Даниил-мастер. Как монтажник из Брянска спас пациентов ОКБ от жары

— Вот это чтобы записывать размер жалюзи, — говорит главврач ОКБ Владимир Безруков и достает из фирменного пакета областной клинической больницы блокнот с тем же логотипом. — Вот это чем записывать (достает ручку), вот это чтобы измерять жалюзи (извлекает рулетку), ну и фонарик, чтобы работать по ночам.

Скромный подарок скромному мастеру вручал главврач. Он же передал благодарность и сувенир от губернатора Сипягина. Что там лежало в квадратной коробке, Даниил не раскрыл, сказал, что сам еще не видел и пока это секрет.

— Приехал из Брянска, по другим городам езжу часто, в больницах раньше не работал, нет, нестрашно, — Даниил Мачехин немногословен.

Ему 21 год, работает монтажником. Фирма, где он трудится, выигрывает тендеры на подрядные работы по всей стране. На этот раз Даниилу выпал Владимир.

Окна на юг

Так вышло, что мебель и отделка хирургического корпуса ОКБ, который во время первых двух волн коронавируса исполнял роль ковидного госпиталя, пришли в негодность.

— Часть инвентаря была просто не обрабатываема, — объясняет главврач, — ее нельзя было отстирать, простерилизовать. Пришлось утилизировать, в том числе жалюзи.

Кому приходилось бывать в хирургии ОКБ, знает, что большинство окон корпуса выходит на южную сторону. Летом здесь жарко. Этим летом — очень жарко. Пациентам с высокой температурой — невыносимо.

— Выражаем искреннюю благодарность Даниилу Мачехину за то, что он каждый день на протяжении двух недель вешал жалюзи в инфекционном госпитале. У меня вторую неделю держится жар, а палящее в окно солнце создает просто ужасные условия, — это Владимир Безруков читает письмо от благодарных пациентов.

Итак, после утилизации инвентаря хирургический корпус остался без защиты от солнца. Время было более-менее спокойное, заболеваемость коронавирусом шла на спад, заканчивалась вторая волна. Руководство больницы заказало новую мебель, оборудование и жалюзи. Наняло подрядчика.

Не успели до третьей волны

Поставщик затягивает сроки, а новая коронавирусная инфекция, наоборот, разгоняется, и вот хирургический корпус ОКБ снова превращается в ковидный госпиталь — накатывает третья волна. А из трех монтажников, которые должны были вешать жалюзи, приезжает только один.

— Честно говоря, люди боятся ходить в «красную зону», и это абсолютно обоснованный страх, поэтому мы никого не принуждаем, не заставляем, — говорит Безруков.

А вот Даниил Мачехин «красной зоны» не испугался. Две недели в одиночку без выходных, практически днем и ночью, он устанавливал жалюзи на окна хирургического корпуса, выходящие на юг. 750 изделий на 250 окон. Даниил работал в СИЗе и,страдая от жары сам, героически спасал от жары больных коронавирусом.

В Брянске все такие

— У нас в Брянске все такие, — отвечает Даниил на мой вопрос, как он решился на работу в ковидном госпитале. — Чего бояться? Работал в защите.

На награждении мастера присутствуют врачи, пресса, а те, кто больше всего ему благодарен, — пациенты — смогли лишь передать свои письма. Они еще лечатся. И теперь благодаря Даниилу им не так жарко.

— Каждый день с благодарностью вспоминаем Даниила, какой же добрый и отзывчивый молодой человек. Несмотря на то, что он не врач, рискуя своей жизнью, повесил во всем корпусе жалюзи, чтобы мы могли комфортно находиться в палатах.