Бесплатно прививку из национального календаря сделают частники, работающие по ОМС

Бесплатно сделать укол в рамках календарей прививок можно будет в частных клиниках, работающих в системе ОМС. Во Владимирской области таких медучреждений — почти полсотни. Новация утверждена поправками в федеральный закон об иммунопрофилактике. Эти поправки вступят в силу с 1 октября сего года. До того момента «календарные» прививки ставят лишь в государственных и муниципальных медучреждениях.

Что говорит закон

Поправки в закон об иммунопрофилактике предусматривают, что:

— бесплатные профилактические прививки, включенные в нацкалендарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидпоказаниям, можно будет сделать в любых медорганизациях, в том числе частных. Главное, чтобы они участвовали в реализации территориальной программы ОМС;

— обеспечение медорганизаций системы ОМС иммунобиологическими лекарственными препаратами для иммунопрофилактики в рамках НКПП осуществляется Минздравом России. А препаратами в рамках календаря профилактических прививок по эпидпоказаниям — региональными ОУЗ;

— порядок этого обеспечения устанавливают, соответственно, Правительство РФ и региональные правительства.

Куда можно будет обратиться

Сейчас во Владимирской области 49 частных клиник лечат людей за государственный счёт (полный список медицинских центров, участвующих в программе, опубликован на сайте территориального фонда ОМС). Это почти 40% от общего количества медорганизаций, работающих в системе ОМС. Годом ранее их было 35%. А пять лет назад частная медицина обслуживала только 15% пациентов по полису.

Проблема в том, что бесплатно для обладателей полисов ОМС они могут предоставить не весь спектр медицинских услуг, а какие-то отдельные. «Офтальма» и «Оптикстайл», скажем, глазные клиники, соответственно, прививок там делать не будут. А кто будет — надо ещё посмотреть.

Скорее всего, речь может идти о крупных медучреждениях вроде «Первого клинического медицинского центра» или сети клиник «Новая медицина». Но точно сказать пока невозможно.

Укол каждому?

Сейчас идут активные разговоры о том, чтобы внести в национальный календарь прививок и прививку от коронавируса. Электронное голосование на эту тему анонсировали в Общественной палате Москвы, рассчитывая, что в опросе 29-30 июля поучаствуют не менее 100 тысяч человек, сообщил «Коммерсант».

Ещё в прошлом году Правительство обновило национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Туда записали вакцинацию от коронавирусной инфекции для ряда категорий граждан, в частности врачей, учителей и соцработников. Но только «при угрозе возникновения эпидемии или вспышки (стихийные бедствия, крупные аварии на водопроводной и канализационной сети), а также в период эпидемии».

Обычно эпидемия объявляется, когда заболевает более 5% населения, что считается превышением эпидемиологического порога.

В приказе Минздрава указан список категорий граждан, которым показаны прививки от коронавирусной инфекции «в порядке приоритета». Например, в первую категорию вошли медработники, сотрудники социальных служб и граждане с хроническими заболеваниями (бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем, сахарным диабетом и ожирением).

При этом в конце 2020-го, когда Минздрав ввёл новый приказ, все говорили о добровольности его исполнения. Сейчас про вольности среди «особых категорий» речи нет, жёсткое условие — привейся или потеряешь работу — сделало любые разговоры бессмысленными.

А список подпадающих под обязательную вакцинацию между тем вырос. Во Владимирской области уже работники 12 сфер экономики обязаны для продолжения трудовой деятельности сделать прививку от коронавируса. Вопрос — предел это или не предел? Поскольку тема поголовной вакцинации настойчиво обсуждается, совсем не исключено, что она будет иметь продолжение.