Десять причин посетить во Владимире Музей непридуманных историй

Такого вы нигде не увидите!

  1. Новая концепция

    24 июня на улице Ильича, 8, во Владимире открылся новый Музей непридуманных историй. Этот проект принадлежит Татьяне Пикуновой, владелице местного Музея ложки. Новое выставочное пространство сначала и задумывалось как второй Музей ложки, ведь в первом представлены лишь 3000 экземпляров, а всего коллекция Татьяны насчитывает 15 000 ложек. Но история дома, приобретенного под музей, и находки, сделанные в нем, подвигли его создателей пересмотреть концепцию. И она вышла далеко за рамки классического выставочного пространства.

    Итак, почему же вам следует пойти в новый музей? Для этого есть, как минимум, десять причин…

  2. Заглянуть в домик домовенка

    Дом, в котором разместился музей, построен в XIX веке. С тех давних времен чудом уцелела деревянная входная дверь, украшенная искусной резьбой. Ее решили отреставрировать и разместить в музее как часть экспозиции. Но во время реставрации оказалось, что в нижней части дверного полотна образовалась дырка. И что с ней делать? Так родилась история о домовом Алешке. Сказочному персонажу оборудовали домик: с миниатюрной мебелью, книгами и даже заготовками на зиму. Таким образом дырка в старинной двери стала, можно сказать, порталом в новое измерение.

  3. Посетить лавку местного купца

    Долгое время дом № 8 на Ильича принадлежал владимирскому купцу Муханову, поэтому первая комната музея была превращена в импровизированную лавку. Кстати, одна из стен здесь оклеена фотообоями, на которых как раз и запечатлен один из магазинов Муханова в Малых торговых рядах. Они находились на Большой Московской — там, где сейчас проходит надземный мост 850-летия.

    Муханов был весьма состоятельным человеком и мог позволить себе аж два автомобиля! Один из них – Peugeot – вы можете увидеть в музее, правда, в виде уменьшенной модели. А еще узнаете, чем прославилась эта компания задолго до того, как стала делать автомобили. Ею продукцию хорошо знали владимирцы, ценили и передавали по наследству, ведь выпускали ее с пожизненной гарантией.

  4. Узнать про исчезающие профессии

    В следующей комнате музея – экспозиция, рассказывающая об исчезающих профессиях. Они представлены на тематической коллекции ложек и предметами, созданными именно этими мастерами. Так, если на ложке изображен стеклодув, то в витрине — изящная хрустальная вазочка. А если ложка знакомит нас с постижером  — создателем париков, то, извольте, полюбоваться изящной шкатулочкой для сбора волос и необычным браслетом, сплетенным из… волос.

    Обратите внимание, что многие экспонаты по специальной технике закрыты прозрачным материалом. При этом предметы не портятся, а гости могут взять их в руки и хорошенько рассмотреть.

  5. Изучить непонятные предметы быта

    Кроме того, в этой же комнате представлены предметах быта, которые были когда-то невероятно популярными. А сейчас даже их названия непонятны. Например, что такое трамблез? Это специальная фарфоровая пара для горячего шоколада. Особенность ее в том, что чашка очень плотно фиксировалась в выемке блюдца, чтобы не расплескался драгоценный напиток. А карне де баль? Это маленькая, чаще всего серебряная книжечка. В нее вкладывались листочки, на которых дама расписывала бальные танцы.

    Зачем в чашечках делали полочки, как выглядят щипчики для печенья и для чего нужен жук-денщик, вы также узнаете в Музее непридуманных историй.

  6. Вдохнуть запах истории

    А еще здесь вспоминают Генриха Брокара — автора легендарных духов, которые сначала назывались «Букет императрицы», а после революции — «Красная Москва». В экспозиции музея можно не только посмотреть на образцы и рекламу его продукции, но и вдохнуть те самые ароматы прошлого. Запахи сирени, серебристого ландыша и других знаменитых духов навевают воспоминания о бабушкиныхсундуках.

    Также в музее угощают сладостями, приготовленными по старинным рецептам. Причем с вами поделятся этими рецептами, чтобы при желании вы сами смогли попробовать повторить кулинарные шедевры дореволюционных хозяюшек.

  7. Услышать звуки прошлого

    В музее есть редкие не только для нашего региона, но и всей страны антикварные предметы. Например, музыкальная шкатулка фирмы «Калиопа», так называемый полифон, с металлическими дисками. Причем он снабжен датчиком движения и начинает играть, когда к нему приближается посетитель.

    Другой звучащий экспонат – это пианино «Владимир», которое чудом спали от гибели на свалке. Эти музыкальные инструменты производили у нас в городе на не существующей ныне фабрике. Сколько людей учились музыке на таком пианино! А сейчас любой человек может в музее прикоснуться к его клавишам и сыграть любимое произведение.

  8. Посмотреть на самую маленькую ложку

    Владимир Анискин – мастер-миниатюрист из Новосибирска, которых в мире насчитывается единицы. Специально для Музея непридуманных историй он сделал самую маленькую ложку в мире. Изготовлена она из скорлупы грецкого ореха и размещена в игольном ушке. На этот экспонат были собраны документы для включения его в Книгу рекордов Гиннесса. Они приняты, и музей сейчас ожидает официальную бумагу о том, что этот экспонат находится в списке мировых рекордов.

  9. Погладить Пушкина и услышать Толстого

    В импровизированной библиотеке музея можно потрогать за нос Пушкина на его объемном портрете.  Или поднять трубку дореволюционного телефонного аппарата и услышать голос Льва Николаевича Толстого. И обязательно сверьте свои часы по… книгам. Не просто 3 часа, а «Три сестры», не шесть часов, а «Палата № 6», не полдень, а «12 стульев». Для хорошей книги всегда есть время!

    Со временем в этой комнате «поселятся» уютные кресла, торшеры и небольшая библиотечка. Любой гость сможет здесь отдохнуть, выпить чаю или кофе, почитать или пообщаться с друзьями.

  10. Познакомиться с самыми известными людьми XX века

    В следующей комнате вместо гида работает интерактивный экран. Здесь собраны истории знаменитых во всем мире людей. Элвис Пресли, Мэрилин Монро, Анна Павлова, принцесса Диана… О каждом дается не просто сухая биография. Здесь приводятся их слова и мысли.

    Каждая персона представлена в этой комнате не только на фотографиях, но и в образах коллекционных портретных кукол из фарфора. Сказать, что они необыкновенной красоты – значит, ничего не сказать. Это произведения искусства!

  11. Полюбоваться картинами юного художника

    До 1 сентября в музее можно посмотреть выставку живописи Димы Юдина. Начинающему художнику всего 10 лет, но, несмотря на возраст, он мастерски владеет масляными красками и мастихином. За плечами юного живописца персональная выставка в Центре пропаганды изобразительного искусства во Владимире, выставки в Переславль-Залесском, Подмосковье, Вязниках, Мстёре…

    Работы Димы Юдина полны света и тепла. Под руководством педагога Оксаны Соловьевой он рисует то, что ему нравится: цветы, теплые закаты, ёжиков, птиц, кошек и пейзажи. Спешите зарядиться позитивными эмоциями от этих прекрасных картин!

Фото Музея непридуманных историй

Автор:
Лысова Татьяна

Лысова Татьяна

Корректор, обозреватель

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