Ещё один перевозчик заходит на маршруты Владимира

С 26 июля в маршрутной схеме Владимира появляется новый, десятый перевозчик – владимирская компания «ТП Владимир». Она будет обслуживать два маршрута: № 22 от Спасского до «Глобуса» и 22С от Мосино до площади Победы. Такого количества транспортных компаний не работало в областном центре никогда.

Мэрия уже опубликовала график движения автобусов. Интервал движения транспорта по большому маршруту будет 18 минут в часы пик и 36 минут в дневное время, а по укороченному – от 20 до 40 минут. Во времена, когда перевозчики работали стабильно, автобусы ходили чаще. Но после того как маршрута № 22 не было больше месяца и пассажиры совершенно не знали, как добраться из Юрьевца до Доброго без пересадок, люди рады и такому графику.

Договора на 22 и 22С подписаны руководителем «ТП Владимир» А.В. Максимовым.

Компания ООО «ТП Владимир» ранее не обслуживала городские или пригородные маршруты. Но имеет связи и общих учредителей с другими транспортными предприятиями Владимира. В частности, с организацией «Евротранс». Занимается лизингом.

«Гармошки» возвращаются

На линию снова выйдут автобусы, именуемые в народе «папа-мама». Вместительные и относительно удобные. Но, скорее всего, неновые. Возможно, даже те, что были в автопарке «АДМ». Ещё неделю назад семь таких стояли на парковке на Гастелло, 11. Теперь там пусто. Между тем в пресс-релизе администрации города указали: «Автобусы будут большого и особо большого класса».

«Гармошки» использовали только два перевозчика: «АДМ» и ещё ранее «БигАвтоТранс». Этот транспорт обслуживал самые продолжительные маршруты, курсирующие в отдаленные микрорайоны. Протяженность таких линий была 24-28 километров.

На 22-м маршруте ездили до 7 тысяч пассажиров в сутки.

Большие автобусы в прежние годы встречались и на других маршрутах – самых популярных. Например, на «семерке» или «двадцатке». Там в сутки проезжало в 2-2,5 раза больше пассажиров, чем в среднем на городских направлениях.

С газовым шлейфом

Есть вероятность, что новый перевозчик вернёт владимирцам не только «гармошки», но и газовые автобусы. На улицах города замечены только что сошедшие с конвейера автобусы «Волгабас». На них были таблички «Обкатка». И в ГИБДД на регистрацию приехала еще партия автобусов, работающих на метане.

Пока неясно, у какого перевозчика появятся эти транспортные средства — у новичка или компании «ОКТО». У последней такие же автобусы уже курсируют на маршрутах № 7С и 25.

Наличие газовых автобусов дает фору этим перевозчикам в конкурсе на маршруты. Практика повторяется. Когда-то «АДМ» выиграла наибольшее число автобусных маршрутов у «БигАвтоТранс» за счет наличия в автопарке именно газовых автобусов.

Иногородние остаются

В администрации Владимира, вводя укороченные маршруты № 19 и 30, говорили, что нижегородский перевозчик «РБ и К» зашел временно. Как только вернутся привычные маршруты, а речь шла о № 15 и 22, в коротких необходимость отпадёт. Но сейчас в мэрии пояснили, что нижегородский перевозчик и его новые рыжие «пазики» останутся во Владимире. Срок не называется.

Словом, то пусто, то густо. Раньше жители Пиганово, Энергетика и Спасского вообще не могли выбраться из своих районов общественным транспортом, а теперь имеют выбор в виде нескольких маршрутов. Но густо, безусловно, лучше, чем пусто, и хорошо бы, чтобы так было везде.