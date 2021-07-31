Держи карман шире! У театра кукол запретили парковки

Во Владимире запретили парковку в центре города, на 2-й Никольской. Там убрали парковочные карманы у театра кукол при выезде на Гагарина. Знаки о запрете парковки поставили от пересечения с улицей Ильича. На каждом столбе теперь висит табличка, предупреждающая о работе эвакуатора. Более того, на свежеуложенном асфальте появилась желтая полоса по краям проезжей части, запрещающая всяческую остановку на 2-й Никольской. Редкий случай во Владимире, когда элементы дорожного обустройства появились все разом, по правилам.

Не стой на дороге!

Автомобилисты негодуют по поводу решения городских властей ликвидировать парковки на магистральных и исторических улицах. Неделю назад загородили поребриками несколько заездных карманов на Горького. Теперь прошли по 2-й Никольской.

Предприниматели, чьи заведения, торговые точки и офисы находятся на первых этажах жилых домов, сейчас и без того переживают непростые времена. Пандемия, посетителей мало. А тут ещё снижают трафик, убирая парковки.

— Все торговые точки открывались с условием наличия парковок. Мы за свой счёт строили эти карманы. А их теперь засыпают щебнем и закрывают поребриками. А где нам товар разгружать, как к нам посетителям приезжать? Конечно, отток будет клиентов. И это отразится на доходах, — рассуждает предприниматель, держащий магазин на 1-м этаже на улице Горького.

Мэрия зачищает город от парковочных карманов и массово вешает запрещающие знаки.

На 2-й Никольской и Горького машины теперь стоят вдоль дороги, закрывая целую полосу движения. Автомобилисты надеются на русский авось. Может, ГИБДД не зафиксирует нарушение ПДД, может, не заберет эвакуатор.

Где альтернатива?

В центре Владимира на улицах Девической, 1-я и 2-я Никольской, Никитской, Гагарина расположено огромное количество офисов, предприятий общепита и торговых точек. Все мало-мальски свободные островки, где не действуют запретительные знаки, занимаются работниками этих объектов. Посетителям и покупателям остаются только платные парковки.

Три уровня парковки работают в комплексе «Северные торговые ряды», два — у комплекса «Типография», есть площадка на Спасской. Тарифы приемлемые для краткой стоянки. Но вот на Горького альтернатив мало. Платных нет, а соседние улицы тоже изобилуют запретительными знаками.

Такая же картина на Октябрьском проспекте. Там карманы уцелели только у супермаркетов. На примыкающих улицах уже занимают все свободные места машины жителей окрестных домов.

В новой комплексной схеме организации безопасности дорожного движения прописаны мероприятия по созданию во Владимире сети платных парковок. Но они не выполняются. В этом документе, разработанном сторонними профессиональными организациями, указывается дефицит мест хранения и стоянки автомобилей.

Должно быть ещё 74 тысячи мест для временного и свыше 106 тысяч мест для постоянного хранения.

Но администрация города не справляется даже с планом нынешнего года по обустройству пешеходных переходов, разметкой, знаками и искусственными неровностями. Что уж говорить о таких затратных мероприятиях, как строительство многоуровневых стоянок!