Что изменилось в правилах получения паспорта гражданина РФ

Паспорт обязаны иметь все граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории России. Затем его нужно заменить по достижении 20 и 45 лет. Причем призывники, проходящие военную службу в момент достижения 20-летия, меняют и получают паспорт по ее окончании.

Также паспорт подлежит замене из‑за износа или повреждения. Если дефекты не позволяют установить подлинность документа (нарушены элементы защиты), отсутствуют страницы или их части, предназначенные для внесения информации, нельзя визуально определить наличие или содержание сведений и реквизитов в документе, то такой паспорт необходимо заменить.

О том, как получить новый паспорт и что изменилось в этой процедуре, читателям «Призыва» рассказывает пресс-секретарь Государственной Думы РФ Наталья Алексеева.