Что изменилось в правилах получения паспорта гражданина РФ

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Когда требуется замена паспорта
Паспорт обязаны иметь все граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории России. Затем его нужно заменить по достижении 20 и 45 лет. Причем призывники, проходящие военную службу в момент достижения 20-летия, меняют и получают паспорт по ее окончании.
Также паспорт подлежит замене из‑за износа или повреждения. Если дефекты не позволяют установить подлинность документа (нарушены элементы защиты), отсутствуют страницы или их части, предназначенные для внесения информации, нельзя визуально определить наличие или содержание сведений и реквизитов в документе, то такой паспорт необходимо заменить.
О том, как получить новый паспорт и что изменилось в этой процедуре, читателям «Призыва» рассказывает пресс-секретарь Государственной Думы РФ Наталья Алексеева.
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В какие сроки нужно получить новый паспорт
Срок действия российских паспортов, подлежащих замене при достижении гражданами возраста 20 и 45 лет, в июле был продлен с 30 дней до 90. Теперь паспорта будут оставаться действительными до дня оформления нового документа, но не более чем 90 дней после достижения этого возраста.
То есть экстренно переоформлять документ сразу после дня рождения больше не понадобится.
Документы и личные фотографии для замены паспорта должны быть сданы гражданином не позднее 30 дней с момента наступления обстоятельств, подлежащих для замены паспорта. При этом ответственность за несвоевременную подачу документов о выдаче и замене паспорта предусмотрена статьей 19.15 КоАП и грозит штрафом в размере от 2000 до 5000 рублей.
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Как подать заявление
Выдача (замена) паспорта производится МВД России, ее территориальными органами и подразделениями по месту жительства, месту пребывания или по месту обращения гражданина. Заявление о замене паспорта можно подать двумя способами:
— на бумажном носителе непосредственно в любое подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России либо через любой МФЦ;
— в форме электронного документа через портал госуслуг с приложением личной фотографии в виде электронного файла.
С 1 июля 2022 года срок оформления российского паспорта будет составлять не более пяти рабочих дней вне зависимости от того, подано ли заявление по месту жительства или по месту пребывания. Сейчас срок оформления паспорта — 10 дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней – во всех остальных случаях.
За выдачу паспорта взимается государственная пошлина: 300 рублей — за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации; 1500 рублей — за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации взамен утраченного или пришедшего в негодность.
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Какие штампы должны быть в паспорте
Согласно постановлению Правительства РФ, обязательными в паспорте теперь являются два штампа: о регистрации по месту жительства и о воинской обязанности.
По желанию гражданин может поставить и другие штампы:
- о регистрации и расторжении брака;
- о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста);
- о ранее выданных паспортах;
- о выданных действительных основных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами территории Российской Федерации;
- о группе крови и резус-факторе;
- об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН).
Фото «Призыва»