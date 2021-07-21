Автомобилистам предложат специальные туристические маршруты

Ставку на развитие авто- и мототуризма сделали во Владимирской области. Этот проект разработала общественная организация «Народный контроль». Он победил в конкурсе президентских грантов. Общественники задружились с туристским информационным центром региона. Результатом сотрудничества станет запуск новых туристических маршрутов. Они рассчитаны на людей с личным транспортом. И включают в себя не только крупные города, но и сёла.

Алексей Смирнов, председатель правления «Народный контроль»:

Если вы посещаете как авто- и мототурист Суздаль, то почему бы вам не прокатиться до Кистыша и посмотреть воочию, где жил генералиссимус Суворов?

Если вы посещаете Муром ради праздника Петра и Февронии, то почему бы не добраться до Алешунино, отдать должное Некрасову?

Мы хотим показать точки притяжения Владимирской области, которые стоит посещать.

В обход М-7

Эксперты «Народного контроля» считают, что красотой Владимирской области можно наслаждаться, не только мчась по федеральной трассе, но и двигаясь по региональным и межмуниципальным дорогам. Там тоже много интересного и красивого, есть возможность любоваться полями и реками и, вообще, провести время содержательно.

— Я люблю ездить в Нижний. Отличная и безопасная дорога. Но совершенно не интересная. Поэтому я стараюсь свернуть с трассы на вязниковскую дорогу, проехать Мстёрой. Там такие красоты! Путь дольше, но настроение повышается. Это наверняка поразит и туристов, — считает автомобилист Роман Серёгин.

Владимир Балабанов, директор туристического инфоцентра Владимирской области:

Планируется проведение инфотура для туроператоров Московской и Владимирской области.

Направлен на выявление новых мест и формирование туристических маршрутов.

Когда дело касается развития туристической отрасли, региональные власти часто говорят о проведении туров и участии в международных выставках. Вместе с тем забывают про информационный ресурс. Все официальные приложения и порталы по туризму редко обновляются, не имеют полного и пополняемого перечня маршрутов. Тем более не рассказывают об отсутствии и наличии инфраструктуры и состоянии дороги. Эту обязанность и берут на себя общественники из «Народного контроля».

Задача экспертов «Народного контроля» — выяснить безопасность маршрутов и наличие туристической инфраструктуры. Если нужно что-то исправить или добавить – добиваться этого от региональных и муниципальных властей.

— В крупных городах и на федеральных трассах нет проблем с заправками, туалетами. Везде можно купить воду, сок, найти место для парковки. На сельских и региональных дорогах это проблема, — говорит Алексей Смирнов.

Когда не рады

Мест для посещения много, вопрос в другом. Многие музеи летом не работают вовсе или закрываются в выходные. Как включать такие точки в маршрут, если нет уверенности, что там всё будет работать?

Даже в Гороховце, Мстёре и том же Кистыше трудно найти кафе и место для ночлега.

— У нас далеко не все рады туристам. Жители крупных городов к ним уже привыкли. А другие в шоке, когда приезжает целый автобус. Надо кормить, надо поставить урны, чтобы не мусорили, где попало, — рассуждает Алексей Смирнов.

Владимирская область богата интересными объектами — раскрученными, не очень раскрученными и малоизвестными. К примеру, в таких «нетуристических» районах, как Ковровский и Камешковский, находятся музей-усадьба Танеевых в Маринино и «Усадьба двух генералов» в Павловском, музей Бородина в Давыдовском, скоро откроют музейный комплекс древнего Стародуба, есть просто краеведческие музеи и множество других любопытных объектов. А что уж говорить про Суздальские, Юрьев-Польские, Собинские земли! Да у нас в каждом районе — огромный потенциал. И раскрыть его, в первую очередь, могут люди «на колёсах» — автомобилисты, самые мобильные туристы.