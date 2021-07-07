Четверых детей спасли на пожаре в Энергетике

Жителей многоквартирного дома № 27, расположенного в микрорайоне Энергетик, сегодня утром эвакуировали из-за пожара. Сообщение о возгорании сотрудники МЧС получили в 08.55. На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

Выяснилось, что загорелся электрический щиток на третьем этаже. Площадь возгорания оказалась небольшой – один квадратный метр. Однако этого хватило, чтобы в подъезде возникло сильное задымление. Дым начал проникать в квартиры. К счастью, погибших и пострадавших в результате пожара нет.

— Сотрудники МЧС России незамедлительно сформировали звено газодымозащитной службы для разведки, спасения людей и тушения пожара. С использованием спасательных устройств с пятого этажа из задымлённого подъезда были выведены и спасены 5 человек, в том числе 4 ребёнка, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Пожарные оперативно ликвидировали пожар, не дав огню распространиться.

Чтобы проветрить помещения подъезда, огнеборцы использовали автомобиль дымоудаления. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливают дознаватели МЧС России. К ликвидации последствий происшествия привлекались 5 единиц техники и 16 человек личного состава.

В Меленковском районе погиб мужчина

Еще один пожар произошел минувшей ночью в селе Войново Меленковского района. Только уже со смертельным исходом. Погиб 60-летний мужчина, хозяин частного дома.

Пожар произошёл глубокой ночью. Сигнал о возгорании поступил в 01.31. Из-за позднего обращения к моменту приезда пожарных деревянный дом целиком был охвачен огнём.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

По информации дознавателей МЧС России, предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.

— На тушение от МЧС России привлекались 6 человек и 2 единицы техники, от добровольной пожарной команды села Илькино Меленковского района – 2 человека и 1 единица техники, — уточняют в чрезвычайном ведомстве.

Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

В случае пожара звоните по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).

Ранее «Призыв» сообщал, как за одну ночь в поселке Красная Горбатка сгорели дом, гараж и сарай. Площадь возгорания составила 186 квадратных метров.