Четвертый класс пожарной опасности установили во Владимирской области

Во Владимирской области из-за жаркой погоды и дефицита осадков установлен предпоследний четвертый класс пожарной опасности. Риск крупных техногенных и природных возгораний очень высок. Об этом предупреждает пресс-служба МЧС по Владимирской области.

55 природных пожаров

С начала года в регионе произошло 55 очагов природных пожаров на общей площади 46,89 гектара. И это больше, чем было годом ранее. В 2020 году произошло 36 пожаров на площади 43,84 гектара. С начала года также произошло 528 палов сухой растительности, в том числе 404 – в границах населённых пунктов.

Ранее «Призыв» уже рассказывал, что из-за высокой пожарной опасности жителям Владимирской области ограничили пребывание и въезд транспорта в леса. В местах, наиболее подверженных лесным пожарам, где растут хвойные молодые деревья, поставят контрольно-пропускные пункты и перекроют дорогу шлагбаумами.

В восьми регионах России введен режим ЧС из-за лесных пожаров.

Штрафы для нарушителей

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на граждан в размере от двух до четырех тысяч рублей; на должностных лиц — от пятнадцати до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот до четырехсот тысяч рублей.

Чтобы оперативно находить нарушителей, организована работа межведомственных оперативных групп. Под особым вниманием садово-некоммерческие товарищества и частные домовладения. Именно там чаще всего фиксируются случаи разведения открытого огня.

35-градусная жара

Владимирский гидрометцентр сообщает, что сегодня и завтра на территории области прогнозируется повышение температуры воздуха до +35 градусов в дневные часы. При такой погоде возникает не только риск пожаров, но и происшествий на воде. Ежедневно, в том числе в выходные дни, профилактические мероприятия проходят на «диких» пляжах. С отдыхающими проводится разъяснительная работа.

Жаркая погода пока не спешит покидать Владимирскую область.

— Главное управление МЧС России напоминает о недопустимости отдыха у воды в состоянии алкогольного опьянения и при наличии проблем со здоровьем. Родители должны постоянно контролировать своих детей, ведь далеко не все умеют плавать. Запрещено купаться на неразрешённых водоёмах – там не обследовано дно и не дежурят спасатели, — говорится на сайте чрезвычайного ведомства.

По прогнозам синоптиков, уже завтра, 15 июля, возрастёт вероятность очаговых дождей. Температура начнет понижаться и вернется в климатические рамки на следующей неделе.