эвакуация на пожаре

Четверых детей спасли на пожаре в Энергетике

Загорелся щиток в многоквартирном доме

Жителей многоквартирного дома № 27, расположенного в микрорайоне Энергетик, сегодня утром эвакуировали из-за пожара. Сообщение о возгорании сотрудники МЧС получили в 08.55. На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

Выяснилось, что загорелся электрический щиток на третьем этаже. Площадь возгорания оказалась небольшой – один квадратный метр. Однако этого хватило, чтобы в подъезде возникло сильное задымление. Дым начал проникать в квартиры. К счастью, погибших и пострадавших в результате пожара нет.

загорелся щиток в подъезде

Загорелся щиток в подъезде

Сотрудники МЧС России незамедлительно сформировали звено газодымозащитной службы для разведки, спасения людей и тушения пожара. С использованием спасательных устройств с пятого этажа из задымлённого подъезда были выведены и спасены 5 человек, в том числе 4 ребёнка, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Пожарные оперативно ликвидировали пожар, не дав огню распространиться.

Чтобы проветрить помещения подъезда, огнеборцы использовали автомобиль дымоудаления. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливают дознаватели МЧС России. К ликвидации последствий происшествия привлекались 5 единиц техники и 16 человек личного состава.

В Меленковском районе погиб мужчина

Еще один пожар произошел минувшей ночью в селе Войново Меленковского района. Только уже со смертельным исходом. Погиб 60-летний мужчина, хозяин частного дома.

Пожар произошёл глубокой ночью. Сигнал о возгорании поступил в 01.31. Из-за позднего обращения к моменту приезда пожарных деревянный дом целиком был охвачен огнём.

горит дом

Пламя полностью охватило дом

Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

По информации дознавателей МЧС России, предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.

На тушение от МЧС России привлекались 6 человек и 2 единицы техники, от добровольной пожарной команды села Илькино Меленковского района – 2 человека и 1 единица техники, — уточняют в чрезвычайном ведомстве.

Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

В случае пожара звоните по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).

Ранее «Призыв» сообщал, как за одну ночь в поселке Красная Горбатка сгорели дом, гараж и сарай. Площадь возгорания составила 186 квадратных метров.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области

 

Автор:
Ефремова Ольга

Ефремова Ольга

Обозреватель

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