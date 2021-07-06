Браконьеру грозит штраф в полмиллиона рублей за убийство лосихи

Житель Владимира, застреливший лосиху, предстанет перед судом. Обвинительное заключение передала прокуратура Судогодского района. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Ему грозит штраф до пятисот тысяч рублей. Хотя наказание может быть и более суровым. Вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Поймали с поличным

Браконьер промышлял в лесах Судогодского района 24 марта. Добычей стала самка лося. При помощи принадлежащего ему нарезного карабина он умышленно застрелил животное. При этом специального разрешения на отстрел у браконьера не было.

Затем злоумышленник снял шкуру с животного и приготовился разделывать тушу. Завершить задуманное он не успел. На место прибыли сотрудники Государственной инспекции по охране и использованию животного мира администрации Владимирской области.

Жителя Владимира обвиняют в незаконной охоте с причинением крупного ущерба.

Правда, как ранее сообщала пресс-служба регионального МВД, браконьер попытался скрыться. Найти его полиция смогла не сразу. Совместно с работниками охотхозяйства правоохранители провели оперативные мероприятия и установили круг лиц, которые могли быть причастны к отстрелу животного. В итоге жителя Владимира задержали. Правоохранители также сообщали, что лосиха была беременной.

Наказания для браконьеров

— В результате преступных действий П. причинен крупный материальный ущерб в размере 80 тысяч рублей. Прокуратурой района в ходе дознания к П. предъявлен гражданский иск на сумму 320 тысяч рублей, — говорится на сайте областной прокуратуры.

Известно, что браконьер свою вину полностью признал. Уголовное дело будет рассматривать мировой судья судебного участка № 1 по городу Судогде и Судогодскому району.

Примеры тому, как браконьеры получают наказание в виде лишения свободы, в нашем регионе есть. Например, Суздальский районный суд в конце марта рассмотрел похожее дело. За убийство лосихи браконьера приговорили к трем годам колонии-поселения. Также на два года его лишили права заниматься деятельностью, связанной с приобретением, хранением, перевозкой и ношением огнестрельного оружия. Но тогда причиненный браконьером материальный ущерб был оценен в 400 тысяч рублей.