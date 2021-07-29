Более двух с половиной тысяч абонентов «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях воспользовались сервисом «Цифровой переезд»

С начала 2021 года почти две с половиной тысячи абонентов во Владимирской и Ивановской областяхвоспользовались сервисом «Цифровой переезд» от «Ростелекома». Он позволяет без посещения офиса компании сохранить привычный набор телекоммуникационных услуг при смене места жительства. Всего же с начала запуска сервиса в 2017 году этим предложением в регионе воспользовались более 12 тысяч человек. Услуга предоставляется бесплатно.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Мы быстро привыкаем к определенному уровню качества услуг связи, особенно если он высокий. Поэтому терять все имеющиеся преимущества абоненты при смене места жительства не хотят. Для облегчения переезда в новое жильё компания предлагает своим клиентам услугу “Цифровой переезд”, которая позволяет не только сохранить все тарифы и бонусы, но и остаться с прежним телефонным номером. Обновленный сервис стал удобнее, сайт получил привлекательный дизайн и упрощенный интерфейс, доработанный на основе обратной связи с абонентами. Считаю, что в эпоху цифровых технологий, а также в условиях пандемии тратить время на посещение офисов обслуживания клиенты не должны».

Анастасия Хватова, абонент «Ростелекома», г. Владимир:

«Наша семья недавно переехала, причем кардинально: мы поменяли один регион на другой. А подключать заново все услуги связи затратно и по времени, и по деньгам. Мы воспользовались сервисом “Цифровой переезд” и не пожалели. Особенность сервиса в том, что не нужно расторгать договор. Услуги переносятся в кратчайшие сроки самим оператором после подачи заявки. Специалисты позаботились даже о переносе оборудования, взятого в аренду. Спасибо им за то, что эти хлопоты они взяли на себя!».

Сервис «Цифровой переезд» помогает клиентам при смене адреса «перенести» с собой услуги от «Ростелекома» без расторжения договора. При этом номер телефона, бонусы, история покупок, интернет-оборудование, а также параметры настроек и обслуживания остаются прежними. Перенос услуг по новому адресу компания при наличии технической возможности проводит в срок от одного до трех дней. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно оформить заявку на сайте или по телефону горячей линии 8 800 1000 800.