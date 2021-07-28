Десять причин посетить во Владимире Музей непридуманных историй

24 июня на улице Ильича, 8, во Владимире открылся новый Музей непридуманных историй. Этот проект принадлежит Татьяне Пикуновой, владелице местного Музея ложки. Новое выставочное пространство сначала и задумывалось как второй Музей ложки, ведь в первом представлены лишь 3000 экземпляров, а всего коллекция Татьяны насчитывает 15 000 ложек. Но история дома, приобретенного под музей, и находки, сделанные в нем, подвигли его создателей пересмотреть концепцию. И она вышла далеко за рамки классического выставочного пространства.

Итак, почему же вам следует пойти в новый музей? Для этого есть, как минимум, десять причин…