Фатьяновский праздник будет, но онлайн

16 и 17 июля в Вязниках будет проходить 48-й Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии и песни. Из-за изменившейся эпидемиологической обстановки его основные мероприятия запланировано провести в онлайн-формате. Трансляцию праздничного действа можно будет посмотреть на медиаэкране перед Городским центром культуры и отдыха (ГЦКиО) «Спутник» и на YouTube-канале «Культура Вязники».

Кроме того, в пятницу и субботу пройдёт ряд локальных офлайн-мероприятий.

Так, 16 июля с 11.00 до 12.00 в музейном дворике Историко-художественного музея состоится презентация интерактивной программы «Сказ о вишневом варенье», которая реализуется на средства областного гранта. В этот же день, в 18.00, в Музее песни XX века пройдет поэтический вечер «Поэты земли Владимирской». В 19.00 в концертном зале ГЦКиО «Спутник» начнется демонстрация художественного фильма «Весна на Заречной улице».

В субботу, 17 июля, на площадке ГЦКиО «Спутник» с 11 часов откроется «Город мастеров», где будут представлены 7 торговых точек с народными промыслами от каждого муниципального образования Вязниковского района. В это же время на медиаэкране перед ГЦКиО «Спутник» и на YouTube-канале «Культура Вязники» состоится показ документального фильма «Больше, чем земляки».

В рамках съезжего праздника, который начнется в 11.45, ожидаются трансляция «Пролога» Валерия Семина, а также встречи гостей Фатьяновского праздника у памятника «Вязниковский соловей» и на железнодорожном вокзале. Интерактивная программа «Сказ о вишневом варенье» начнется в 12 часов, а виртуальная экскурсия Музея песни ХХ века «20 лет стене знаменитостей» — в 12.30.

С 13 до 15 часов пройдет онлайн-концерт 48-го Всероссийского Фатьяновского фестиваля поэзии и песни.

Запланировано поздравление официальных лиц, вручение премии им. А. Фатьянова, видеопоздравления от заслуженных артистов России: Гарика Сукачёва, Екатерины Климовой, Александра Олешко, Вениамина Смехова. Кроме того, состоится демонстрация ранее отснятых материалов – видеороликов, песен, стихов. Ведущие концерта – внучка поэта Анна Фатьянова-Китина и заслуженный артист Карелии Владислав Косарев.

В этот же день с 16.00 до 17.00 на площадке перед ГЦКиО «Спутник» муниципальный коллектив «Вязниковский духовой оркестр» исполнит песни Алексея Фатьянова.