Две площадки для прогулок с животными построят во Владимире

Во Владимире на улицах Труда и Луначарского построят площадки для выгула животных. Это первый опыт заботы о четвероногих и их хозяевах в нашем городе. Таких объектов на общественных территориях внутри кварталов ещё не было. Там будет не только место для прогулок с животными, но и различные конструкции для занятий с ними.

Площадки уже выставлены на торги. Ранее большой дог-парк сделали в парке «Добросельский», но его так и не открыли. Может случиться так, что пространства на Труда и Луначарского появятся раньше, чем разрекламированный объект в Добром.

— Такой вид благоустройства выбрали сами жители, — рассказали депутаты горсовета. — Где-то просят благоустроить дворы, добавить элементов на детскую площадку, а здесь люди решили культурно выгуливать своих любимцев, не доставляя беспокойства окружающим.

Барьеры и тоннели

На Луначарского у дома № 43 будет самая большая площадка для выгула животных. Стоимость работ по её обустройству — 2 миллиона рублей. Там поставят 15 различных элементов. Среди них скамья с привязью, средний и малый барьеры, крытый тоннель, балансир, трамплин, лестница, бревна, змейка, пологая горка. Будут и барьеры с покрышками и сотами.

Поставят урны для собачьих экскрементов, лавочки для хозяев, ограждение для прохожих.

Площадка в сквере на улице Труда — скромнее. Но основные элементы для занятий и игр предусмотрены. Это барьеры и тоннели.

Несколько лет назад управляющая компания «ЖРЭП № 8» пробовала сделать что-то подобное для собачников. На открытой площадке между жилыми домами на проспекте Строителей и Белякова поставили урны для собачьих экскрементов и повесила пакетики. Места для прогулок было много. Но урны быстро заполнили пивными банками и пачками из-под чипсов те, кто облюбовал лавочки для хозяев животных.

Не сказать, что и собачники ограничились прогулками только на этой территории. Экскременты виднеются и у подъездов, и под окнами домов. В общем, над культурой еще надо работать.

Наказы для депутатов

Площадки для выгула животных — инициатива горожан, а не мэрии. Просьба сделать такие объекты – из обращений избирателей к депутатам горсовета. Прием народные избранники ведут регулярно и получают много предложений по благоустройству общественных пространств.

В нынешнем году впервые 50 миллионов рублей выделено целенаправленно на выполнение наказов избирателей. Досталось 25 депутатам на решение проблем их округов — каждому по 2 миллиона ровно.

Работы по благоустройству парков и дворов уже ведутся. Подрядчики те же, что и выполняли работы по федпрограмме создания комфортной городской среды. По ней в этом году сделали 31 двор.

Список работ минимальный — асфальт на тротуарах, проезжей части, установка лавочек. Но собственники квартир в жилых домах и этому рады.

Конкурсный отбор на бюджетное финансирование очень большой. Желающих много, а участников мало. Собственники жилья платят всего 3% от сметы работ. В случае с наказами для депутатов — не платят вовсе. Так что полезно иногда ходить на приёмы, писать обращения и добиваться решения вопросов по благоустройству территории, где приятно гулять самому, детям и заодно соседям.