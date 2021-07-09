Богородицкая церковь во Владимире: что вы о ней знаете?

Этот храм носит название праздника Успения Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Приснодевы Марии, отмечаемого 28 августа. Находится он в самом конце Большой Московской улицы. Это самый значительный памятник владимирской архитектуры XVII века. В начале 1990-х храм был передан общине старообрядцев. 9 июля 1995 года Богородицкая церковь была освящена главой русской старообрядческой церкви архиепископом Алимпием.

Пятиглавый, трехапсидный храм относится к типу широко распространенных в XVII веке посадских церквей. Вместе с примыкающими к храму с севера и запада галереями, тремя выступающими вперед крыльцами на граненых столбах, шатровой колокольней с запада постройка имеет довольно живописную объемную композицию. Верх храма пышно увенчан килевидными и циркулярными кокошниками. Нарядный убор храма близок по духу московским и ярославским храмам той же поры. А что вы еще знаете о Богородицкой церкви города Владимира? Проверьте себя с помощью этого теста!