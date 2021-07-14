Фитнес по QR-коду могут отменить. Клубы договариваются о смягчении ограничений

Тренировки в фитнес-клубах могут стать доступными для непривитых жителей Владимирской области. Не исключено, что заниматься спортом разрешат без предоставления QR-кода о вакцинации или сертификата переболевшего. Варианты смягчения ограничений обсудили представители индустрии спорта и первый вице-губернатор региона Александр Ремига.

— Главное наше требование — перенести ввод ограничений на 1 сентября, чтобы люди успели привиться. И обеспечить город вакциной, которой сейчас катастрофически мало. Предложили открыть у себя пункт вакцинации, — пояснили «Призыву» представители фитнес-клуба «Атмосфера». — Для нас это шанс на стабильность. Да, не все клиенты вернутся. Продажи упадут. Но мы будет иметь возможность работать.

Предварительные договорённости

Представители индустрии спорта надеются, что по итогам переговоров губернатор подпишет изменения в свой указ «О введение режима повышенной готовности». Однако на сайте администрации области никаких конкретных результатов встречи нет. Только фраза о необходимости «сформулировать предложения по изменениям для снятия ряда ограничений».

— Мы видим, что бизнес готов к диалогу, и на сегодняшней встрече мы проработали ключевые моменты. Предприниматели предложили свои варианты, рассказали, как они будут соблюдать все меры безопасности. В ближайшее время, я напомню, нас ждёт ещё две встречи — с представителями ресторанного и туристического бизнеса, развлекательных центров и кинотеатров. После этих встреч мы сформулируем все предложения и представим их губернатору, – привела слова Александра Ремиги пресс-служба обладминистрации.

Сам факт встречи бизнеса с чиновниками, безусловно, заслуживает внимания. Накануне предприниматели в ультимативной форме потребовали встречи с губернатором. И отказались вести переговоры с его замом. Потом всё же согласились на Ремигу. Видимо, в интересах дела бизнесмены готовы искать консенсус. Готова ли власть?

Возможные правила

Но даже если власти пойдут навстречу бизнесу, работать в прежнем режиме фитнес-клубы не смогут. В лучшем случае одновременно тренироваться разрешат только половине клиентов. Скорее всего, клубы заблокируют каждый второй шкафчик в раздевалки. Пропускная способность будет ограничена 50%.

Это не самое страшное, уверены представители индустрии. Летом и так аншлаги редки.

А всех, кто придет, обяжут соблюдать правила безопасности. На входе и в зоне ресепш обязательно ношение масок. Тренироваться, конечно, разрешат без нее. Но с учетом социальной дистанции. Никаких дружеских бесед на соседних кардиотренажерах в зале не получится. Их, скорее всего, через один выключат. Представители фитнеса готовы следить за соблюдением требований.

Выручка упала

Первые два дня работы фитнес-клубов по новым правилам показали, количество привитых клиентов — минимально. Посещаемость в среднем упала на 75-80%. В залах, где раньше проходили групповые занятия, сейчас пусто. Вакцинированные посетители могут заниматься с инструктором практически, индивидуально. Фитнес может не пережить введенных ограничений, уверены представители отрасли.

В инстаграм-аккаунте «Атмосферы» провели опрос. По его данным, только 20% клиентов клуба планируют продолжать занятия. Еще хуже в других заведениях. Так, во все три клуба сети «Pride Fitness» накануне пришло только 6 человек, отметили представители встречи. А в бассейне «Муравья» сегодня утром были свободны все дорожки.

— Я хожу фитнес-клуб в одно и тоже время. С 10 до 12. Еще на прошлой неделе в зале было много людей. А в бассейне проходила аква-аэробика. Было человек 20, наверное. Сегодня плавал один. Сумел протестировать маску, которую возьму с собой на море, — рассказал «Призыву» клиент клуба «Муравей» Никита Тарбеев. — На входе меня спросили QR-код. Хорошо, что я успел пройти вакцинацию до ажиотажа.

Клиенты клубов ждут

На самом деле желающих заниматься спортом немало. Но у большинства клиентов клуба не сделана прививка. В пятницу в фитнес-центре «Муравей» на ресепшене была толстая стопка заявлений на замораживание абонемента. Многие из тех, кто вынужден прекратить занятие, готовы привиться. Но не могут.

— Новые правила просто не оставили мне вариантов. Прививки нет, а пройти вакцинацию негде, — говорит жительница Владимира Анастасия Колова. — Я сначала вообще не планировала прививаться, но ради возможности ходить в зал готова сделать укол. И таких, как я, много. Но в области дефицит вакцин. И нас не допускают к занятиям. Мы ждем смягчения правил.

Если обязательное требование о вакцинации перенесут на осень, желающие привиться, теоретически, смогут успеть. Правда, пока на всю область делают 3-4 тысяч уколов в сутки. Такими темпами коллективного иммунитета мы достигнем нескоро. А это значит, что через полтора месяца привитых клиентов фитнес-клубов снова будет немного. И они вряд ли обеспечат выручку.