движения. В прошлом году на весь регион сделали 50 искусственных неровностей. Только там, где были очаги аварийности около учебных заведений.

В этом году «лежачие полицейские» появятся в Лакинске, Радужном, Камешково, Юрьеве-Польском и Владимире.

— Нужно делать искусственные неровности у всех школ и детских садов. И обязательно в два цвета: в желтый и белый, — считают в ГИБДД.

Городские власти выбирают для «лежачих полицейских» внутриквартальные двухполосные дороги. На магистральные и четырехполосные дороги ставить их отказываются, считая, что это снизит скорость потока транспорта и приведёт к пробкам.

Избегая негативной реакции автомобилистов, власти отодвигают безопасность пешеходов на второй план.

К примеру, во Владимире в комплексной схеме организации безопасного дорожного движения все мероприятия по установке искусственных неровностей запланированы на 2023 год. В этом году хотели сделать два приподнятых перехода. Один появился на Судогодском шоссе. А второй должны были смонтировать в центре города. Пока ждали, там случился еще один наезд на пешехода.

Нет разметки и знаков

Над новой комплексной схемой организации безопасного дорожного движения во Владимире трудились независимые эксперты. Они провели анализ ДТП с пострадавшими. Вывод: в большинстве случаев (69% от общего количества ДТП с пострадавшими) наблюдается какой-либо недостаток организации дорожного движения. Наиболее распространенный — отсутствие дорожных знаков или плохая различимость горизонтальной разметки.

— Во Владимире наблюдается низкий уровень безопасности дорожного движения. Решение проблемы требует комплексного подхода. В первую очередь, необходимо приведение существующей инфраструктуры к нормативному состоянию, — считают эксперты.

По результатам натурных обследований наибольшая интенсивность движения пешеходов наблюдается в пределах проспекта Ленина, улиц Дворянской, Б. Московской, Мира, Горького, проспекта Строителей, Суздальского проспекта. Система пешеходных коммуникаций на застроенных территориях не является непрерывной, на многих улицах города отсутствуют тротуары или пешеходные дорожки.

В этом же документе есть список тротуаров, которые должны построить для того, чтобы пешеходы не ходили по краю проезжей части. Срок исполнения — 2030 год.

На 2021 год намечена установка 11 светофорных объектов. Все они должны были появиться на участках с высокой аварийностью. По факту власти говорят об установке только двух объектов: на пересечении Егорова и Добросельской и на пересечении Судогодского шоссе с улицей Зеленая.