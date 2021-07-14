Фитнес по QR-коду могут отменить. Клубы договариваются о смягчении ограничений

Бизнесмены встретились с первым вице-губернатором

Тренировки в фитнес-клубах могут стать доступными для непривитых жителей Владимирской области. Не исключено, что заниматься спортом разрешат без предоставления QR-кода о вакцинации или сертификата переболевшего. Варианты смягчения ограничений обсудили представители индустрии спорта и первый вице-губернатор региона Александр Ремига.

Главное наше требование — перенести ввод ограничений на 1 сентября, чтобы люди успели привиться. И обеспечить город вакциной, которой сейчас катастрофически мало. Предложили открыть у себя пункт вакцинации, — пояснили «Призыву» представители фитнес-клуба «Атмосфера». — Для нас это шанс на стабильность. Да, не все клиенты вернутся. Продажи упадут. Но мы будет иметь возможность работать.

QR-код

В фитнес клуб сейчас можно попасть с QR-кодом. Фото «Призыва»

Предварительные договорённости

Представители индустрии спорта надеются, что по итогам переговоров губернатор подпишет изменения в свой указ «О введение режима повышенной готовности». Однако на сайте администрации области никаких конкретных результатов встречи нет. Только фраза о необходимости «сформулировать предложения по изменениям для снятия ряда ограничений».

Мы видим, что бизнес готов к диалогу, и на сегодняшней встрече мы проработали ключевые моменты. Предприниматели предложили свои варианты, рассказали, как они будут соблюдать все меры безопасности. В ближайшее время, я напомню, нас ждёт ещё две встречи — с представителями ресторанного и туристического бизнеса, развлекательных центров и кинотеатров. После этих встреч мы сформулируем все предложения и представим их губернатору, – привела слова Александра Ремиги пресс-служба обладминистрации.

Встреча с бизнесом

Ремига

Представителя фитнес-клубов встретились с Алексадром Ремигой. Фото: avo.ru

Сам факт встречи бизнеса с чиновниками, безусловно, заслуживает внимания. Накануне предприниматели в ультимативной форме потребовали встречи с губернатором. И отказались вести переговоры с его замом. Потом всё же согласились на Ремигу. Видимо, в интересах дела бизнесмены готовы искать консенсус. Готова ли власть?

Возможные правила

Но даже если власти пойдут навстречу бизнесу, работать в прежнем режиме фитнес-клубы не смогут. В лучшем случае одновременно тренироваться разрешат только половине клиентов. Скорее всего, клубы заблокируют каждый второй шкафчик в раздевалки. Пропускная способность  будет ограничена 50%.

Это не самое страшное, уверены представители индустрии. Летом и так аншлаги редки.

А всех, кто придет, обяжут соблюдать правила безопасности. На входе и в зоне ресепш обязательно ношение масок. Тренироваться, конечно, разрешат без нее. Но с учетом социальной дистанции. Никаких дружеских бесед на соседних кардиотренажерах в зале не получится. Их, скорее всего, через один выключат. Представители фитнеса готовы следить за соблюдением требований.

тренер в пустом зале

Сейчас в фитнес — клубах пустыек залы. Фото @vk.com/fitnesspark33

Выручка упала

Первые два дня работы фитнес-клубов по новым правилам показали, количество привитых клиентов — минимально. Посещаемость в среднем упала на 75-80%. В залах, где раньше проходили групповые занятия, сейчас пусто. Вакцинированные посетители могут заниматься с инструктором практически, индивидуально. Фитнес может не пережить введенных ограничений, уверены представители отрасли.

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Фото из инстаграм-аккаунта «Атмосферы»

В инстаграм-аккаунте «Атмосферы» провели опрос. По его данным, только 20% клиентов клуба планируют продолжать занятия. Еще хуже в других заведениях. Так, во все три клуба сети «Pride Fitness» накануне пришло только 6 человек, отметили представители встречи. А в бассейне «Муравья» сегодня утром были свободны все дорожки.

Я хожу фитнес-клуб в одно и тоже время. С 10 до 12. Еще на прошлой неделе в зале было много людей. А в бассейне проходила аква-аэробика. Было человек 20, наверное. Сегодня плавал один. Сумел протестировать маску, которую возьму с собой на море, — рассказал «Призыву» клиент клуба «Муравей» Никита Тарбеев.На входе меня спросили QR-код. Хорошо, что я успел пройти вакцинацию до ажиотажа.

Клиенты клубов ждут

На самом деле желающих заниматься спортом немало. Но у большинства клиентов клуба не  сделана прививка. В пятницу в фитнес-центре «Муравей» на ресепшене была толстая стопка заявлений на замораживание абонемента. Многие из тех, кто вынужден прекратить занятие, готовы привиться. Но не могут.

— Новые правила просто не оставили мне вариантов. Прививки нет, а пройти вакцинацию негде, — говорит жительница Владимира Анастасия Колова.Я сначала вообще не планировала прививаться, но ради возможности ходить в зал готова сделать укол. И таких, как я, много. Но в области дефицит вакцин. И нас не допускают к занятиям. Мы ждем смягчения правил.

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Клиенты клубов готовы вакцинироваться. Фото «Призыва»

Если обязательное требование о вакцинации перенесут на осень, желающие привиться, теоретически, смогут успеть. Правда, пока на всю область делают 3-4 тысяч уколов в сутки. Такими темпами коллективного иммунитета мы достигнем нескоро. А это значит, что через полтора месяца привитых клиентов фитнес-клубов снова будет немного. И они вряд ли обеспечат выручку.

Фото «Призывы» 

Автор:
Тарбеева Полина

Тарбеева Полина

Специальный обозреватель

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