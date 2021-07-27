Елена Стефанская: в каких фильмах снималась актриса из Вязников?

Елена Стефанская живет на Украине, работает в театре и снимается в кино. При этом Елена Анатольевна родилась в Вязниках 28 июля 1964 года. С юных лет она лелеяла мечту играть на сцене, поэтому в 1984 году устраивается в Крымский драматический театр, где, по словам актрисы, она играла забавных и эксцентричных барышень. Параллельно с работой обучается в Киевском театральном институте, который успешно оканчивает в 1990 году. Через пару лет Елена Стефанская получает новое предложение и переходит в Национальный театр им. Леси Украинки в Киеве, где у нее уже формируется другой репертуар. Теперь актриса успешно играет драматические роли. Фильмы Елены Стефанской любят и знают миллионы зрителей России и Украины. На ее счету около 60 работ. С помощью этого теста давайте вспомним самые яркие ее роли.

Участие в каком фильме, выдвинутом от Украины на «Оскар» в 1997 году, стало успешным дебютом для Елены Стефанской? Иллюзия страха Украинские шерифы Приятель покойника Правильно! Неправильно! - В каком детективном сериале режиссера Владимира Попкова снялась актриса в 2004 году? След оборотня Пепел Феникса Мой личный враг Правильно! Неправильно! - В каком мелодраматическом сериале 2004 года героиня Елены Стефанской пытается найти свое счастье в острых жизненных обстоятельствах? Ночь светла Украденное счастье Игры взрослых девочек Правильно! Неправильно! - В каком популярном сериале канала НТВ актриса приняла участие в трех сезонах и сыграла 6 разноплановых ролей? Глухарь Ментовские войны Возвращение Мухтара Правильно! Неправильно! - В каком остросюжетном фильме об освоении космоса Елена Стефанская стала матерью главного героя? Салют-7 Время первых «Кедр» пронзает небо Правильно! Неправильно! - В какой лирической комедии студии «Квартал 95» актриса стала… призраком? Чудо Я буду рядом Небесные родственники Правильно! Неправильно! - В каком мистическом сериале 2026 года Елена Стефанская сыграла роль деревенской знахарки? Ведьма Искушение Село на миллион Правильно! Неправильно! - В какой мелодраме актриса вместе с Игорем Бочкиным стали родителями главного героя, превратившего жизнь своей молодой жены в сущий кошмар? Моя новая жизнь Забудь и вспомни Когда прошлое впереди Правильно! Неправильно! - В каком сериале роль главы преступного клана стала самой значительной для Елены Стефанской? Хозяйка Клан ювелиров Танец мотылька Правильно! Неправильно! - В каком сериале о жизни медперсонала клиники трансплантологии актриса сыграла роль следователя прокуратуры? Лист ожидания Клиника счастья Анатомия сердца Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Елена Стефанская: в каких фильмах снималась актриса из Вязников? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook