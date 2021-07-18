Белые лебеди появились на Лыбедской магистрали в разгар лета

Романтичный цветник оформили на газоне против экс-центра «Грамада» на Лыбедской магистрали во Владимире. В арке в виде сердца посадили белых лебедей и окружили яркими цветами. Год назад птиц определили у импровизированной лодки у «Красного креста». В этот раз конструкцию перенесли восточнее; озеленители сначала соорудили фрегат, потом — рыбок, а уж к середине лета добрались до лебедей.

250 тысяч цветов высадят во Владимире в течение лета.

— Особое внимание специалисты муниципальных учреждений по благоустройству уделяют уходу за цветами, кустарниками и саженцами деревьев. В жаркую погоду, в том числе и в выходные дни, полив зеленых насаждений и цветочных клумб ведется в вечернее время, — сообщила пресс-служба мэрии.

Пропал объем

В прошлые годы во Владимире уже в мае приступали к устройству объемных цветников. Из растений и каркасов делали льва, ослика, бабочку, шары, корабль, контрабас, телегу… В этом году к середине лета нет и половины из того, что радовало глаз ранее.

Из-за жары трава на газонах высохла и пожелтела.

Спасает ситуацию только вертикальное озеленение. На арках, перилах мостов, фонарных столбах висят кашпо с однолетниками. Чаще всего это петунии и бархатцы.

В прошлые годы все 3D-цветники и цветочные композиции появлялись в конце весны. Сейчас же только в июле до конца украсили склоны на Добросельской.

Самая пышная клумба — на парковке у администрации Владимирской области. Розарий просто великолепен. Только к нему не подойти и около него не посидеть. К слову, эти розы и самые дорогие. В 2021-м мэрия покупала розы сорта «Адмирал» серии «Ностальгия». Свыше 80 тысяч рублей выделили из бюджета города на покупку 50 штук саженцев по 1600 за штучку.

Переход на многолетние

— К устройству цветников МКУ «Благоустройство» начинает готовиться еще зимой: дизайнеры, агрономы, мастера разрабатывают проекты озеленения, готовят эскизы, обсуждают подбор цветов для композиций, составляют задания для муниципальной теплицы на выращивание цветочной рассады, — пояснила пресс-служба администрации Владимира.

Специалисты подбирают для каждого объекта свой набор цветов, исходя из тематической специфики площади, улицы или сквера, а также с учетом природных особенностей: затененности, свойств почвы и множества других факторов

В этом сезоне муниципальные цветоводы перешли на эконом-вариант. На Садовой площади вместо высадки однолетников по всей площади большого разворотного кольца поставили вертикальные конструкции и высадили многолетники — гипсофилы.

Самые популярные цветы на городских клумбах, хоть горизонтальных, хоть вертикальных, — это ампельная петуния. В течение мая-июля высадили 8500 штук рассады белого, розового и красного цветов.

Последние годы владимирские озеленители полюбили комнатную герань, которая официально именуется пеларгонией. Ее высаживают в кашпо и на клумбы. В этом сезоне высадили 12 500 штук герани.