Беременность, цикл, противозачаточные: чем ковид опасен для женщин

У женщин и мужчин вероятность заболеть ковидом одинакова. Однако тяжелая форма c госпитализацией, искусственной вентиляцией легких у мужчин встречается в 3 раза чаще, чем у женщин. Смертность выше почти в 2 раза. Как эстроген защищает женщин от осложнений COVID-19 и чем вирус опасен для женского организма? Разбираемся вместе с врачом-гинекологом из Владимира Анной Калининой.

— Я переболела ковидом в ноябре 2020 года, а месячные вернулись только сейчас, — рассказывает Татьяна Штаньева (имя изменено по просьбе героини) из Владимира.

Сейчас у Тани все в порядке, цикл восстановился, но понервничать пришлось. Первая мысль — «я беременна». А это, в виду перенесенного буквально на днях коронавируса, было бы очень не кстати.

Ковид и беременность

Вообще-то ни одна профессиональная ассоциация акушеров-гинекологов не рекомендует откладывать планирование беременности и рождение детей на постковидный период. Данные о том, насколько тяжело беременные женщины переносят коронавирус, разнятся из исследования к исследованию.

В российских рекомендациях сказано про отсутствие более тяжелого течения COVID-19 у беременных по сравнению с общей популяцией и редкой частотой передачи инфекции от матери к плоду.

При этом во время вынашивания ребенка в иммунной и бронхолегочной системе женщин происходят изменения, которые повышают вероятность тяжелого течения респираторных вирусных инфекций.

Ряд публикаций из Китая, Италии и США свидетельствовали о том, что беременные женщины имеют равноценное с общей популяцией взрослых людей течение COVID-19. В настоящее время показано, что заболеваемость у беременных COVID-19 выше, чем в популяции. Установлено, что из-за своих уникальных иммунных характеристик и восприимчивости к респираторным патогенам беременные, инфицированные SARS-CoV-2, должны рассматриваться как группа высокого риска тяжелой заболеваемости и смертности.

А вот что сказал бы Минздрав нашей героине, если бы она задала ему вопрос о том, когда после перенесенного ковида женщине можно начинать планировать беременность: «Планировать беременность рекомендуется через срок не ранее трех месяцев после перенесенной COVID-19 с целью снижения риска развития венозных тромбоэмболических осложнений и возможного тератогенного влияния на плод препаратов, включенных в схемы лечения новой коронавирусной инфекции».

Вакцинация и беременность

А вот вакцина против COVID-19 беременным не противопоказана. По этому поводу уже высказалась ВОЗ: кормящим матерям посоветовали не отказываться от вскармливания из-за вакцинации, поскольку иммунитет может передаваться с молоком ребенку. Беременным повысили приоритет по прививке из-за риска тяжелого течения COVID-19 .

Что касается отечественной вакцины «Спутник V», то Минздрав заявил об отсутствии ее опасности для беременных. А кормящие женщины могут передать иммунитет детям вместе с молоком. Здесь самое место дать слово нашему эксперту Анне Калининой уже не как врачу, а как маме.

— Можете написать, — говорит врач, — что я сама сейчас кормлю грудью и вакцинировалась в мае. Все хорошо и с лактацией, и с ребёнком.

Женские дни

Танин тест на беременность показал одну полоску, на одну меньше, чем если бы да. В целом, новость хорошая, но что тогда с циклом?

На сегодняшний день нет достоверных данных о влиянии перенесенного ковида на менструальную функцию. Однако на репродуктивную систему женщины влияет стресс. Согласно статистическим данным, нарушения менструального цикла, вызванные психогенными факторами, значительно чаще наблюдаются у подростков и молодых женщин до 25 лет.

Как это происходит? Выраженный стресс, обусловленный новой инфекцией, а также чрезвычайным положением во время пандемии, может оказать значительное воздействие на репродуктивную систему.

Но нельзя объяснять аменорею (это отсутствие месячных) стрессом или перенесенным ковидом просто на основании домыслов. Прежде чем списать все на нервы или коронавирус, нужно исключить другие возможные причины.

Врач посмотрел Татьяну на кресле, взял мазок, направил на УЗИ, анализы на гормоны – все в норме. Оставалось только ждать. И время сыграло свою роль: полгода — и менструация вернулась.

За реакцию на стресс в организме отвечают два отдела в мозге (гипоталамус и гипофиз) и надпочечники. За репродуктивную функцию те же отделы головного мозга в паре с яичниками. Между этими двумя осями существует связь. Активизация одной тормозит другую, поэтому после перенесенного ковида возможны проблемы с циклом, но не из-за самого вируса (по крайне мере, связь пока не доказана), а из-за стресса.

Женская контрацепция

У Ольги Сухановой (имя изменено по просьбе героини) после ковида уже полгода нет обоняния, с месячными у нее все в порядке.

— Я же на таблетках, — говорит она, имея в виду противозачаточные, — у меня все как по часам.

Все, наверное, уже слышали о тромбозах как об одном из осложнении коронавирусной инфекции. При этом прием оральных контрацептивов, проще говоря, противозачаточных таблеток, противопоказан женщинам со склонностью к образованию тромбов.

Казалось бы, заболевшим ковидом женщинам нужно в срочном порядке отменять гормоны, но это не так. При легкой или умеренной форме болезни эстрогены могут быть полезны. Но помните, что есть факторы, когда отмена оральных контрацептивов оправдана: ожирение, курение, некомпенсированный диабет, неконтролируемая гипертензия, мигрени с аурой, тромбофилические мутации.

— Меня, например, никто не спрашивал, есть ли у меня мигрени с аурой, когда назначали противозачаточные, — рассказывает Юлия Данилова (имя изменено по просьбе героини), — а они у меня были. Хорошо, я сама потом прочитала, что с моими симптомами оральные контрацептивы противопоказаны, а то принимала бы и дальше.

Женская защита

В Китае на каждые 64 случая смерти мужчин приходится 36 случаев смерти женщин, в Италии — 65/35, в США — 59/41. В российских источниках тоже время от времени появляется информация, что женщины болеют легче мужчин, реже оказываются под ИВЛ и умирают. Почему так происходит? По этому поводу есть две гипотезы. Часть ученых считает, что дело в генетике. На второй Х-хромосоме обитают важные иммунные регуляторные гены, а у мужчин как раз этой второй хромосомы и не хватает.

Вторая гипотеза гласит, что дело в гормонах. Эстрогены обладают противовоспалительным действием. Их рецепторы находятся на поверхности клеток, которые регулируют врожденный иммунитет. Они повышают выработку интерферонов типа I и III, важных для снижения титра вирусов в ходе лечения.

Пользу эстрогена в комплексной терапии COVID-19 продолжают изучать. В США проводится исследование, в ходе которого пациентам обоих полов приклеивают пластырь с эстрогеном. Возможно, такая гормональная терапия когда-нибудь войдет в официальные протоколы лечения.

Вывод какой?

Болеть ковидом – плохо. По возможности избегайте этого. Болеть ковидом и быть женщиной – чуть лучше, чем болеть ковидом и быть мужчиной. Вакцинация беременным не противопоказана, а планирующим беременность вообще показана. Оральные контрацептивы только из-за ковида отменять не нужно, но вводить их в свой рацион нужно только после консультации врача. Последнее в целом касается любых медикаментов и медицинских манипуляций. Читать этот текст можно и без консультации врача, а вот прислушиваться к нашим советам – только с оной!

Не болейте!