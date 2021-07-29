Чрезвычайную ситуацию предложили объявить аграрии Владимирской области

Сельхозпроизводители бьют тревогу — засушливое лето губит урожай. Только треть полей имеет автоматическую систему полива. Страдают все посевы. Но особенно тяжело овощам в открытом грунте: кабачкам, моркови, капусте и картофелю. Вице-губернатор Александр Ремига встретился с руководителями ведущих сельхозорганизаций Владимирской области, чтобы обсудить ситуацию в АПК. Аграрии предложили объявить чрезвычайную ситуацию.

— В значительной степени пострадали и яровые зерновые культуры. Растения низкорослые, количество зёрен в колосе минимальное, зерно щуплое. Пострадали масличные культуры, овощи открытого грунта. На протяжении продолжительного времени нет прироста клубней картофеля, — говорит Константин Демидов, директор департамента сельского хозяйства области.

Мониторинг засухи

Департамент сельского хозяйства совместно с муниципалитетами и специалистами Россельхозцентра и Агрохимслужбы проводят обследование полей для установления последствий засухи. Запросили информацию у Гидрометцентра по подтверждению аномальных погодных условий.

Представители аграрной отрасли предложили несколько вариантов выхода из сложившейся ситуации. Все они касаются финансовой поддержки в случае гибели или сокращения объемов урожая. Есть вариант ввести на территории отдельных районов режим ЧС. Это, возможно, позволит получить денежную помощь из федерального бюджета.

Такое уже было в 2019 году. Тогда в июне говорили о гибели 30% урожая.

Два года назад жара нанесла основной ущерб травам и зерновым. Хуже всего пришлось сельхозпредприятиям Меленковского, Собинского, Селивановского и Гусь-Хрустального районов.

— Муниципалитеты сейчас будут оценивать реальный размер ущерба на местах. После этого мы будем вырабатывать конкретные меры по стабилизации данной ситуации, — отметил Александр Ремига.

Посадили меньше

В нынешнем году сельхозпроизводители и фермеры засеяли меньше площадей, чем в 2020-м. Яровые зерновые культуры растут на 51,05 тысячи гектаров (минус 7%), картофель — на 2,8 тысячи гектаров (минус 6%), овощи — на 0,4 тысячи гектаров (минус 59%).

Причиной сокращения посевов стали непогода в весеннее время, из-за чего пришлось переносить сроки посевной, и резкий скачок цен на удобрения, семена, запчасти для техники.

Поэтому и урожай будет ожидаемо меньше прошлогоднего.

Один из передовиков по производству картофеля в регионе, компания «Мелагро», уже готовится к уборке первой партии урожая. И, судя по фотографиям, опубликованным в соцсетях, не испытывает трудностей с посадками, так как имеет автоматическую систему полива.