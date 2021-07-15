Четыре человека утонули за два дня во Владимирской области

Сразу четыре трагедии на воде произошли во Владимирской области с начала текущей недели. В понедельник, 12 июля, в черте поселка Боголюбово Суздальского района погиб 73-летний мужчина. Он плыл по Клязьме на резиновой лодке. В какой-то момент она перевернулась, рыбак попытался выплыть, но не смог.

На водохранилище Пекши в Кольчугинском районе утонул 50-летний мужчина. По предварительным данным, перед купанием в водоеме погибший с другом распивал спиртные напитки. Еще одна трагедия произошла в Гусь-Хрустальном. 33-летний мужчина отдыхал в компании друзей на берегу озера. Выпив спиртное, он отправился искупаться в неразрешённом для этого месте. Его тело нашли утром 12 июля.

Во вторник, 13 июля, из противопожарного пруда в поселке Клязьминский Петушинского района извлекли тело 60-летнего мужчины. По предварительным данным, погибший находился в нетрезвом состоянии.

Информацию о происшествиях подтвердили «Призыву» в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области. Еще об одном происшествии на воде сообщила администрация Петушинского района в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». 13 июля на карьере в деревне Глубоково у 76-летней женщины во время купания случился сердечный спазм. Она скончалась в реанимации.

В случае возникновения опасной ситуации незамедлительно звоните на 101 и 112.

30 утонувших

Утомленные зноем жители региона спешат отдохнуть у воды. Причем велик соблазн окунуться в любой ближайший водоём. Однако не всегда такой отдых оказывается безопасным. С начала года на водоемах Владимирской области утонули уже 30 человек, из ни 6 детей. Статистика тревожная.

Всего на территории области насчитывается порядка 700 «диких» пляжей. На самых популярных неофициальных пляжах несут дежурство мобильные спасательные посты из числа аварийно-спасательных формирований, а также водоёмы патрулируют сотрудники ГИМС МЧС России. Список оборудованных пляжей можно посмотреть на интерактивной карте.

Купаться следует только в подготовленных местах, где исследовано дно и работает спасательный пост.

Жаркая погода пока не спешит покидать нашу область. Накануне Владимирский гидрометцентр сообщил, что сегодня, 15 июля, воздух в дневные часы прогреется до +35 градусов. А значит, жалающих искупаться снова будет много.

При такой погоде также возникает риск природных пожаров. Сейчас в регионе из-за аномально высоких температур и дефицита осадков установлен четвертый класс пожарной опасности.