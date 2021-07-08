Детский сад Коврова атаковали осы

Одно из дошкольных учреждений Коврова атаковали осы. Насекомые поселились на окне первого этажа и могли ужалить малышей. Гнездо размером с волейбольный мяч заметили во время прогулки накануне, 6 июля. Чтобы не подвергать детей опасности, убрать самостоятельно осиный домик сотрудники детского садика не решились. На место выехали специалисты поисково-спасательного отряда города оружейников.

— Как мы поняли, осиное гнездо заметили дети во время прогулки. К счастью, насекомые никого не покусали. Вовремя нас вызвали на место, — пояснил «Призыву» сотрудник поисково-спасательного отряда Коврова Михаил Быков.

Чтобы снять гнездо, спасателям пришлось облачиться в костюм химической защиты. Оказалось, что такая мера предосторожности была совсем не лишней. Осы, как только к ним подошли близко, начали проявлять агрессию, сообщает Михаил Быков. Однако это не остановило спасателей. Гнездо они сняли и поместили в пакет, а место, где оно находилось, было обработано дихлофосом. Спасательную операцию сняли на видео и выложили в группу «#заметки_спасателя».

— Чтобы осы не залетели в щели, мы заклеили их скотчем. И только потом начали снимать гнездо, — говорит Михаил Быков. — Пакет с насекомыми мы вывезли в лес и выпустили ос.

Приют в садиках

Что интересно, опасные насекомые любят найти приют в дошкольных учреждениях. В садиках межпанельные швы заделывают редко, а из кухни всегда вкусно пахнет. Не прочь поселиться на игровых верандах и шмели. Они строят гнезда и могут представлять опасность для малышей. Поэтому воспитателям дошкольных учреждений летом стоит внимательно отнестись к жужжанию насекомых.

-Городской шмель или оса могут поселиться в детском саду и свить гнездо в любой постройке. А самое любимое место — под карнизом. Насекомые даже могут прогонять птиц из гнезд и занимать их места, — пояснил «Призыву» старший преподаватель кафедры почвоведения, агрохимии и лесного дела Института биологии и экологии ВлГУ Руслан Жуков. — Если их не трогать, они не ужалят. Но стоит их побеспокоить, обязательно ужалят.

Так, два года назад сотрудники поисково-спасательного отряда уже убирали ос из детского сада № 57 города Коврова. Насекомые поселились под оконной рамой первого этажа и угрожали воспитанникам дошкольного учреждения. Заметила опасных соседей нянечка. Женщина пришла убираться в спальне и обнаружила полосатых насекомых. К счастью, покусать они никого не успели.

Советы Роспотребнадзора

Осы могут ужалить человека при нападении. Яд этих насекомых оказывает токсическое действие и может вызвать аллергические реакции различной степени тяжести, что опасно для жизни и требует неотложной медицинской помощи, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Опасность нежелательных контактов с осами часто возникает в жилых постройках на садово-огородных участках, базах отдыха, в детских лагерях, кемпингах и курортных объектах. Именно поэтому в начале сезона следует своевременно (2-3 раза в месяц) обследовать строения и окружающую дома территорию с целью выявления и ликвидации вновь построенных гнезд.

Укус осы может вызвать аллергическую реакцию.

Строения небольшого размера (диаметром 5 см) можно легко снять до их разрастания. Используя меры предосторожности, гнездо следует быстро накрыть плотным полиэтиленовым пакетом (лучше обработанным внутри инсектицидом), быстро срезать ножом у основания ножки, а пакет туго завязать. Срезанное гнездо рекомендуется сжечь вместе с пакетом. Для снятия больших гнезд следует вызывать специалистов.