Елена Стефанская: в каких фильмах снималась актриса из Вязников?

Елена Стефанская живет на Украине, работает в театре и снимается в кино. При этом Елена Анатольевна родилась в Вязниках 28 июля 1964 года. С юных лет она лелеяла мечту играть на сцене, поэтому в 1984 году устраивается в Крымский драматический театр, где, по словам актрисы, она играла забавных и эксцентричных барышень. Параллельно с работой обучается в Киевском театральном институте, который успешно оканчивает в 1990 году. Через пару лет Елена Стефанская получает новое предложение и переходит в Национальный театр им. Леси Украинки в Киеве, где у нее уже формируется другой репертуар. Теперь актриса успешно играет драматические роли. Фильмы Елены Стефанской любят и знают миллионы зрителей России и Украины. На ее счету около 60 работ. С помощью этого теста давайте вспомним самые яркие ее роли.