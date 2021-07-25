Четыре человека пострадали в ночном ДТП во Владимире

Серьезная авария с участием двух иномарок произошла во Владимире сегодня ночью на пересечении проспекта Ленина и улицы Диктора Левитана. Пострадали четверо, двое из них — серьёзно.

Очевидцы ДТП прислали видео с автомобильного регистратора в популярный паблик «Подслушано Автомобилистов Владимир». Там отчетливо видно, что водитель бежевого «Hyundai» проехал светофор на красный сигнал светофора. На момент ДТП, около одиннадцати часов вечера, тот ещё работал.

Несмотря на поздний час, движение на перекрестке было очень оживленное. Загорелись стрелки по магистрали и второстепенной полосе с Диктора Левитана. С проспекта Ленина на Левитана успело повернуть несколько машин, когда на скорости пронеслась бежевая иномарка в прямом направлении. В это время по зелёной стрелке стал поворачивать черный «Hyundai». Удар пришелся ему в бок, в пассажирскую дверь. Такси выполнял заказ, пассажиром была женщина.

— ДТП произошло 24 июля в 23.30 на проспекте Ленина, 23. По предварительной информации, водитель «Hyundai» 1992 года рождения проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с совершающим маневр поворота на разрешающий сигнал водителем «Hyundai» 1999 года рождения. Водитель первого автомобиля и пассажир второго автомобиля госпитализированы. Другой водитель и ещё один пассажир направлены на амбулаторное лечение, — сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.

В ДТП пострадали два водителя и два пассажира.

Все свидетели аварии и последующих событий на месте говорят, что на помощь пострадавшим поспешили автомобилисты и прохожие. Оперативно приехали службы ГИБДД, МЧС, машина скорой помощи и реанимобиль. У очевидцев возникли сомнения в трезвости водителя, решившегося на такое грубейшее нарушение правил дорожного движения. В центральной части города ехать на высокой скорости и игнорировать запрещающий сигнал светофора — это нонсенс. Но детали выяснятся в ходе проверки, которую уже начали сотрудники ГИБДД.

В этом году на дорогах Владимирской области произошло 912 ДТП, в результате которых пострадали 1232 человека и 105 погибли. По вине нетрезвых водителей зарегистрировано 68 аварий.