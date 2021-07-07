День семьи, любви и верности пройдет без алкоголя

День семьи, любви и верности жители Владимирской области, по официальной версии, отметят без алкоголя. Праздник подпадает под действие областного закона «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Владимирской области», принятого еще в 2014 году. Он запрещает 8 июля продажу всех видов алкогольной продукции, включая пиво. При этом ограничение не распространяется на розничную продажу спиртного в кафе, барах, ресторанах и других предприятиях общественного питания.

Сухо, братцы, сухо…

Напомним, что в нашем регионе «сухой закон» действует дважды в год: в День семьи, любви и верности 8 июля и в День знаний 1 сентября (или на другую дату, если 1 сентября выпадает на выходной).

Приобрести алкоголь нельзя будет с 21.00 7 июля до 9.00 9 июля.

Как это ни цинично звучит, но семейный праздник благодаря выборочному «сухому закону» — это в том числе и праздник для разного рода «наливаек» — магазинов, маскирующихся под общепит. Завтра их ждёт двойная или тройная выручка, а может, и того паче, учитывая, что конкурентов в лице обычных магазинов просто не будет.

Круглосуточные алкомаркеты в жилых домах вроде бы должны быть запрещены, но к магазинам-кафе, располагающимся в отдельных зданиях, у властей претензий нет. Хотя они могут стоять всего в нескольких метрах от тех же дворов и неприятностей от них не меньше, чем от придомовых «наливаек», нарушающих покой обычных граждан.

Без массовых торжеств

Из-за ухудшения эпидобстановки в регионе День семьи, любви и верности в этом году пройдет без массовых торжеств. В Муроме, где традиционно с размахом отмечают этот праздник, отменили концерт с участием звезд российской эстрады.

На этот раз праздник будет локальным. Семейным парам, прожившим в браке не один десяток лет, вручат медали «За любовь и верность». Также возложат цветы к мощам святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских в Свято-Троицком женском монастыре. Участие в мероприятиях примет глава региона Владимир Сипягин.

— В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой празднование Дня семьи, любви и верности пройдёт в усечённом формате – без массовых мероприятий и преимущественно на открытом воздухе, — сообщает пресс-служба областной администрации.

Ранее «Призыв» рассказывал, что из-за пандемии коронавируса в Суздале уже второй год подряд отменяют Праздник Огурца. В связи с резким увеличением показателя заболеваемости местная администрация рекомендовала не проводить это мероприятие. Об этом сообщил Владимиро-Суздальский музей-заповедник.