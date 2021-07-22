Дорогу по Луначарского перекроют с 26 июля

С понедельника снова закроют проезд транспорта по улице Луначарского во Владимире. Компания «Т Плюс» планирует провести реконструкцию магистрального трубопровода. Минувшей зимой энергетики уже работали на этом месте. Проезд был закрыт больше месяца. Потом асфальт восстановили. Как оказалось, ненадолго.

В феврале-марте движение по Луначарского перекрывали из-за порывов на теплосетях. Тогда участки трубопровода частично меняли, частично «варили». Но результата этого не дало. После проведенных гидравлических испытаний энергетики усомнились в надежности коммуникаций.

— Живу на Луначарского много лет. Каждый год что-то копают. То во дворе дома, то на холме Лыбедской магистрали, то на тротуаре, то на проезжей части. Уж давно бы все поменяли, — рассказывает жительница дома № 27 по Луначарского Любовь Васильевна.

Работы с ЧП

Зимой Луначарского перекопали в четырех разных местах. Искали порывы, устраняли недостатки. Дороги очень не хватало автомобилистам, живущим в окрестных домах или возящим детей в гимназию № 3. Особо шустрые для проезда стали пользоваться тротуарами. Управление ГИБДД даже просило очевидцев сообщать о таких грубых нарушениях в дежурную часть.

Во время работ по переводу воды с временного трубопровода на отремонтированный постоянный произошло ЧП с рабочим. Он получил множественные ожоги, был доставлен в Нижегородский ожоговый центр и там скончался.

Магистральный трубопровод питает центральный и юго-западный районы города.

Во время ремонтных работ температура воды в трубах снижалась. Жители домов, которые отапливаются от трубопровода, идущего по Луначарке, жаловались на прохладные батареи и холодную воду в кранах.

Перекрытия на день

Сейчас во Владимире ремонтная кампания на теплосетях в самом разгаре. Энергетики стараются избегать долгосрочных работ, влекущих перекрытие проезжей части. Недавно пересечение Полины Осипенко и Луначарского закрывали на ночь. Там в течение июля проводились работы по замене наружных сетей подземными.

820 метров трубопровода убрали под землю.

Компания «Т Плюс» завершила реконструкцию двух участков тепловой сети на проспекте Строителей (у пересечения с улицей Горького) и на улице Мира, в районе Дворца детского и юношеского творчества.

— На месте старых труб появились современные коммуникации в пенополиуретановой изоляции с системой дистанционного контроля. Она позволяет следить за их состоянием и оперативно получать данные о возможных неисправностях на сетях, — сообщает пресс-служба компании «Т Плюс».

Во время ремонтных работ горячее водоснабжение прекращалось только на время технологических переключений. Помехи возникали лишь для пешеходов. Основной фронт работ был на тротуарах.

После реконструкции теплосетей специалисты подрядной организации выполнят благоустройство территорий. Проложат новый асфальт на дороге и тротуарах, привезут грунт для газонов.