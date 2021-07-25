Дом архипастырей на Вишневой открыли для посетителей

Одним музеем в областном центре стало больше. В 26-м доме на улице Вишневой более полувека проживали архипастыри Владимирской митрополии. Теперь их духовный опыт, отраженный в интерьерах зала, кельи и кабинетов, увидят владимирцы и гости города. Там сделали музей. На его открытие духовенство совершило благодарственный молебен и освящение.

В 1965 году этот дом в живописном месте в сторону реки Клязьмы от центра города приобрел архиепископ Онисим.

— В советское время церковь была ограничена в своих правах, не имела собственности, поэтому приобретались такие частные домики, участки, — рассказал владыка Тихон.

На первом этаже находился домовой храм Владимирской иконы Божией Матери, а также Афонский зал, на втором этаже — библиотека, рабочий кабинет и келья. Последним жителем этого дома, а это целых 30 лет, стал митрополит Евлогий. После его смерти в 2020 году было принято решение о создании в этом месте музея, посвященного памяти архиереев Владимирской епархии.

Что вы там увидите

Первое, на что здесь обращаешь внимание, — это изобилие самых разных икон, в свое время подаренных владыкам. За витринами можно увидеть церковные облачения архиереев. Отдельно — их панагии. Архивные фотографии, картины дополняют штрихи к портретам великих архиереев земли Владимирской.

Скромные кельи и рабочий кабинет митрополита Евлогия говорят о том, что при жизни владыка не стремился окружить себя материальными ценностями. Каждый свой день он проводил в трудах и молитве. Свет в его комнате не гас до поздней ночи, говорят священнослужители.

— Здесь связующая нить времен, особенно для нового поколения не только мирян, но и священнослужителей. Здесь открыт целый мир, который окружал наших архиереев, которые служили и трудились на этой святой Владимирской земле. И мы постарались всё, что сохранилось после них, отремонтировать, выставить. Сейчас собираем их записи дневниковые, проповеди издаем, чтобы прихожане познакомились с этим богатым духовным опытом, — подчеркнул митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.

Паломническая служба Владимирской епархии: +7 (4922) 36-62-32, +7 (930) 833-833-8.

Музей архиереев открыт для всех желающих. Вход бесплатный. Сюда могут прийти любые коллективы, кто интересуется церковной жизнью. Но посещение необходимо будет согласовать с паломнической службой Владимирской епархии.