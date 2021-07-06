Дом, гараж и сарай сгорели ночью в Красной Горбатке

Крупный пожар произошел минувшей ночью в поселке Красная Горбатка Селивановского района. Загорелся частный дом. Сообщение о возгорании поступило на пульт Главного управления МЧС России по Владимирской области в 0.52. В поселок незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Когда пожарные были на месте, огонь охватил дом, сарай и гараж. Как сообщают очевидцы, пламя было видно издалека.

Площадь возгорания составила 186 квадратных метров. По информации портала «Горбатка.ру», в доме проживала женщина, она не пострадала. На сайте издания опубликованы фотографии сгоревшего дома, сделанные утром. По ним можно оценить масштаб случившегося.

— Погибших пострадавших нет. На пожар от МЧС выезжали 2 единицы техники и 7 человек личного состава, — сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Причина пожара пока неизвестна. Сейчас этим занимаются дознаватели МЧС.

Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. На данный момент на территории региона введен особый противопожарный режим. Строго запрещается разведение костров в лесных массивах, сельскохозяйственных угодьях, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях, в полосах отвода линий электропередач, железных и автомобильных дорог.

В случае пожара звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).

Противопожарные рейды

Чтобы предотвратить происшествия, сотрудники МЧС ежедневно проводят профилактические мероприятия в садовых товариществах, жилых секторах, многоквартирных домах. На особом контроле деревянные дома с низкой степенью огнестойкости. Их собственникам настоятельно рекомендуют следить за состоянием электропроводки и газового оборудования.

Ранее «Призыв» рассказывал о крупном пожаре на швейном производстве в Александрове. Огонь распространился на площади 240 квадратных метров. Пострадали кровля и внутренняя отделка на втором этаже здания. Причины ЧП также еще предстоит установить.