Блюз-байк фестиваль в Суздале состоится! Но вход со справкой…

Со 2 по 4 июля на территории Главного туристического комплекса в Суздале пройдет Blues-Bike Festival. Уже в 13-й раз на него соберутся любители блюза и мотоциклов, ценители старинной архитектуры и живописных ландшафтов. Но есть обязательное условие: у каждого гостя, в том числе у детей, должна быть одна из трех справок: либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более трех дней назад, либо справка о наличии антител не старше шести месяцев, либо сертификат о вакцинации в бумажной или электронной форме.

— Мы выражаем благодарность властям Владимирской области и города Суздаль за поддержку Блюз-байк фестиваля, за желание и возможность разрешить проведение праздника блюза, — написали организаторы мероприятия на своем сайте. — Просим и гостей фестиваля отнестись с пониманием и проявить солидарность в стремлении властей снизить эпидемиологические риски, связанные с ковидом.

Что же подготовил для привившихся и переболевших главный поставщик уникальной блюз-байк культуры в России Blues-Bike Festival Suzdal, вошедший в рейтинг Всемирного фонда блюза.