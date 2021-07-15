Единый день фольклора Владимир отметит фестивалем, ярмаркой и концертами. Причем вживую

18 июля по инициативе Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова пройдет Всероссийская акция «Единый день фольклора» (0+), в которой примут участие региональные центры народного творчества, дома культуры и творческие коллективы всей страны. Несмотря на ситуацию, связанную с сохраняющейся угрозой распространения коронавирусной инфекции, большинство мероприятий во Владимире пройдет вживую, но с соблюдением всех мер предосторожности.

Справка. Единый день фольклора проводится на открытом воздухе на огражденной территории – во дворике Дома фольклора на ул. Георгиевской, 2-б. Посещение его возможно только для лиц, имеющих сертификат вакцинации или отрицательный тест ПЦР (срок действия — не более трех дней). Во время акции будет обеспечено соблюдение мер предосторожности (медицинские маски, перчатки, антисептики), а также социальной дистанции между участниками мероприятий.

«Национальная мозаика»

Областной Центр народного творчества подготовил для жителей и гостей нашего города концерты фольклорных исполнителей, презентации объектов нематериального культурного наследия, флешмобы, выставки декоративно-прикладного искусства, мастер-классы и многое другое.

Праздник откроется в 12 часов выступлением ансамбля «Напевы Ополья» из Юрьева-Польского. Далее русскую народную тематику подхватит областной фестиваль народного творчества «Эх, гармошка!». Владимирские национальные организации подготовили к Единому дню фольклора концерт «Национальная мозаика» и этнопоказ национальных костюмов «Краса нации». Завершит акцию концертная программа ансамбля «Владимирские рожечники» «По Владимирским проселкам».

«Золотое кольцо России»

В рамках Единого дня фольклора состоится 32-й традиционный областной фестиваль народного творчества и ремесел «Золотое кольцо России». С 12.00 до 15.30 на улице Георгиевской раскинется областная выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества мастеров земли Владимирской и национальностей, проживающих во Владимирской области. Будут представлены все виды ремесел, бытующих в нашем краю: кузнечные и гончарные изделия, художественная обработка дерева, лозоплетение и плетение из природных материалов, вышивка и ткачество, народная кукла и глиняная игрушка.

Специалисты Областного Центра народного творчества предложат посетителям издания о народных традициях и обычаях региона, фольклорно-этнографическую литературу, познакомят с коллекцией восстановленного народного костюма IХ-ХХ веков Владимирской, Вологодской, Архангельской губерний, проведут демонстрационные и обучающие мастер-классы по плетению и ткачеству поясов, росписи по дереву, кружевоплетению на коклюшках.

На ярмарке посетители смогут выбрать подарки на любой вкус и самостоятельно изготовить памятный сувенир.

Стань участником акции!

Любой желающий может стать участником Единого дня фольклора и рассказать у себя на страницах в социальных сетях о традициях, обрядах и ценностях своих семей, песенных и танцевальных традициях своего города, села или деревни, традиционных ремеслах, хранителях традиций, национальной кухне с демонстрацией приготовления блюд и т.д. Публикации необходимо размещать в социальных сетях с единым хештегом #ДеньФольклора_33.

Лучшим из лучших будут вручены призы. Они будут разыграны в прямом эфире 18 и 19 июля на странице «Единого Дня Фольклора_33» в социальной сети «ВКонтакте». Поторопитесь показать себя!