Десять причин посетить во Владимире Музей непридуманных историй

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Новая концепция
24 июня на улице Ильича, 8, во Владимире открылся новый Музей непридуманных историй. Этот проект принадлежит Татьяне Пикуновой, владелице местного Музея ложки. Новое выставочное пространство сначала и задумывалось как второй Музей ложки, ведь в первом представлены лишь 3000 экземпляров, а всего коллекция Татьяны насчитывает 15 000 ложек. Но история дома, приобретенного под музей, и находки, сделанные в нем, подвигли его создателей пересмотреть концепцию. И она вышла далеко за рамки классического выставочного пространства.
Итак, почему же вам следует пойти в новый музей? Для этого есть, как минимум, десять причин…
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Заглянуть в домик домовенка
Дом, в котором разместился музей, построен в XIX веке. С тех давних времен чудом уцелела деревянная входная дверь, украшенная искусной резьбой. Ее решили отреставрировать и разместить в музее как часть экспозиции. Но во время реставрации оказалось, что в нижней части дверного полотна образовалась дырка. И что с ней делать? Так родилась история о домовом Алешке. Сказочному персонажу оборудовали домик: с миниатюрной мебелью, книгами и даже заготовками на зиму. Таким образом дырка в старинной двери стала, можно сказать, порталом в новое измерение.
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Посетить лавку местного купца
Долгое время дом № 8 на Ильича принадлежал владимирскому купцу Муханову, поэтому первая комната музея была превращена в импровизированную лавку. Кстати, одна из стен здесь оклеена фотообоями, на которых как раз и запечатлен один из магазинов Муханова в Малых торговых рядах. Они находились на Большой Московской — там, где сейчас проходит надземный мост 850-летия.
Муханов был весьма состоятельным человеком и мог позволить себе аж два автомобиля! Один из них – Peugeot – вы можете увидеть в музее, правда, в виде уменьшенной модели. А еще узнаете, чем прославилась эта компания задолго до того, как стала делать автомобили. Ею продукцию хорошо знали владимирцы, ценили и передавали по наследству, ведь выпускали ее с пожизненной гарантией.
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Узнать про исчезающие профессии
В следующей комнате музея – экспозиция, рассказывающая об исчезающих профессиях. Они представлены на тематической коллекции ложек и предметами, созданными именно этими мастерами. Так, если на ложке изображен стеклодув, то в витрине — изящная хрустальная вазочка. А если ложка знакомит нас с постижером — создателем париков, то, извольте, полюбоваться изящной шкатулочкой для сбора волос и необычным браслетом, сплетенным из… волос.
Обратите внимание, что многие экспонаты по специальной технике закрыты прозрачным материалом. При этом предметы не портятся, а гости могут взять их в руки и хорошенько рассмотреть.
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Изучить непонятные предметы быта
Кроме того, в этой же комнате представлены предметах быта, которые были когда-то невероятно популярными. А сейчас даже их названия непонятны. Например, что такое трамблез? Это специальная фарфоровая пара для горячего шоколада. Особенность ее в том, что чашка очень плотно фиксировалась в выемке блюдца, чтобы не расплескался драгоценный напиток. А карне де баль? Это маленькая, чаще всего серебряная книжечка. В нее вкладывались листочки, на которых дама расписывала бальные танцы.
Зачем в чашечках делали полочки, как выглядят щипчики для печенья и для чего нужен жук-денщик, вы также узнаете в Музее непридуманных историй.
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Вдохнуть запах истории
А еще здесь вспоминают Генриха Брокара — автора легендарных духов, которые сначала назывались «Букет императрицы», а после революции — «Красная Москва». В экспозиции музея можно не только посмотреть на образцы и рекламу его продукции, но и вдохнуть те самые ароматы прошлого. Запахи сирени, серебристого ландыша и других знаменитых духов навевают воспоминания о бабушкиныхсундуках.
Также в музее угощают сладостями, приготовленными по старинным рецептам. Причем с вами поделятся этими рецептами, чтобы при желании вы сами смогли попробовать повторить кулинарные шедевры дореволюционных хозяюшек.
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Услышать звуки прошлого
В музее есть редкие не только для нашего региона, но и всей страны антикварные предметы. Например, музыкальная шкатулка фирмы «Калиопа», так называемый полифон, с металлическими дисками. Причем он снабжен датчиком движения и начинает играть, когда к нему приближается посетитель.
Другой звучащий экспонат – это пианино «Владимир», которое чудом спали от гибели на свалке. Эти музыкальные инструменты производили у нас в городе на не существующей ныне фабрике. Сколько людей учились музыке на таком пианино! А сейчас любой человек может в музее прикоснуться к его клавишам и сыграть любимое произведение.
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Посмотреть на самую маленькую ложку
Владимир Анискин – мастер-миниатюрист из Новосибирска, которых в мире насчитывается единицы. Специально для Музея непридуманных историй он сделал самую маленькую ложку в мире. Изготовлена она из скорлупы грецкого ореха и размещена в игольном ушке. На этот экспонат были собраны документы для включения его в Книгу рекордов Гиннесса. Они приняты, и музей сейчас ожидает официальную бумагу о том, что этот экспонат находится в списке мировых рекордов.
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Погладить Пушкина и услышать Толстого
В импровизированной библиотеке музея можно потрогать за нос Пушкина на его объемном портрете. Или поднять трубку дореволюционного телефонного аппарата и услышать голос Льва Николаевича Толстого. И обязательно сверьте свои часы по… книгам. Не просто 3 часа, а «Три сестры», не шесть часов, а «Палата № 6», не полдень, а «12 стульев». Для хорошей книги всегда есть время!
Со временем в этой комнате «поселятся» уютные кресла, торшеры и небольшая библиотечка. Любой гость сможет здесь отдохнуть, выпить чаю или кофе, почитать или пообщаться с друзьями.
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Познакомиться с самыми известными людьми XX века
В следующей комнате вместо гида работает интерактивный экран. Здесь собраны истории знаменитых во всем мире людей. Элвис Пресли, Мэрилин Монро, Анна Павлова, принцесса Диана… О каждом дается не просто сухая биография. Здесь приводятся их слова и мысли.
Каждая персона представлена в этой комнате не только на фотографиях, но и в образах коллекционных портретных кукол из фарфора. Сказать, что они необыкновенной красоты – значит, ничего не сказать. Это произведения искусства!
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Полюбоваться картинами юного художника
До 1 сентября в музее можно посмотреть выставку живописи Димы Юдина. Начинающему художнику всего 10 лет, но, несмотря на возраст, он мастерски владеет масляными красками и мастихином. За плечами юного живописца персональная выставка в Центре пропаганды изобразительного искусства во Владимире, выставки в Переславль-Залесском, Подмосковье, Вязниках, Мстёре…
Работы Димы Юдина полны света и тепла. Под руководством педагога Оксаны Соловьевой он рисует то, что ему нравится: цветы, теплые закаты, ёжиков, птиц, кошек и пейзажи. Спешите зарядиться позитивными эмоциями от этих прекрасных картин!
Фото Музея непридуманных историй