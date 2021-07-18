Дату образования Владимирской губЧК поставили под сомнение

18 июля 1918 года считается официальной датой образования Владимирской губернской чрезвычайной комиссии (губЧК). Но руководитель Музея истории органов безопасности во Владимирской области, кандидат политических наук Андрей Соловьев обнаружил в областных архивах документы, ставящие под сомнение эту дату. Он опубликовал их в своей книге «Образование Владимирской губернской чрезвычайной комиссии. 1918 г.», представляющей собой сборник документов о самых первых шагах органов госбезопасности в регионе, которые ранее никогда не публиковались.

О реальной дате создания первой чрезвычайной комиссии во Владимирской губернии Александр Борисович рассказал на презентации своей книги во время собрания открытого научно-просветительского проекта «Хвала Клио» Государственного архива Владимирской области.

Зачем нужен подобный сборник документов?

Вообще создание чекистских органов на местах – это процесс по-прежнему малоизученный, хотя научно-популярных и художественных произведений было выпущено достаточно много. Следствием этого стала мифологизация истории чрезвычайной комиссии, которая с конца 80-х годов резко поменяла свою полярность в массовом сознании с плюса на минус.

Владимирская ЧК не является исключением. Впервые интерес к этом теме возник в 1967 году, когда отмечалось 50-летие создания органов безопасности. И к этой дате архивы КГБ Владимирской области подготовили документальный обзор, который, правда, не был опубликован, он хранится в архиве нашего управления.

Но именно этот обзор лег в основу практически всех художественных и научно-популярных изданий, которые в дальнейшем выходили в свет.

Но в силу определенных идеологических установок того времени ряд фактов был оставлен без внимания. Вот этот сборник как раз является первой попыткой создания и опубликования наиболее полной неидеологизированной хронологии истории создания губернской чрезвычайной комиссии.

Использованы ли архивы КГБ?

Хронологические рамки сборника ограничены 1918 годом, причем основное внимание уделено его первой половине. Потому что именно в данный период наиболее специфичен и сложен как в плане образования чрезвычайных комиссий на местах, в частности Владимирской губернии, так и всей системы формирования всех органов советской власти.

Основными источниками документов стали фонды Государственного архива Владимирской области и средства массовой информации и печатные издания, которые хранятся в областном архиве.

Фонды архивов ФСБ в данном случае практически не использовались.

И причина очень простая – революционно-управленческого характера документы в нем практически отсутствуют. Отдельные упоминания есть в уголовных делах, но именно революционно-управленческого характера документов у нас нет. Поэтому, повторюсь, что при создании своей книги я опирался исключительно на фонды областного архива. Всего в сборник вошло 96 документов. И они как раз хронологию полностью представляют.

Деньги решают все?

Всероссийская ЧК была образована 20 декабря 1917 года. Официальной датой создания Владимирской губернской чрезвычайной комиссии называется 18 июля 1918 года, то есть спустя 7 месяцев. В сборнике как раз и представлены документы, объясняющие, почему произошла такая задержка.

Наибольшее внимание в моей книге уделено появлению революционных трибуналов и следственных комиссий, созданных на основании декрета «О суде». Он вышел на 10 дней раньше, чем о создании ВЧК. Именно следственные комиссии революционных трибуналов стали той основой, на которой формировалась чрезвычайная комиссия.

Также была выявлена экономическая роль в формировании чекистских органов на местах. Она оказалась достаточно серьезной. А причина простая – чрезвычайные комиссии образовывались Советами и, соответственно, их содержание ложилось на местные Советы.

В 1918 году при страшном бюджетном дефиците образовывать еще один орган с не очень внятными полномочиями было весьма нецелесообразно. Тем более декрет «О судах», которым образовывались следственные комиссии, тоже предлагал их содержание за счет местных бюджетов.

Но декрет и постановление о чрезвычайной комиссии — юридически документы совершенно разные. Поэтому губернские власти не сочли нужным образовывать чрезвычайную комиссию, а посчитали, что вполне обойдутся следственной комиссией.

Этот экономический фактор, который поначалу повлиял на создание губЧК, он потом лег в основу того конфликта, который разгорелся между уездными и губернскими Советами именно по вопросу существования губернской и Владимирской уездной ЧК.

Вмешался человеческий фактор?

Она была образована 1 мая 1918 года из следственной комиссий революционного трибунала. Просуществовала около полутора месяцев, названия у нее были разные, а люди в ее составе одни и те же, в том числе и руководство.

Один и тот же человек возглавлял и следственную комиссию ревтрибунала, и чрезвычайную комиссию Владимирского уездного Совета народных депутатов. Через полтора месяца эти комиссии разделились между собой, по крайней мере их персональный состав и руководство.

Дело в том, что эта дата образования Владимирской уездной чрезвычайной комиссии 1 мая нигде раньше не публиковалась, в том числе и в обзоре 1967 года, о котором я упоминал. Причина этого лежит в возникшем конфликте между губернской и уездной властями. Также в обзоре 1967 года проигнорирован тот факт, что губернская чрезвычайная комиссия все-таки начала свое существование 1 июня 1918 года.

Я думаю, это произошло потому, что во главе этой комиссии был назначен Владимир Михайлович Гортинский, зять Любови Матвеевны Белоконской, и он крайне негативно себя показал на этом месте. По сути дела, он парализовал работу губернской чрезвычайной комиссии. Он продержался буквально полтора месяца, и его назначение вызывало крайне негативную реакцию владимирских губернских властей, у которых были материалы о его неблаговидном поведении и деятельности.

Негативно его воспринимала и партийная организация. Кроме того, кандидатура Гортинского вызвала сопротивление и у Всероссийской чрезвычайной комиссии. Однако губисполком настоял на своем, и Гортинский был назначен.

К сожалению, это для нашей губернской ЧК стоило очень дорого. Через полтора месяца он был от должности отстранен, и на его место был назначен секретарь губернской партийной организации Леонид Григорьевич Исаев.

Кто матери-истории дороже?

На этот момент ему было всего лишь 19 лет, очень молодой человек, но с большим опытом и незаурядными организаторскими способностями. Также он имел большую поддержку губернской организации РКП (б).

Ему удалось буквально через несколько месяцев выстроить работу губернской чрезвычайной комиссии, наладить и регламентировать ее деятельность, а также очистить от нежелательных элементов, которых там было более чем достаточно. Поэтому он у нас официально и считается первым председателем губЧК, хотя формально он второй руководитель.

Конфликт, разгоревшийся между губисполкомом и уездным исполкомом, носил большей частью экономический характер.

Дело в том, что не только на них содержание ЧК ложилось, но и те штрафы, конфискации и прочее поступали в соответствующий бюджет. Кто содержит, тот и платит, то есть пользуется благами. Поэтому губернская власть, видя такой источник доходов, приняла постановление от 18 июля 1918 года, которым решено образовать губернскую ЧК и ликвидировать уездную. То есть первым делом решался все-таки вопрос экономический.

Согласно имеющимся документам первая дата формирования губернской ЧК 1 июня 1918 года была признана крайне неудачной. Потому что даже на первой конференции чрезвычайных комиссий, которая проводилась в Москве 11 июня, выступают представители Владимирской уездной ЧК и говорят, что губернская у нас существует только на бумаге. Все работу ведет только уездная. Даты образования Владимирской уездной ЧК и Владимирской губернской ЧК в данном сборнике приводятся впервые!