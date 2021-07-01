Детей в школах и садах Владимира будут кормить централизованно

С нового учебного года во Владимире начнет работать единый центр школьного питания. Он будет следить за комбинатами питания, школьными и детсадовскими столовыми, чтобы те обеспечивали детей и подростков здоровой и полноценной едой. Кроме того, это муниципальное учреждение сможет самостоятельно оказывать услуги общепита.

По задумке чиновников, новая структура централизует весь механизм снабжения продуктами муниципальных образовательных учреждений, приготовления пищи, оснащения пищеблоков, столовых. Деятельность центра школьного питания будут контролировать управление образования и управление экономики, потребительского рынка и услуг.

Объединение для хорошей еды

Новая организация будет находиться во Владимире на Ставровской, 5. Это адрес другого муниципального предприятия — «Мелкий опт». На июньской сессии горсовета депутаты проголосовали за то, чтобы объединить его с комбинатом питания «Школьный». Все они отвечают за питание в школах Владимира.

Предприятие «Мелкий опт» многие годы поставляет продукты питания в детсады и другие муниципальные учреждения города. Организацию отличает то, что она работает с местными производителями — сельхозпредприятиями и фермерами. Продукция свежая, натуральная — как раз то, что требуют сегодня родители для питания своих детей в школах и садиках.

— Благодаря централизации «Мелкого опта» сократятся затраты при организации конкурсов на поставки продуктов питания в городские образовательные учреждения. А контроль качества и безопасности закупаемой продукции объективно повысится, — уверен зам. главы города Александр Максимов.

За питание платят родители

Изменения системы питания и меню в бюджетных учреждениях серьёзно обсуждают с сентября прошлого года. В школах действует строгий контроль надзорных служб за обеспечением горячим питанием начального звена, которое финансируется федеральным бюджетом. В детсадах с марта этого года пришлось повысить родительскую плату, чтобы соблюдать все новые санитарные нормы и правила.

В отличие от садов, в школах Владимира цена на питание не менялась с 2019 года.

— Сейчас среди детей много аллергиков. Потому включаем в меню мясо индейки, оно гипоаллергенное. Хотим добавить больше овощей. Больше 90% стоимости блюда — это продукты, остальное — работа поваров. Фактически родители оплачивают именно питание. Все остальное — это расходы муниципалитета: заработные платы, коммунальные платежи, ремонты, хозяйственные товары, — рассказала «Призыву» начальник городского управления образования Елена Малик.

Завтрак в школе стоит 40 рублей, обед — 50 рублей. В начальном звене с сентября 2020 года бесплатный завтрак дается всем ученикам по цене 60 рублей. В отличие от учеников средней и старшей школы, детям 1-4-х классов добавляют соки, булочки, бутерброды, фрукты. На сегодня 80% детей в школах Владимира обеспечены горячим питанием.