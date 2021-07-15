Фейковые сообщения: мошенники обманывают на детских выплатах

Жители Владимира начали получать подозрительные сообщения о выплате детских пособий. Речь о 10 тысячах рублей на сбор ребенка в школу. SMS приходят на личный телефон с неизвестного номера или на электронную почту. Текст может отличаться, но суть одна: под разным предлогом горожан просят перейти по ссылке. При этом внешне фейковый сайт либо полностью копирует официальный портал госуслуг, либо очень на него похож.

— Мне накануне пришло сразу два сообщения. В одном было просто написано: «10 тысяч школьникам», в другом содержался текст про некий перевод компенсации. Оба раза мне предлагали пройти по ссылке, — рассказала «Призыву» жительница Владимира Анна Хвостова. — Я хотела, было, перейти на сайт, но потом задумалась. Сообщения показались подозрительными. Потом на работе узнала, что такие тексты пришли не только мне.

Любые подобные сообщения нужно оценивать критически.

Проверить информацию нужно не на бегу, а внимательно прочитав текст. Первое, что часто бросается в глаза, — пунктуационные ошибки. Например, обращение не выделяется запятой. Да и стиль изложения далек от делового. Но в большинстве случаев человек переходит по ссылке автоматически, особенно если уже оформил выплату на портале госуслуг. Мало ли, надо исправить ошибку, чтобы получить деньги.

Осторожно — мошенники!

На выплатах к школе решили заработать мошенники, говорят специалисты. После того как родители начали активно оформлять заявки на выплаты в 10 тысяч на детей в возрасте от 6 до 18 лет, в Интернете появились сайты-двойники. В большинстве случаев аферисты предлагают ввести персональные данные, якобы для того, чтобы уточнить, куда перечислить средства. В итоге легковерные граждане могут не только остаться без выплат, но и лишиться собственных денег.

Такая схема уже была опробована мошенниками в прошлом году.

В 2020-м после сообщений о детских пособиях в сети появились сайты-клоны. Например, к адресу портала госуслуг прибавляли одну букву, и невнимательный пользователь легко переходил по ссылке. При этом поддельный ресурс просил ввести не только данные на ребенка, но и номер банковского счета. А дальше дело техники.

— Обычный отъем денег. Жертва думает, что ей переведут средства, а на самом деле жертва инициирует перевод мошенникам. Ну а дальше эти деньги практически невозможно остановить, если мошенники достаточно расторопны, — приводит слова эксперта по кибербезопасности Алексея Дрозда «Первый канал».

Пользоваться надо только официальными ресурсами, говорят специалисты. Если нужен портал госуслуг — заходите туда напрямую. Переходить на сайт по ссылкам, полученным в письме, SMS, мессенджере не стоит. Это опасно.

Обработка выплат

В этом году выплаты на детей получат 69 тысяч родителей. Обработка заявлений начнется уже завтра. Его оформляют двумя способами: через портал госуслуг или через клиентские офисы Пенсионного фонда.

Личный прием в отделениях ПФР не отменен, но проводится строго по предварительной записи. Поэтому родителям все же советуют подавать заявление дистанционно. Так легче, удобнее и менее затратно по времени.

В Пенсионном фонде РФ подчеркивают, что при подаче заявления нужно быть предельно внимательными, заполнять все графы и указывать все данные, которые необходимы. Срок рассмотрения заявления — до 30 дней. Но в областном управлении ПФР успокаивают: заявления на единовременные выплаты рассматривают быстро. Первые выплаты начнут выдавать уже с 1 августа.