Два автомобиля насмерть сбили пенсионерку во Владимире

Во Владимире на трассе М-7 накануне произошло смертельное ДТП. В 22.10 рядом с ТЦ «Лента» сбили 79-летнюю женщину. Пешеход переходила проезжую часть в неположенном месте. По предварительной информации, сначала пенсионерку сбил автомобиль «Subaru Forester» под управлением 39-летнего водителя. После удара женщину откинуло на левую полосу дороги, где на нее наехала «ГАЗель». За рулем находился 31-летний водитель.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия, сообщает пресс-служба УГИБДД по Владимирской области.

Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

5 ДТП с пострадавшими

Вчера, 14 июля, на территории области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 5 человек получили травмы различной степени тяжести.

На Южном объезде пострадал дальнобойщик. По предварительным данным, на 180-м километре федеральной трассы М-7 29-летний водитель автомобиля «КамАЗ» с полуприцепом не выбрал безопасную дистанцию до движущейся впереди фуры «Scania» и врезался в нее. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «КамАЗ». С травмами он был госпитализирован.

Еще одно ДТП с пострадавшим произошло во Владимире накануне вечером на улице Горького. Водитель автомобиля «Renault Sandero» 1970 года рождения не предоставил преимущество движущемуся во встречном направлении мотоциклу «Boxer» под управлением 26-летнего водителя. Мотоциклист получил травмы и был госпитализирован.

За сутки во Владимирской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 14 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.

Ранее «Призыв» рассказывал о ДТП со скутером в центре Владимире. В нем пострадали три человека.