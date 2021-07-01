Блюз-байк фестиваль в Суздале состоится! Но вход со справкой…

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Справка обязательна
Со 2 по 4 июля на территории Главного туристического комплекса в Суздале пройдет Blues-Bike Festival. Уже в 13-й раз на него соберутся любители блюза и мотоциклов, ценители старинной архитектуры и живописных ландшафтов. Но есть обязательное условие: у каждого гостя, в том числе у детей, должна быть одна из трех справок: либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более трех дней назад, либо справка о наличии антител не старше шести месяцев, либо сертификат о вакцинации в бумажной или электронной форме.
— Мы выражаем благодарность властям Владимирской области и города Суздаль за поддержку Блюз-байк фестиваля, за желание и возможность разрешить проведение праздника блюза, — написали организаторы мероприятия на своем сайте. — Просим и гостей фестиваля отнестись с пониманием и проявить солидарность в стремлении властей снизить эпидемиологические риски, связанные с ковидом.
Что же подготовил для привившихся и переболевших главный поставщик уникальной блюз-байк культуры в России Blues-Bike Festival Suzdal, вошедший в рейтинг Всемирного фонда блюза.
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Пиршество блюза
Каждый год организаторы фестиваля собирают лучших отечественных и мировых блюз-музыкантов, чтобы вы услышали самые разные версии любимого жанра и зарядились невероятной энергией! Молодые блюзмены и признанные корифеи жанра с мировыми именами разрывают ритмом окрестности Суздаля. Для ценителей блюза и байков Blues-Bike Festival — это главные музыкальные выходные года!
Днем фестивальная поляна, мэйн-роуд и торговая улица принадлежат расслабленным ездокам и их семьям. Суровые с виду байкеры гуляют с детьми, отдыхают у реки, наслаждаясь мягкими блюзовыми ритмами, которыми наполнена атмосфера фестиваля. А в конце каждого дня проводятся All-stars Jam-сессии — удовольствие для по-настоящему стойких ценителей блюза.
Ночная сцена — это особая атмосфера блюз-клуба, где без чинов солируют молодые яркие блюзмены, а старшие товарищи не стесняются быть на вторых ролях. Тусовка длится до глубокой ночи, да что там — до раннего утра. Гости, музыканты, случайные посетители становятся братьями и сестрами, которых объединяют блюз и мотоциклы.
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Гитары из сигарных коробок
В этом году в Суздале более 100 лучших блюзовых музыкантов современности будут выступать сразу на двух сценах! Как всегда, на главной сцене Blues-Bike Festival Suzdal соберутся признанные мастера и настоящие фанаты блюза.
Кроме того, в пространстве Schwarz Kaiser Food Space для поклонников этой музыки будет работать новая сцена — Cigar Box Guitar Blues. Первые гитары из сигарных коробок были сделаны в США в 1850 году, а в 2021-м в городе Суздаль впервые в России пройдет настоящий фестиваль блюза, исполняемого на этих инструментах.
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Презентация альбома «Блюз из России»
2 июля на сцене Cigar Box Guitar пройдет премьерная презентация и старт продаж альбома «Блюз из России», не имеющего цифровых аналогов. Сборник посвящён памяти Сергея «Стива» Некрасова — великого музыканта и отца-основателя фестиваля «Блюз дельта Нивы».
В альбом включены композиции 16 лучших российских блюзовых коллективов и практически все они выступят на Suzdalblues-2021: LENA SHERY, BLUES FAMILY, Lamba Blues Band, BLUES DOCTORS, Вадим Иващенко, Комната 60, Гия Дзагнидзе и Modern Blues Band, группа «ФЕДУЛОВА», Nash Albert, MISHOURIS Blues Band, Collini Blues Balls, Backstage Band, Петрович Бэнд, BAD BIMBOS, Михаил Башаков, Свободный Полёт.
На фестивале у вас будет возможность приобрести это редкое издание и получить автографы музыкантов.
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Мотоцикл фестиваля
Впервые за всю историю Blues-Bike Festival Suzdal будет представлен официальный мотоцикл фестиваля! Им стал новый круизер BMW R-18 Classic – олицетворение вековой истории BMW. Этот аппарат — идеальный представитель золотой эры мотостроения, построенный по легендарным канонам мотоциклов BMW 30-х годов. И да, он очень большой!
