Более 50 студенческих команд примут участие во втором этапе акселератора SberStudent

Стартовал второй этап общероссийского акселератора для студентов, аспирантов и научных сотрудников — SberStudent, организованного Сбером в сотрудничестве со Стэнфордским центром профессионального развития. Для второго уровня программы отобрано 200 участников, которые объединились в 52 команды. Они пройдут курс по предпринимательству Idea to Market от Stanford Online, где получат необходимые знания о том, как развить собственный стартап.

Всего на участие в акселераторе претендовало десять тысяч студентов и научных сотрудников из 85 регионов России. Они прошли первую часть программы — курс по инновационному мышлению и технологическому предпринимательству, а также объединились в проектные команды вокруг разрабатываемых идей. По итогам пройденного курса студенты смогли предложить более 200 технологических проектов в области финтеха, здравоохранения, медиа, образования, игровой индустрии, спорта и автоматизации услуг.

Во второй половине программы участники изучат основы венчурного инвестирования, финансового и бизнес-планирования, а также получат персонального наставника, который прошёл специальную подготовку и имеет опыт в бизнесе и ведении проектов более десяти лет.

В сентябре на финальном демодне лучшие студенческие команды представят свои проекты топ-менеджменту Сбера и представителям компаний экосистемы Сбера, крупнейшим российским и международным корпорациям и инвесторам.

Нередко слышу мнение, что обучить предпринимательству нельзя и, для того чтобы стать успешным бизнесменом, необходимо иметь определённый набор врождённых качеств характера. Однако западные университеты доказывают обратное. Формирование предпринимательской среды в них давно стало нормой, и сейчас эта тенденция развивается в России. Задача акселератора SberStudent — поддержать этот тренд, научить университетское сообщество говорить на одном языке с инвесторами.

Наталья Магидей

Управляющий директор SberX, руководитель стартап-экосистемы Сбера

ПАО Сбербанк