Почти двухлитровый оппозитный мотор передает исполинский крутящий момент через карданный вал, который, как и 90 лет назад, никуда не спрятан и гордо сверкает своим никелем. В R-18 нет компромиссов. Он весь сделан из металла – никакого пластика, никакой экономии веса, никаких упрощений. Его могучий характер и немалый вес чувствуется уже при запуске двигателя.
Но недаром его прототипом был спортивный мотоцикл. В движении R-18 быстрый и легкий, точный и эффективный! Стоит лишь тронуться с места и сразу понимаешь, что это настоящий BMW.
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Ride-In Custom Show
В дни фестиваля проводятся состязания и конкурсы с роскошными призами и памятными наградами. По традиции, среди главных событий — Ride-In Custom Show, тщательная организация которого позволила фестивалю стать одним из признанных центров российского кастомайзинга. В прошлые годы на фестивале в Суздале выставлялись работы призеров американских и европейских кастом-шоу.
К участникам Ride-In Custom Show предъявляются следующие требования:
- Custom (изготовленный на заказ) — мотоцикл, сделанный в единственном экземпляре. Это иначе оформленная или полностью переделанная серийная модель, максимально отвечающая потребностям и представлениям владельца о мотоцикле;
- Ride-In (въезжай) – мотоцикл должен своим ходом заехать на площадку конкурса;
- Show (выставка-конкурс) – зрители получают возможность полюбоваться достижениями кастом-культуры, а владельцы и кастомайзеры продемонстрировать свои мотошедевры.
Победители получат кастомизированные призы – балалайки от организаторов фестиваля. Специальные призы во всех шести номинациях конкурса кастомайзеров — кожаные куртки BMW из лимитированной коллекции в честь 40-летия производства экипировки BMW Motorrad. Среди призов победителям и другие ценные призы от партнеров фестиваля.
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Выставка живописи
В рамках Blues-Bike Festival Suzdal 2-4 июля в Главном туристическом комплексе Суздаля пройдет выставка «Живопись и графика Виктора Дынникова», организованная его сыном Борисом. Важным аспектом творчества этого художника является присущий только ему живописный стиль. Он мыслит категориями плоскостных цветовых пятен, обобщенных, изысканно-декоративных, эмоциональных, напряженно-символичных. Работая над портретом, Дынников безошибочно умеет подметить в натуре характерное и передать это на холсте.
Творчество Виктора Дынникова — сегодня открытие. Он оставил после себя огромное наследие. По мере знакомства с его живописью на холстах и картонах, пастелью, гуашью, рисунками становится ясно, что ушел из жизни большой художник. Ушел в пору, быть может, своего наивысшего взлета. В последние годы Виктор Павлович плохо слышал, ему трудно было говорить, но он продолжал приходить в свою мастерскую, кажется, торопясь осуществить свои живописные замыслы.
Бесконечно варьируя простые, знакомые предметы, бесхитростные пейзажные мотивы, он каждый раз с какой-то молодой страстью и экспрессией затевал новую цветовую игру, находил неожиданные живописные ходы. Приводя в согласие и тончайшим образом гармонизируя цветовую насыщенность, он торопился сообщить нам нечто важное, нечто новое, чего мы еще не знали.
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Безопасность превыше всего
Безопасность – важная составляющая любого мероприятия с большим количеством людей. На фестивале она обеспечивается силами полиции и собственного ЧОПа. Гостей просят соблюдать чистоту на территории фестиваля и доброжелательно относиться друг к другу, команде фестиваля и всем службам, задействованным в организации мероприятия.
На территорию фестиваля запрещено проносить: оружие любого типа, в том числе и холодное; любые виды пиротехники, в том числе файеры и другие незаконные предметы, взрывчатые вещества, газовые баллончики и т.п.; наркотики и напитки в стеклянной упаковке.
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Экспресс-тест
Те, кто не успел до начала фестиваля запастись необходимыми справками, могут сделать тест ПЦР на месте. Blues-Bike Festival Suzdal сотрудничает с лицензированной медицинской лабораторией «Клиника медицинских экспертиз». Тест стоит 2000 рублей и дает результат через 20 минут.
Если по каким-то причинам вы не готовы сдавать ПЦР-тест или он вдруг окажется положительным, то сможете сохранить билеты. Они будут действительны на фестивале в 2022 году.
Приезжайте в Суздаль здоровыми и веселыми!